Какие полномочия для МЧД можно назначить в сервисе Астрал Доверенность

Полномочия - это обязательный атрибут МЧД. С их помощью можно понять, какие права руководитель компании передал своему сотруднику-представителю. Разберёмся в том, как выбрать полномочия для МЧД

Полномочия в машиночитаемой доверенности (МЧД) показывают, какие действия может выполнять владелец документа от имени доверителя. С 1 сентября 2024 года использование МЧД станет обязательным, поэтому правила оформления документа следует изучить уже сейчас. Рассмотрим, какие виды полномочий применяются в МЧД и как работать с ними в сервисе Астрал Доверенность.

Полномочия в МЧД: зачем они нужны

Полномочия — это обязательный реквизит для доверенности. Согласно приказу Минцифры № 857 от 18 августа 2021 года, перечень прав представителя должен быть указан в каждой МЧД. Так любой пользователь, просматривающий доверенность, сможет узнать, какие действия разрешено выполнять лицу, на имя которого оформлен документ.

В доверенности можно указать следующие возможности:

право подписывать документы о постановке на учёт и снятии с учёта в ФНС;

возможность представлять интересы доверителя во время камеральных налоговых проверок;

право сдавать отчётность по кадрам в СФР;

право формировать обращения в Центробанк;

возможность подписывать договоры с контрагентами от имени компании.

Ограничивая список полномочий, доверитель защищает себя от возможных потерь из-за недобросовестного представителя. Часто машиночитаемые доверенности оформляют руководители юридических лиц для своих сотрудников. Обычно в этом случае в доверенность добавляют не все виды полномочий. Например, директор может включить в МЧД для бухгалтера право сдавать отчётность в налоговую службу и Росстат. Таким образом, сотрудник сможет подписывать отчёты для ведомств, но у него не выйдет заключить договор по ЭДО без ведома руководства или взять кредит на имя компании.

Полномочия можно отзывать и передоверять. Если бухгалтер, на имя которого выдали МЧД, перестанет заниматься налоговым учётом и перейдёт к работе с контрагентами, директору необходимо изменить перечень прав сотрудника: отозвать МЧД с возможностью отправки отчётности в ФНС и выдать новую доверенность на подписание первичных документов. Если же руководитель выдаст бухгалтеру МЧД с правом передоверия, сотрудник сможет передать полномочия, указанные в этой доверенности, своим подчинённым.

Виды полномочий для МЧД

В настоящее время в машиночитаемых доверенностях используются два типа полномочий: права, которые добавлены в классификатор от Минцифры, и полномочия, описанные пользователем самостоятельно в свободной форме. В МЧД формата 002 можно одновременно указывать права обоих типов, а в доверенности формата 003 — только один вид полномочий в рамках одного документа. Разберёмся, в чём разница между этими типами полномочий.

Полномочия из классификатора

В доверенности должны быть указаны не только полномочия представителей, но и идентификаторы этих полномочий. Идентификаторы прав можно найти на сайте Единой системы нормативной справочной информации (ЕСНСИ). В разделе «Справочники» представлены списки полномочий, связанных с оформлением документов для различных ведомств: ФНС, Центрального банка России, Росфинмониторинга и других. Кроме того, Минцифры разместило на своём сайте агрегатор справочников, содержащий коды полномочий изо всех перечней.

Каждый элемент классификатора имеет своё имя и описание. Благодаря этому пользователь может найти нужное полномочие и добавить его код в МЧД.

Полномочия в свободной форме

Если в классификаторе на сайте ЕСНСИ нет необходимого полномочия, доверитель имеет право указать его в МЧД в свободной форме. В машиночитаемой доверенности предусмотрено поле для самостоятельного описания полномочия. Пользователю необходимо придумать точную и детальную формулировку, чтобы лица, просматривающие доверенность, могли однозначно определить, какими правами обладает представитель.

Обратите внимание, что при указании полномочий вручную действует ограничение на количество символов. В МЧД формата 002 можно ввести максимум 1000 символов, а в доверенности формата 003 — 10 000 символов.

Как добавить новые полномочия в классификатор

Возможность добавить новые коды полномочий в реестр Минцифры имеют не только государственные структуры, но и представители бизнеса. Для этого им необходимо направить соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу. В данном заявлении следует указать полномочие и обосновать необходимость его добавления.

Это заявление можно доставить в служебное отделение ФНС самостоятельно, отправить по почте заказным письмом или с помощью онлайн-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Какой вид полномочий выбрать

Согласно приказу Минцифры № 857, при оформлении МЧД доверитель должен предоставить список полномочий с идентификаторами. Самостоятельное добавление полномочий возможно только при отсутствии нужного кода в классификаторе.

Идентификаторы из реестра подходят не для всех доверенностей. Коды применимы только для двух типов МЧД:

документов, созданных на основе единого формата 003;

доверенностей для систем, работающих с полномочиями из классификатора (ФТС, «Честный ЗНАК», ЕГАИС).

Вручную прописывать права рекомендуется для передачи документов в информационные системы, работающие только с полномочиями в свободной форме, например, в Росаккредитацию и ЛесЕГАИС.

Как назначить полномочия в Астрал Доверенность

Найти нужный код в реестре полномочий от Минцифры может быть сложно для неподготовленного пользователя, так как для просмотра расшифровки требуется открыть карточку полномочия, а их в классификаторе более двух тысяч. Легко подобрать идентификатор поможет Астрал Доверенность.

Астрал Доверенность — это сервис для быстрого создания машиночитаемых доверенностей и их регистрации в реестре ФНС. В Личном кабинете сервиса пользователь может просматривать все оформленные МЧД, отзывать доверенности и загружать документы, созданные с помощью других программ. Установите Астрал Доверенность, чтобы подготовиться к обязательному применению МЧД уже сегодня.

Астрал Доверенность предлагает различные способы описания полномочий для пользователей.

1.Справочник полномочий. В справочнике полномочия разделены на категории в зависимости от того, для взаимодействия с каким ведомством они предназначены. При нажатии на категорию открывается список полномочий, которые можно добавить в доверенность.

2.Описание полномочий вручную. Самостоятельно вписать полномочия можно в единую доверенность формата 003. Максимальная длина текста составляет 10 000 символов.

3.Шаблон полномочий. Шаблоны полномочий в Астрал Доверенность представляют собой списки прав, необходимых представителю для работы с различными ведомствами. Доверитель может легко добавить выбранные полномочия в свою машиночитаемую доверенность, а также создавать собственные шаблоны с правами и использовать их повторно.

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