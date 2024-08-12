1С:Фреш: что это такое

1С:Фреш — это облачная система, предоставляющая доступ к информационным базам 1С:Предприятие, развёрнутым на сервере провайдера. В статье мы расскажем простыми словами о системе 1С:Фреш, её возможностях и способах подключения.

Схема сервиса

Взаимодействие пользователей и информационной инфраструктуры сервиса 1С:Фреш наглядно показывает схема.

Описание 1С:Фреш простое.

Это облачный сервис, дающий клиентам доступ к базам информации 1С. Он работает по принципу технологии SaaS, когда программное обеспечение предоставляется в качестве услуги.

Благодаря этой услуге не нужно отдельно покупать программное решение 1С:Предприятие, а можно зарегистрироваться в облачном сервисе, обратившись к аккредитованному провайдеру, и пользоваться прикладными решениями онлайн.

Разделение данных

Принцип разделения данных — основа работы сервиса. Он позволяет экономить аппаратные ресурсы и централизованно выполнять операции по его обслуживанию. Пользователи могут обращаться к единому информационному центру или нескольким одновременно.

Каждая группа имеет свой собственный сервис, который недоступен для остальных пользователей системы

Возможности и ограничения 1С:Фреш

Облачный сервис имеет ряд возможностей:

С помощью модуля облачного решения можно публиковать прикладные решения различных компаний-разработчиков.

Единая информационно-справочная база регулярно обновляется и используется всеми пользователями.

Регистрация и администрирование пользователей и абонентов.

Обновление приложений и интеграция между разными версиями.

Администрирование и настройка всех элементов сервиса.

Публикация информации о функционале и возможностях платформы.

Резервное копирование данных и их перемещение.

Обеспечение непрерывной доступности и технической поддержки в течение 24 часов в сутки.

Сбор статистики использования приложений и создание аналитических отчетов.

Полное управление инфраструктурой обслуживания.

Работа на любых устройствах, обладающим доступом в сеть (ПК, ноутбук, планшет, смартфон).

Платформа предоставляет широкий спектр возможностей для масштабирования своей деятельности. Возможно увеличение числа информационных узлов и рабочих процессов при росте количества абонентов. Также возможно расширение количества кластеров для 1С:Предприятия.

Сервис предлагает разнообразные прикладные решения, которые помогают пользователям эффективно управлять бизнесом, своевременно представлять отчеты, проводить учет и решать другие задачи.

К ограничениям можно отнести тот факт, что без доступа в интернет невозможно использовать аппаратные решения и работать в облачном сервисе.

Также в число ограничений входят запрет на некоторые программные доработки, необходимость тестирования информационной базы при обнаружении ошибок, а также невозможность использовать программы с длительными серверными вызовами.

Использование сервиса облагается абонентской платой. Выбрать подходящее предложение помогут цены на тарифы 1С:Фреш, благодаря которым легко определить базовый или 1С:Фреш ПРО подходят для вашего бизнеса.

Какие программы поддерживаются 1С:Фреш

1С:Фреш — это платформа, которая включает в себя много разнообразных программных решений. Изначально она была ориентирована на работу с бухгалтерскими программами 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия. Со временем к ней добавились и другие приложения, такие как управление предприятием, кассовый учет, автоматизация бизнес-процессов, розничная торговля, управление кадрами, CRM, маркетинг, бухгалтерия для жилищно-коммунального хозяйства и дачных товариществ.

Сегодня в облаке доступно около 20 стандартных решений 1С, которые успешно применяются в бухгалтерском учете, управлении предприятием, расчете заработной платы, коммунальных платежах, маркетинге и управлении персоналом в виде «коробочных» программ, которые покупаются компанией и устанавливаются на ее компьютерах.

Для кого предназначены программы 1С:Фреш

Программы 1С:Фреш разработаны для компаний различного уровня, обслуживающих широкий спектр отраслей. Этот набор приложений сочетает в себе функциональность, необходимую для успешного ведения бизнеса, и доступен для использования как крупным предприятиям, так и представителям малого бизнеса.

Розничные и оптовые торговые компании, транспортные и складские организации, предприятия онлайн-торговли, государственные и коммерческие учреждения, а также крупные производственные предприятия могут воспользоваться платформой 1С:Фреш.

Компаниям, представляющим малый бизнес, их использование позволит сэкономить на приобретении программного обеспечения и одновременно применять все его необходимые функции.

Для эффективной работы большие компании выбирают CRM и управление бухгалтерским учетом, позволяющие создавать многослойные структуры управления и обеспечивать доступ к работе сотрудников на различных устройствах.

Государственные учреждения также находят удобство в использовании облачных решений, потому что это упрощает ведение отчетности и организацию взаимодействия с другими ведомствами.

Использовать облачный сервис могут студенты учебных заведений, которые обучаются работе в 1С:Предприятии и выполняют тесты и здания в ее приложениях.

Подразделения холдингов, коммерческие организации и госучреждения могут обратиться к провайдерам, предоставляющим доступ к подсистеме.

Как перейти на 1С:Фреш

Чтобы перейти на 1С:Фреш, необходимо выполнить три простых шага:

Первый шаг — обратиться к компании-провайдеру и оплатить выбранный тариф и прикладные решения. Второй шаг — получить от провайдера новую учетную запись. Третий шаг — открыть учетную запись, используя присвоенный ей пароль и логин.

Затем выберите браузер, в котором вы предпочтете работать. После этого создайте свою базу данных, настройте ее и перенесите все необходимые данные. Регистрация на платформе в облаке займет всего несколько минут. Информация из программного продукта 1С:Фреш «коробочной» версии переносится в облако, и вы сможете использовать это прикладное решение в любой точке мира, где есть доступ в интернет.

Компания «Астрал Софт» предоставляет аккредитованные услуги, позволяющие вам быстро и легко выбрать подходящий тариф и перейти на использование 1С:Фреш и приобретение лицензии.

Подключение

Для начала необходимо авторизоваться в менеджере сервисов после выгрузки баз данных из «коробочной» версии 1С. После этого следует применить функцию «Применение приложения» к файлам из data_dump.zip. Когда данные успешно перенесены в облачную версию, на указанный адрес электронной почты придут данные для входа в сервис. После ввода логина и пароля можно начать создание собственной базы.

Если «коробочная» версия не применялась, то есть пользователь хочет впервые работать в 1С и сразу же применить облачное решение, то новая база заводится непосредственно в 1С:Фреш, поскольку перенос данных не требуется.

Принцип взаимодействия с сервисом

Принцип взаимодействия с сервисом заключается в создании рабочего места после регистрации, которое позволяет изменять конфигурации баз данных, сохранять параметры и использовать их постоянно.

Как работать в 1C:Fresh и в чем ее преимущества

1C:Fresh — это новая платформа, которая позволяет клиентам синхронизировать данные и работать в своих рабочих местах из любой точки, не обязательно находясь в офисе. Это дает возможность работать даже во время командировки или отпуска.

Одним из преимуществ работы на этой платформе является доступность круглосуточно из любого места, где есть интернет. Кроме того, работа на 1C:Fresh удобна и проста, не требует специальных настроек. И если сотрудники уже знакомы с 1С:Предприятием, то нет необходимости проходить дополнительное обучение.

Помимо этого, в работе с облачным решением есть такие преимущества, как:

Актуализация версий прикладных решений происходит автоматически, что сокращает расходы на настройку оборудования и обновление версий приложений;

Обмен данных между приложениями и их версиями также происходит автоматически, обеспечивая полную совместимость с «коробочными» версиями приложений;

Благодаря дата-центрам, которые регулярно выполняют резервное копирование и обмен данных по протоколу HTTPS, гарантируется безопасность и сохранность данных;

Данные легко загружаются в сервис из приложений и выгружаются обратно, что обеспечивает удобство использования.

Подключение дополнительных конфигураций для расширения функционала приложений.

Бесперебойная работа технической поддержки.

Готовое рабочее место 1С:Fresh

Клиент, перенеся данные, получает готовое рабочее место 1С:Fresh. Переход с «коробочной» версии на облачную требует только копирования информации и переноса ее в новую версию. Не нужно никаких дополнительных настроек или покупки дополнительных услуг для развертывания удаленного рабочего места. Можно работать не только на ПК, но и на планшете или смартфоне.

Хостинг

При покупке хостинга компания получает возможность использовать выделенный сервер, что гарантирует полную защиту и конфиденциальность данных, за которые ответственен оператор.

Что доступно в 1C:Fresh (CFRESH) в тестовом режиме

В тестовом режиме 1C:Fresh (CFRESH) доступны все приложения сервиса уровня Базовый и ПРОФ без ограничения по количеству баз и приложений. Новые клиенты могут использовать тестовый режим на 30 дней после подключения.

Клиентам предоставляется возможность использовать тестовый режим, в рамках которого имеется право на 5 сеансов с активными приложениями сервиса, что эквивалентно открытию 5 окон браузера одновременно.

По завершении срока действия тестового режима, пользователь может выбрать переход на платный доступ или продление тестового режима, если у него есть объективные причины, по которым он не успел оценить программу 1C:Фреш за 30 дней и принять решение о постоянном использовании. Если такие причины имеются, тестовый режим продлевается только до конца текущего месяца.

Автономная работа в 1С

Автономная работа в программе 1С предоставляет возможность компании работать в сервисе без интернет-соединения. Локальная версия устанавливается на компьютере и периодически синхронизируется с облачным сервисом. Этот метод обеспечивает компании возможность работать удаленно и обновлять приложения по мере появления доступа к интернету на компьютере. Синхронизация происходит по инициативе клиента или автоматически после подключения к сети Интернет.

Ряд приложений поддерживает автономное рабочее место, включая 1С:Бухгалтерию предприятия, 1С:Розницу, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Зарплату и управление персоналом, а также 1С:Бухгалтерию государственного учреждения. Чтобы воспользоваться автономным рабочим местом, необходимо активировать лицензию на локальную версию приложения.

Отличия облачной 1C:Fresh от классической 1С:Предприятие в коробке

Отличие между облачной 1C:Fresh и классической 1С:Предприятие в коробке заключается в том, что «коробочное» Предприятие 1С — это программное обеспечение, которое приобретается однократно, устанавливается на компьютер компании. При необходимости установки другой версии требуется приобрести новую «коробку» и установить.

Отличия 1С:Фреш и аренды «1С в облаке»

1С:Фреш и аренда «1С в облаке» представляют собой различные подходы к облачным сервисам.

Подключение к 1С:Фреш осуществляется через официальных провайдеров, в то время как «1С в облаке» предлагает услуги 1С:Франчайзи. Обе системы имеют свои преимущества и различия в наборе предлагаемых конфигураций.

В «1С в облаке» представлено множество приложений для различных сфер деятельности, включая 1С:Садовод, 1С:МДЛП, 1С:Гаражи, 1С:Касса и 1С:Мультибух. В то же время в 1С:Fresh отсутствует возможность использования 1С:Управление торговлей. Обе системы предлагают различные варианты подключения: первая доступна через веб-клиент и тонкий клиент, в то время как вторая предоставляет возможность не только использовать веб-клиент и тонкий клиент, но и организовать автономное рабочее место. Для выбора наиболее подходящего сервиса, рекомендуется воспользоваться предоставляемым тестовым периодом и оценить все плюсы обеих систем.

Популярные вопросы

С какими сервисами можно интегрировать 1С:Фреш?

1С:Фреш предлагает широкие возможности для интеграции с различными сервисами, в том числе с программами кассового учета и почтовыми приложениями, необходимыми для успешного ведения деятельности.

Защита информации на платформе обеспечивается с использованием резервного копирования данных, передачей информации по безопасным протоколам и применением современных методов шифрования для ограничения доступа.

1С:Фреш предлагает обширные возможности для составления отчетов и ведения бухгалтерского учета.

Каковы возможности 1C:Fresh для отчетности и бухгалтерского учета?

В этой подсистеме можно воспользоваться различными инструментами для управления финансами, включая учет налогов, доходов и расходов, а также создание финансовых отчетов и аналитику. Автоматизация финансовых процессов позволяет значительно сэкономить время и ресурсы. Кроме того, возможно контролировать задолженность перед кредиторами и дебиторами.

Как обратиться в техподдержку сервиса 1C:Fresh?

По вопросам использования сервиса 1C:Fresh можно обратиться в техподдержку, которая работает круглосуточно. Связаться со специалистами можно по телефону, через электронную почту или через онлайн-чат. Дополнительную информацию и ответы на многие вопросы можно найти в инструкции для пользователя и видеоуроках.

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