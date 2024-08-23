Маркировка смазочных материалов – старт эксперимента

В этой статье мы подробно разберём, кто является участниками эксперимента по маркировке смазочных материалов, на какие товары можно наносить коды идентификации, как происходит работа и т.д.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 с 1 июля 2024 года стартовал эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных жидкостей для автомобилей. Этот проект будет продолжаться до 28 февраля 2025 года. Участники товарооборота в данной области получили возможность на добровольной основе испробовать процесс регистрации и применения уникальных идентификационных кодов на свою продукцию.

Такое решение было сделано из-за возросших требований к качеству и безопасности продукции на рынке. В связи с этим на территории Российской Федерации проводятся подобные мероприятия, направленные на предотвращение подделок.

В данной статье мы подробно рассмотрим процесс эксперимента по маркировке смазочных материалов – обсудим категории товаров, подлежащих нанесению специальных кодов идентификации, разберём всю работу и другие аспекты этого проекта.

Кто может принять участие в эксперименте по маркировке смазочных материалов

Все участники товарооборота смазочных изделий могут принять участие в эксперименте. К ним относятся производители, импортёры и торговцы данной продукции, а также федеральные исполнительные органы (ФНС, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и др.). Операторы ЭДО, ОФД тоже могут присоединиться к процессу для обеспечения комплексной работы по маркировке.

На какие смазочные материалы можно наносить маркировку

Эксперимент включает в себя две категории товаров – смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости. Для определения конкретных типов этой продукции необходим код ТН ВЭД, указанный в системе маркировки «Честный ЗНАК». Чтобы их узнать, необходимо:

Посетить официальный веб-сервис ТН ВЭД. Ввести в поле поиска указанные коды.

После нажатия на кнопку «Поиск» вы сможете увидеть определённый тип товара.

Как происходит маркировка смазочных изделий

Для успешной маркировки смазочных материалов следует выполнить ряд последовательных шагов.

Первоначально требуется процесс регистрации в системе «Честный ЗНАК». В случае если производитель или импортёр работают с продукцией, импортированной в РФ, то необходимо стать членом ГС1 РУС – Ассоциации автоматической идентификации. Для этого потребуется оплатить вступительный взнос.

После этого следует авторизоваться в Личном Кабинете Национального каталога. Для этого используйте логин и пароль или усиленную квалифицированную электронную подпись.

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Далее нужно заняться созданием карточки продукта. Для этого в ЛК Национального каталога нажмите на символ «+» и выберите «Товарная единица».

Далее продолжите процесс (1) и перейдите к генерации кода (2). Также важно заполнить всю информацию о вашем бизнесе, включая коды ТН ВЭД, товарный знак и т.д. После этого нажмите «Продолжить».

Заполните информацию в карточке товара и отправьте её на модерацию. После того как все данные внесены в Национальный каталог, вы можете заказать коды маркировки. Это можно сделать в Личном кабинете системы «Честный ЗНАК».

После размещения заказа и получения кодов их нужно нанести на потребительскую упаковку и запустить в оборот.

Вся информация о выполненной работе также должна быть отправлена в систему «Честный ЗНАК». Для этого войдите в Личный кабинет и нажмите «Управление заказами».

Заполните все данные о товаре в появившемся окне – тип товарной группы, цель использования, дата производства. Затем нажмите «Перейти к продукции» и введите все полученные коды маркировки.

После ввода всех данных подпишите отчёт в разделе «Документы» и отправьте его.

Готово, ваш документ будет отправлен в систему «Честный ЗНАК». Вы можете отслеживать статус отчёта в своём Личном кабинете. Если в документе обнаружена ошибка, система укажет на это. Рядом с документом появится надпись «Обработан с ошибкой».

Что такое код маркировки

Маркировочный код – это уникальный идентификатор, назначаемый каждому товару с целью отслеживания его прохождения по всем стадиям товарной цепи (от производства до окончательного получателя). Обычно он включает в себя буквы, цифры или символы, либо их сочетания, представленные в различных формах, в том числе в виде штрихкода.

В системе «Честный ЗНАК» код маркировки обычно создаётся в формате DataMatrix – специальные знаки, схожие с QR-кодом. Он содержит данные о процессе производства, розничной партии и дополнительную информацию. Это обеспечивает полную открытость процесса производства, транспортировки и продажи товаров, препятствуя распространению поддельной и незаконной продукции.

из чего состоит код маркировки

Чтобы принять участие в эксперименте по нанесению идентификационных кодов, важно уделить внимание подготовке и настройке рабочего места. Для этого необходимо установить разные ПО. Для непосредственно работы с маркировкой рекомендуем сервис Астрал.Маркировка. Это комплексное решение по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя. А чтобы отправить все данные о реализации товаров в базу «Честного ЗНАКа», используйте Астрал.ОФД. Астрал.ОФД — это онлайн-сервис для передачи кассовых чеков в ФНС. Если сформированный чек содержит код маркировки, сервис бесплатно отправит информацию о продаже продукции в ГИС МТ. Для того чтобы все отчёты о проделанной работы были отправлены в контролирующие органы, необходимо заключить договор с электронным документооборотом. С помощью нашего сервиса Доки вы сможете в один клик отправлять все документы реализации из 1С. Происходит это за счёт интеграции Доки и программы для ведения бухгалтерии. Также при использовании сервиса вы можете отправлять документы целым пакетом, электронно подписывать необходимые бланки, хранить и быстро находить всю необходимую информацию в облаке и многое другое. Оставьте короткую заявку и получите индивидуальное предложение от наших специалистов.

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