Маркировка бакалейной продукции представляет собой важный элемент для обеспечения открытости и надёжности для потребителей. Она даёт основную информацию о продукте – срок годности, ингредиенты, пищевую и энергетическую ценность, данные о производителе и т.д. Дополнительно идентификационные коды позволяют быстро определить источник и качество товара.
С 1 сентября 2024 года будет введена обязательная маркировка бакалейных продуктов. Это решение было принято после проведения эксперимента по применению идентификационных кодов на эту категорию товаров, который, в свою очередь, закончится 31 августа 2024 года.
На момент введения обязательных мероприятий все участники рынка бакалеи должны быть полностью подготовлены к маркировке – пройти регистрацию в системах мониторинга, настроить процесс заказа кодов идентификации, обновить программного обеспечения для торговли и т.д. В этой статье мы обсудим именно эти аспекты.
Какие бакалейные товары должны обязательно маркироваться
В обязательной маркировке бакалейной продукции принимают участие следующие товары:
консервы из рыбы и морепродуктов;
мясные консервы;
консервированные фрукты и овощи.
Подробную классификацию товаров с примерами можно найти в Классификаторе ТН ВЭД. Для этого необходимо использовать коды, предоставленные системой «Честный ЗНАК».
Нормативная база обязательной маркировки бакалейной продукции: постановление и требования
Требования к маркировке бакалейной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ № 857. В нём прописаны основные требования для участников рынка консервации. Для избежания нарушений и возможных штрафов следует соблюдать следующую процедуру:
Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».
При запросе кодов необходимо детально описать все товары в Национальном каталоге.
Своевременно и без ошибок наносить идентификационные коды на потребительскую упаковку.
Внимательно следить за тем, чтобы продукция без маркировки не появлялась в продаже.
Регулярно отправлять данные о вводе/выводе товаров из оборота в системе «Честный ЗНАК» в качестве отчётности.
Отправить данные о реализации товаров в базу «Честного ЗНАКа» поможет Астрал.ОФД. Астрал.ОФД — это онлайн-сервис для передачи кассовых чеков в Федеральную налоговую службу. Если сформированный чек содержит код маркировки, сервис бесплатно отправит информацию о продаже продукции в ГИС МТ.
Основные этапы работы при работе с маркировкой
Сначала участники рынка бакалейных товаров должны присвоить своей продукции уникальные идентификационные коды через систему «Честный ЗНАК». Затем они наносятся на упаковку каждого товара.
Коды маркировки в формате DataMatrix выглядят следующим образом:
так выглядит код маркировки в формате DataMatrix
При отправке товара с производства создаётся универсальный передаточный документ (УПД), где указывается название товара, его количество и GTIN-код, нужный для объёмно-сортового учёта.
Посредник, получивший бакалею, должен проверить документы, подтвердить их достоверность и отправить в «Честный ЗНАК».
Далее дистрибьютор, производящий закупку, также создаёт УПД для магазина, куда отправляется товар. Торговая точка сверяет документы с поставленной продукцией и принимает её.
При продаже товара кассир сканирует специальный код, получает одобрение через ККТ и проводит оплату. Информация о покупке одновременно передаётся в систему «Честный ЗНАК». Покупатель также имеет возможность самостоятельно проверить подлинность товара, отсканировав его идентификационный код в системе маркировки.
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При нарушении правил нанесения специальных кодов идентификации и работы с ними производителям, импортёрам и продавцам может быть начислен штраф. Более подробно об этом вы можете узнать здесь.
Что сделать, чтобы полностью подготовить рабочее место под маркировку
Вам предстоит несколько ключевых этапов для готовности к маркировке бакалейной продукции. Начните с регистрации в системе «Честный ЗНАК». Войдите на веб-сайт личного кабинета и заполните форму для регистрации.
Для авторизации в системе вам понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
ГК «Астрал» может упростить этот процесс, выполнив ускоренный выпуск сертификатов УКЭП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Воспользуйтесь нашей услуги Получение КЭП в ФНС под ключ. Наша команда поможет вам с идентификацией, регистрацией в налоговой инспекции и настройкой вашей рабочей станции.
Далее установите плагин для работы УКЭП на вашем компьютере.
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Следующим этапом будет покупка специализированного оборудования (принтер для печати этикеток и 2D-сканеры. Вы также должны установить программу учёта товаров. Вы можете обратиться к услугам нашего интернет-магазина, где есть все необходимое оборудование и ПО для этих задач.
Завершите процесс, выбрав систему электронного документооборота и подписав договор с провайдером этой услуги.
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