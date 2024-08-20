ЛК ФНС в «1С»: как быстро проверить состояние Единого налогового счёта

Рассказываем о том, как новая функция 1С-Отчётность помогла бухгалтеру упростить сверку с налоговой по ЕНС.

С чего всё началось

Бухгалтер Марина ведёт учёт для пяти компаний, среди которых есть и юридические лица, и ИП.

В 2023 году все компании, с которыми сотрудничает Марина, перешли на Единый налоговый счёт (ЕНС). Бухгалтер поняла, что поступление средств и их списание со счёта нужно контролировать дополнительно: только так можно вовремя узнать о спорных начислениях и избежать штрафов.

Бухгалтер решила вести таблицу в Excel и производить все расчёты вручную. Чтобы проверять данные, она регулярно заходила в Личный кабинет на сайте ФНС и самостоятельно сверяла цифры.

Что нужно бухгалтеру

Считать все налоги и взносы в Excel — это долго и утомительно, особенно если речь идёт не об одной, а о пяти организациях. Марина поняла, что для контроля за состоянием ЕНС ей нужен другой инструмент.

Бухгалтер искала решение, которое:

оперативно и корректно отражает поступление средств на ЕНС и распределение сумм по разным статьям;

позволяет работать с сальдо ЕНС;

поддерживает интеграцию с «1С». Это важно, так как бухгалтер работала именно в этой учётной системе и хотела иметь все данные под рукой.

Как сделать правильный выбор

В очередной раз открыв «1С», бухгалтер увидела уведомление об акции «Промо ЕНС» для новых пользователей сервиса 1С-Отчётность. 1С-Отчётность — это встроенный модуль, который позволяет отправлять отчёты в контролирующие ведомства прямо из «1С».

Недавно в 1С-Отчётность появилась новая функция — интеграция с ЛК ФНС. Теперь бухгалтеры могут просматривать данные ЕНС, не выходя из учётной системы. Тариф «Промо ЕНС» позволяет использовать эту возможность бесплатно в течение 6 месяцев.

Прежде чем подключить тариф, бухгалтер посмотрела, как реализована работа с ЕНС в других сервисах для сдачи отчётности. Так она узнала ещё об одном плюсе «Промо ЕНС». Чтобы увидеть корректное сальдо в сервисе конкурента, пользователю необходимо обновлять данные вручную. А в 1С-Отчётность можно настроить автоматическую синхронизацию с ЛК ФНС и не тратить время на лишние операции.

«Промо ЕНС» — лучшее решение для сверки с ФНС

Бухгалтер подключила тариф «Промо ЕНС». За несколько месяцев работы она убедилась в том, что синхронизация с ЛК ФНС происходит быстро и без ошибок, и потому перестала вести ЕНС в таблице.

Больше всего бухгалтеру понравилось то, что Единый налоговый счёт полностью интегрирован в «1С». Марине больше не нужно фиксировать операции по ЕНС вручную: все начисления и списания сразу появляются в «1С», а сальдо всегда отображается корректно. Синхронизация происходит автоматически и не отвлекает пользователя от рабочего процесса. Кроме того, ЛК ФНС в «1С» понятен интуитивно, и бухгалтеру не пришлось дополнительно обучаться работе с сервисом.

Просматривать данные ЕНС прямо в «1С» и получать подробные сведения о каждой операции могут пользователи сервиса 1С-Отчётность. Функция доступна пользователям тарифов «Основной», «Группа компаний» и «Верное решение». Абоненты, которые ранее не подключали 1С-Отчётность, могут получить доступ к новой функции бесплатно с помощью тарифа «Промо ЕНС». Срок действия тарифа — 180 дней. Чтобы получить подробную информацию о «Промо ЕНС» и сервисе 1С-Отчётность, оставьте номер телефона на сайте. Наши сотрудники перезвонят вам и ответят на все возникшие вопросы.

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