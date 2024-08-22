Раздел 2 ЕФС-1: заполняем отчет по взносам на травматизм

С 2023 года вместо отчёта по взносам на травматизм (форма 4-ФСС) работодатели должны заполнять раздел 2 из новой Единой формы сведений (ЕФС-1). Этот раздел нужно отправлять не в ФСС, а в недавно созданный Социальный фонд России. Рассмотрим, как корректно заполнить раздел 2 ЕФС-1.

Состав Единой формы сведений

Единая форма сведений заменила множество отчетов, которые ранее направлялись в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Разделы и подразделы ЕФС-1 необходимо заполнять и отправлять в СФР отдельно друг от друга. Для каждого из них установлены собственные сроки отправки и периодичность сдачи.

Бланк ЕФС-1 утвержден приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 года.

Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» Раздел Подразделы Титульный лист 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию (замена форм, которые ранее отправляли в ПФР) 1. Сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности (замена СЗВ-ТД) 1.2. Сведения о страховом стаже (замена СЗВ-СТАЖ) 1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных учреждений (замена СИоЗП) 2. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии (замена ОДВ-1) 3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (замена ДСВ-3) 2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (замена 4-ФСС) 2.1. Расчет сумм страховых взносов 2.1.1. Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными СКЕ, для государственных учреждений, а также для страхователей, исчисляющих взносы по нескольким основаниям 2.2. Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний страхователями, которые направляют персонал в другие компании 2.3. Сведения о результатах проведенных обязательных медицинских осмотров работников и проведенной специальной оценке условий труда на начало года

Кому необходимо заполнять раздел 2 ЕФС-1

В раздел 2 отчета ЕФС-1 следует внести информацию о сотрудниках, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Этот отчет обязаны предоставлять все работодатели, уплачивающие страховые взносы на травматизм согласно закону № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года.

Уплачивать взносы на травматизм необходимо, если с сотрудником заключили трудовой договор, а также если работник подписал гражданско-правовой договор (ГПД, ГПХ) с указанием суммы страховых взносов, уплачиваемых нанимателем за подрядчика.

Если это условие не прописано в ГПД, работодатель освобождается от обязанности уплачивать взносы и вносить данные о работнике в раздел 2 ЕФС-1.

Таким образом, раздел 2 Единой формы сведений должны заполнять следующие категории нанимателей:

юридические лица, включая компании без сотрудников (отчет необходимо предоставить, даже если в организации работает только директор-учредитель);

индивидуальные предприниматели, которые наняли сотрудников или заключили гражданско-правовые договоры с подрядчиками. ИП без сотрудников не нужно заполнять форму;

самозанятые и другие физические лица без статуса ИП, заключившие гражданско-правовые договоры с подрядчиками.

Сдавать отчетность по взносам на травматизм не требуется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, использующим специальный налоговый режим АУСН.

Состав раздела 2 ЕФС-1

Для предоставления отчета о взносах на травматизм каждый наниматель должен заполнить титульный лист ЕФС-1, «шапку» раздела 2 и сам раздел 2. Раздел состоит из нескольких частей. Некоторые подразделы должны заполнять не все работодатели.

Номер подраздела Какие данные нужно указать Кто заполняет Подраздел 2.1 Расчет сумм страховых взносов Все работодатели Подраздел 2.1.1 Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов для организаций с выделенными самостоятельными классификационными единицами или для госучреждений, а также для страхователей, исчисляющих страховые взносы по нескольким основаниям одновременно Компании с выделенными СКЕ, госучреждения с частичным финансированием из бюджета и работодатели, которые исчисляют страховые взносы по нескольким основаниям Подраздел 2.2 Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года Работодатели, которые направляют своих сотрудников выполнять работу у другого юрлица или ИП Подраздел 2.3 Сведения о результатах проведенных обязательных медицинских осмотров и проведенной специальной оценке условий труда Все работодатели

Сроки сдачи раздела 2 ЕФС-1

Сдавать раздел 2 ЕФС-1 необходимо ежеквартально. При этом отчет заполняется нарастающим итогом: в документе указывают данные с начала года.

Отчетный период Крайний срок сдачи раздела 2 ЕФС-1 I квартал 25 апреля текущего года Полугодие 25 июля текущего года 9 месяцев 25 октября текущего года Год 25 января следующего года

Последний день сдачи формы может выпасть на выходной. В этом случае документ можно отправить в течение рабочего дня, следующего за этим выходным.

Раздел 2 ЕФС-1 также необходимо сдавать в СФР при ликвидации компании. В этом случае бухгалтер должен подготовить отчет за день до того, как руководитель подаст в ИФНС уведомление о закрытии юридического лица или о прекращении деятельности физического лица в качестве ИП.

При заполнении раздела 2 из-за ликвидации предприятия необходимо указывать данные с начала года до дня подачи отчета включительно.

Как заполнить раздел 2 ЕФС-1

Титульный лист

На титульном листе ЕФС-1 указываются данные компании или индивидуального предпринимателя, от лица которого бухгалтер сдает отчет.

Регистрационный номер, который присвоили компании в ПФР или СФР. Этот номер указан в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Полное название организации или Ф. И. О. предпринимателя без сокращений. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН компании нужно вписывать с начала строки, в последних двух клетках поставить прочерки. Код причины постановки на учет (КПП). Это поле заполняют только юрлица. Коды статистики (ОКФС, ОКОГУ, ОКПО). Эти сведения вносят только государственные и муниципальные учреждения, когда сдают подраздел 1.3. Код деятельности компании или ИП по ОКВЭД. Номер ОГРН или ОГРНИП. При указании ОГРН в первые две клетки поля нужно вписать «0». Номер телефона без пробелов и дополнительных символов Адрес электронной почты. Код категории страхователя-физлица. Это поле необходимо заполнить, если наниматель — ИП или физлицо без статуса предпринимателя.

Тип работодателя Код для ЕФС-1 Индивидуальный предприниматель ИП01 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный в качестве ИП ИП02 Физлицо, которое платит физлицам ФЛ01 Адвокат ФЛ02 Нотариус, занимающийся частной практикой ФЛ03 Арбитражный управляющий ФЛ04 Патентованный поверенный ФЛ05 Оценщик ФЛ06 Медиатор ФЛ07

«Шапка» раздела 2

В преамбуле раздела 2 ЕФС-1 необходимо указать следующую информацию:

Номер корректировки. Если документ подается по итогам отчетного периода впервые, в поле нужно вписать код «000». Если бухгалтер заполняет корректировку, необходимо указать ее порядковый номер: «001», «002» и т.д. Код отчетного периода: «03» при отправке данных за I квартал, «06» — за полугодие, «09» — за девять месяцев, «12» — за год. Календарный год, за период которого заполняется отчет. Среднесписочную численность работников. При расчете учитываются все сотрудники компании с начала года. Количество работников, застрахованных по ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Здесь и далее указывается общее число работников: и сотрудники в штате, и подрядчики на ГПД. Количество работающих инвалидов. Количество сотрудников, которые заняты на работах с вредными или опасными производственными факторами.

Рекомендации по расчету численности персонала содержатся в приказе Росстата № 678 от 22 декабря 2023 года.

При отправке раздела 2 в связи с ликвидацией компании или завершением деятельности ИП в графе «Прекращение деятельности» требуется поставить «Л». В иных случаях это поле заполнять не нужно.

В графе «Льгота» нужно поставить «Х», если бухгалтер отправляет отчет от имени:

общественной организации инвалидов, среди членов которой инвалиды и их представители составляют не менее 80%;

компании, уставный капитал которой полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов. Среднесписочная численность инвалидов в такой компании должна составлять не менее 50%, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда — не менее 25%;

учреждения, которое создано с образовательной, культурной, лечебно-оздоровительной или другой социальной целью, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям. Единственным собственником имущества такого учреждения должна быть общественная организация инвалидов.

Подраздел 2.1 раздела 2

Этот подраздел обязаны сдавать все работодатели. Однако некоторым нанимателям не нужно заполнять строки 5–8 в табличной части подраздела. Это касается:

компаний с подразделениями, выделенными в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ);

госучреждений и муниципальных учреждений, которые частично финансируются из бюджета;

страхователей, которые состоят на учете в Соцфонде одновременно по нескольким основаниям. Например, гражданин может нанять одного подрядчика от лица ИП, а другого — как физлицо.

Работодателям из перечисленных групп вместо строк 5–8 подраздела 2.1 необходимо заполнить подраздел 2.1.1.

В таблице требуется указать суммы страховых выплат и страховые тарифы. Бухгалтер должен внести следующие данные:

Сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных физлицу в соответствии со ст. 20.1 закона № 125-ФЗ. Сумму, которая не облагается страховыми взносами согласно ст. 20.2 закона № 125-ФЗ. Размер базы для исчисления страховых взносов. Она равна разнице между значениями, указанными в строке 1 и строке 2. Сумму выплат в пользу работающих инвалидов. Размер страхового тарифа. Размер тарифа зависит от того, к какому классу профессионального риска относится деятельность компании. Процент скидки к страховому тарифу. Размер скидки ежегодно устанавливает территориальный орган СФР. Процент надбавки к тарифу. Его также каждый год определяет территориальное отделение Соцфонда. Размер страхового тарифа с учетом скидки и надбавки. В этой строке необходимо указать числа с тремя десятичными знаками после запятой. Сумму исчисленных страховых взносов.

Образец заполнения подраздела 2.1 из раздела 2 ЕФС-1 за полугодие размещен ниже.

Подраздел 2.1.1 раздела 2

Подраздел 2.1.1 раздела 2 должен заполняться только компаниями с выделенными СКЕ, а также государственными учреждениями с частичным финансированием из бюджета и страхователями, зарегистрированными в СФР по нескольким основаниям.

Бухгалтеру необходимо определить тип компании, от имени которой будет подаваться отчет, и отметить соответствующее поле над таблицей.

В табличной части подраздела 2.1.1 необходимо указать:

Наименования и коды основного и дополнительных видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. Для разных типов нанимателей действуют разные правила заполнения:

организации с СКЕ в качестве основного вида деятельности указывают тот, которым занимается головная компания;

госучреждения заполняют строку «Основной ВЭД» отдельно по каждому виду финансирования;

страхователи, которые исчисляют взносы по нескольким основаниям, заполняют строку «Основной ВЭД» по каждому основному виду деятельности, для которого используется труд застрахованных лиц.

2.Наименование структурного подразделения или страхователя.

3.Размер страхового тарифа. Госучреждения при этом указывают тариф, который соответствует 01 классу профессионального риска.

4.Скидки и надбавки к страховому тарифу. Скидки и надбавки применяются только к страховому тарифу по основному ВЭД.

5.Размер тарифа с учетом скидок и надбавок. Необходимо вписать число с тремя знаками после запятой.

6.Размер базы для исчисления страховых взносов. Базу считают нарастающим итогом с начала года. Бухгалтеру необходимо следить за тем, чтобы значения из этой части совпадали с теми, которые указаны в таблице из подраздела 2.1:

сумма по графе 9 подраздела 2.1.1 — с суммой по графе 3 строки 3 подраздела 2.1;

графа 10 — с графой 3 строки 4;

графа 11 — с графой 4 строки 3;

графа 12 — с графой 4 строки 4;

графа 13 — с графой 5 строки 3;

графа 14 — с графой 5 строки 4;

графа 15 — с графой 6 строки 3;

графа 16 — с графой 6 строки 4;

графа 17 — с графой 7 строки 3;

графа 18 — с графой 7 строки 4.

7.Сумму исчисленных страховых взносов. При этом значения также должны совпадать с данными из подраздела 2.1:

сумма по графе 19 подраздела 2.1.1 — с суммой по графе 3 строки 9 подраздела 2.1;

графа 20 — с графой 4 строки 9;

графа 22 — с графой 5 строки 9;

графа 23 — с графой 6 строки 9;

графа 24 — с графой 7 строки 9.

Подраздел 2.2 раздела 2

Подраздел 2.2 раздела 2 предназначен для страхователей, указанных в п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года. Это работодатели, которые заключили договор о предоставлении труда работников с другим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для временного направления своих сотрудников к контрагенту.

Бухгалтеру необходимо внести информацию об организациях, которые временно сотрудничали с работниками страхователя. Сведения о каждом юридическом лице или индивидуальном предпринимателе должны быть указаны в отдельной строке таблицы.

Впишите в таблицу следующую информацию:

Регистрационный номер, который присвоили принимающей организации в ПФР или СФР. ИНН, КПП и ОКВЭД принимающей компании. Количество временно направленных работников. Количество временно направленных сотрудников-инвалидов. Размер базы для исчисления страховых взносов. Требуется вписать данные с начала расчетного периода и за последние три месяца отчетного периода. Размер страхового тарифа без учета скидок и надбавок. Скидки и надбавки к страховому тарифу. Размер страхового тарифа с учетом скидок и надбавок. Необходимо вписать число с тремя знаками после запятой.

Подраздел 2.3 раздела 2

Подраздел 2.3 раздела 2 посвящен медицинским осмотрам и специальной оценке условий труда (СОУТ). Информация указывается на начало расчетного года, поэтому подраздел 2.3 заполняется одинаково каждый квартал.

Бухгалтеру необходимо указать количество сотрудников, которые должны пройти медосмотр, и число фактически прошедших его работников. Затем следует заполнить таблицу с данными о СОУТ, где нужно отразить общее количество рабочих мест и число мест, в отношении которых провели оценку условий труда.

Если в организации нет сотрудников, обязанных проходить медосмотр, или рабочих мест, подлежащих оценке условий труда, в соответствующих полях следует проставить «0».

Нулевой раздел 2 ЕФС-1

Сдавать раздел 2 формы ЕФС-1 требуется ежеквартально, даже если в отчетном периоде не было выплат сотрудникам. При отправке нулевого раздела 2 нужно заполнить титульный лист, подразделы 2.1 и 2.3. Остальные разделы отправляются только при наличии в них информации.

Штраф за ошибки в разделе 2 ЕФС-1

За ошибки в разделе 2 формы ЕФС-1 предусмотрены штрафы.

Проступок Размер штрафа Правовое обоснование Заполнение отчета с ошибками, которые привели к уменьшению размера взносов 20% от суммы взносов, если ошибки допущены неумышленно. 40%, если данные искажены умышленно Ст. 26.29 закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года Несдача отчета в установленный срок 5% от суммы взносов, начисленных за последние три месяца Ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года

Сдавать раздел 2 ЕФС-1 на бумаге разрешено только тем компаниям и ИП, которые зарегистрировали не более 10 сотрудников. Остальные работодатели должны передавать данные о взносах на травматизм в электронной форме.

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