Маркировка огнетушителей. Как принять участие в эксперименте

В этой статье мы подробно разберtм, какие товары могут участвовать в эксперименте, как к нему подготовиться и что дополнительно нужно установить для более лtгкой и эффективной работы с продукцией, которую нужно маркировать.

Процедура маркировки огнетушителей имеет особые требования для поставщиков этих товаров на рынке. Код товара включает данные о типе средства, объеме его производства и другую важную информацию.

Эксперимент по маркировке огнетушителей разных типов (порошковых, пенных, водных и т.д.) стартовал 1 июля 2024 года и завершится 28 февраля 2025 года. В течение этого периода производители, импортеры и продавцы данной продукции могут добровольно протестировать следующие этапы процесса:

регистрацию в системе маркировки «Честный ЗНАК».

применение уникальных идентификационных кодов.

предоставление отчетности о проделанной работе.

В данной статье мы подробно разберем, какие товары могут быть включены в эксперимент, как к нему подготовиться и какие дополнительные инструменты необходимы для более простой и результативной работы с маркировкой.

Какие товары участвуют в эксперименте по маркировке огнетушителей

Постановление Правительства № 867 устанавливает полный процесс участия в эксперименте по маркировке огнетушителей. Он также содержит положения о проведении аналогичных действий по применению идентификационных кодов на пиротехнику и прочие средства для тушения пожаров.

Согласно документу, участники товарооборота данных рынков могут наносить коды идентификации на следующие товары:

пиротехника бытового назначения;

огнетушители;

составы и заряды для огнетушителей;

пожарные извещатели;

источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики;

приборы приемно-контрольные и управления, пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора;

выносные устройства индикации;

устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа;

системы передачи извещений о пожаре;

устройства дистанционного пуска.

Что такое код маркировки и какие данные в нем заложены

Код маркировки представляет собой совокупность букв и цифр, среди которых закреплены данные об устройстве. В случае огнетушителей в них может быть записана информация о классе пожара, которому устройство приспособлено, дате его создания и другое.

Данные в кодах маркировки можно разделить на две категории: идентификаторы «Честного ЗНАКа» и дополнительные данные, основанные на специальных стандартах для пожарного оборудования (в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 и ГОСТ Р 51017-2009).

Код маркировки «Честный ЗНАК»

Все участники товарооборота рынка средств пожаротушения обязаны наносить на свою продукцию специальные обозначения в формате DataMatrix на потребительскую упаковку (например, на сам баллон). В них содержится следующая информация:

наименование товара;

количество;

дата и место производства;

сведения о производителе;

номер товарной продукции (GTIN-код) и т.д.

так выглядит код маркировки в формате DataMatrix

Специальные обозначения по ГОСТу

Полный перечень данных, который должен находиться на средствах пожаротушения, зависит от вида товара и к какому ГОСТу оно относится — переносной или передвижной инструмент. Базовые коды по государственным стандартам содержат следующую информацию.

Вид средства Соответствующий номер ГОСТа Обязательные данные Переносной огнетушитель ГОСТ Р 51057-2001 Вид и модель

Вид струи

Номинальная масса заряженного огнетушащего свойства

Класс пожара Передвижной огнетушитель ГОСТ Р 51017-2009 Вид и модель

Номинальная масса заряженного огнетушащего свойства

Условное обозначение типа огнетушителя по типу давления в корпусе

Класс пожара

Также для некоторых типов средств пожаротушения могут требоваться дополнительные данные. Например, для передвижных огнетушителей нужно указывать завод-изготовитель, вес товара, температурный диапазон и др.

Разберем на примере. Всего выделяют 7 типов средств пожаротушения: водный, воздушно-пенный, порошковый (ОП), водно-эмульсионный, углекислотный (ОУ), хладоновый и комбинированный.

Если нанесено обозначение:

ОУ-10-ВСЕ,

то можно сделать следующие выводы: перед нами углекислотный огнетушитель с весом в 10 килограммов. Он предназначен для борьбы с возгораниями жидких и газообразных веществ, а также электрооборудования.

Какие действия по маркировке доступны во время проведения эксперимента

Участники товарооборота рынка огнетушителей имеют возможность ознакомиться с системой «Честный ЗНАК», освоить процесс нанесения идентификационных кодов и научиться формировать отчетность о выполненной работе.

Как заказать и нанести коды маркировки

Чтобы начать процесс, вам следует перейти в Личный кабинет на сайте Национального каталога и создать описание товара. Этот процесс начинается с создания карточки продукции, для чего потребуется нажать на кнопку «+», а затем выбрать «Единицу товара».

Перейдя далее по указаниям (шаг 1), вам необходимо сгенерировать код (шаг 2) и заполнить всю необходимую информацию о бизнесе, включая ТН ВЭД, бренд и прочее. Затем нажмите кнопку «Продолжить».

Следующий шаг заключается в заполнении карточки товара и отправке ее на модерацию.

После того как вы внесете все необходимые данные в Национальный каталог, можно приобрести идентификационные коды в Личном кабинете «Честного ЗНАКа». Сразу после оформления и проверки заказа система выдаст вам коды. Их надо будет нанести на потребительскую упаковку (например, баллон) и затем выпустить в оборот.

Как отправить отчетность о маркировке

Все сведения о проделанной работе нужно передать в систему «Честный ЗНАК». Для этого вам необходимо зайти в Личный кабинет и выбрать опцию «Управление заказами».

Далее в открывшемся окне нужно заполнить информацию о товаре: его категорию, способ использования и дату изготовления. После внесения этих данных кликните на «Перейти к продукции». Тут вам нужно будет ввести все уникальные идентификационные коды, которые были нанесены на товар. В заключение подготовленный отчет следует подписать в разделе «Документы» и отправить.

Маркировка огнетушителей: что нужно, чтобы принять участие в эксперименте

Чтобы участники товарооборота рынка средств пожаротушения смогли принять участие в мероприятиях по маркировке огнетушителей, необходимо выполнить несколько шагов.

1. Пройти регистрацию в «Честном ЗНАКе» и Национальном каталоге. Для этого необходимо создать Личные кабинеты в системах и зайти в них с помощью логина и пароля или усиленной квалифицированной электронной подписи.

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2. Заключить договор с оператором электронного документооборота. Именно через него будут отправляться все документы в контролирующие органы.

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Доки поддерживает отправку и прием документов, содержащих информацию о товарах, которые подлежат маркировке и прослеживаемости. В веб-кабинете вы сможете найти любую документацию, отправленную и полученную за все время работы.

3. Выбрать оператора фискальных данных. С его помощью участники товарооборота могут передавать в ФНС данные о проданной продукции или оказании услуг по реализации.

Используйте Астрал.ОФД — онлайн-сервис для передачи кассовых чеков в ФНС. Если сформированный чек содержит код идентификации, сервис бесплатно отправит информацию о продаже продукции в ГИС МТ.

4. Приобрести и установить всю технику для работы с маркировкой. Для этого могут понадобиться принтеры для этикеток, специальные сканеры для идентификационных кодов и т.д. Выбрать все дополнительное оборудование можно в нашем интернет-магазине «ККТ Астрал».

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