Как заполнить подраздел 3 ЕФС-1

С 2023 года вместо отчёта ДСВ-3 компании и индивидуальные предприниматели заполняют подраздел 3 из раздела 1 Единой формы сведений (ЕФС-1). Этот подраздел содержит информацию о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. Разберёмся в том, как заполнить подраздел 3 вместо ДСВ-3.

Состав Единой формы сведений

ЕФС-1 была утверждена в 2022 году перед образованием Социального фонда России, который заменил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Форма состоит из нескольких разделов и подразделов, каждый из которых заменяет один из отчетов, ранее отправляемых в ПФР или ФСС.

В 2023 году Социальный фонд скорректировал бланк ЕФС-1. Обновленная версия была утверждена приказом СФР № 2281 от 17 ноября 2023 года. Новый вариант формы доступен в приложении № 1 к приказу, а рекомендации по заполнению отчета — в приложении № 2.

Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» Раздел Подразделы Титульный лист 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию (замена форм, которые ранее отправляли в ПФР) 1. Сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности (замена СЗВ-ТД) 1.2. Сведения о страховом стаже (замена СЗВ-СТАЖ) 1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных учреждений (замена СИоЗП) 2. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии (замена ОДВ-1) 3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (замена ДСВ-3) 2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (замена 4-ФСС) 2.1. Расчет сумм страховых взносов 2.1.1. Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными СКЕ, для государственных учреждений, а также для страхователей, исчисляющих взносы по нескольким основаниям 2.2. Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний страхователями, которые направляют персонал в другие компании 2.3. Сведения о результатах проведенных обязательных медицинских осмотров работников и проведенной специальной оценке условий труда на начало года

Для чего нужен подраздел 3 ЕФС-1

Подраздел 3 раздела 1 ЕФС-1 предназначен для сбора информации, которая ранее указывалась в отчете ДСВ-3. Таким образом, заполнять подраздел 3 должны компании и индивидуальные предприниматели, которые уплачивают дополнительные страховые взносы (ДСВ) на накопительную пенсию своих сотрудников.

Согласно закону № 56-ФЗ от 30 апреля 2008 года, работник может самостоятельно вносить дополнительные взносы или поручить это своему работодателю. Работодатель имеет право удерживать сумму дополнительных взносов из заработной платы сотрудника, если тот предоставит заявление с указанием фиксированной суммы взносов или процента от зарплаты. Также работодатель может делать отчисления из собственных средств, учитывая взносы в расходах (например, при расчете налога на УСН «Доходы минус расходы»).

Так или иначе, работодатель должен оформлять платежные поручения и перечислять ДСВ на счет Социального фонда. «Платежки» служат подтверждением информации из подраздела 3 ЕФС-1.

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Инструкция по заполнению подраздела 3 ЕФС-1 (ДСВ-3)

Для предоставления информации о сотрудниках, за которых были сделаны дополнительные страховые взносы, бухгалтеру необходимо заполнить титульный лист ЕФС-1 с данными организации и подраздел 3 с информацией о работнике.

Титульный лист

На титульном листе ЕФС-1 указываются данные компании или индивидуального предпринимателя, от имени которого бухгалтер отправляет отчет.

Регистрационный номер, который присвоили компании в ПФР или СФР. Этот номер указан в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Полное название организации или Ф. И. О. предпринимателя без сокращений. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН компании нужно вписывать с начала строки, в последних двух клетках поставить прочерки. Код причины постановки на учет (КПП). Это поле заполняют только юрлица. Коды статистики (ОКФС, ОКОГУ, ОКПО). Эти сведения вносят только государственные и муниципальные учреждения, когда сдают подраздел 1.3. Код деятельности компании или ИП по ОКВЭД. Номер ОГРН или ОГРНИП. При указании ОГРН в первые две клетки поля нужно вписать «0». Номер телефона без пробелов и дополнительных символов Адрес электронной почты. Код категории страхователя-физлица. Это поле необходимо заполнить, если наниматель — ИП или физлицо без статуса предпринимателя.

Тип работодателя Код для ЕФС-1 Индивидуальный предприниматель ИП01 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный в качестве ИП ИП02 Физлицо, которое платит физлицам ФЛ01 Адвокат ФЛ02 Нотариус, занимающийся частной практикой ФЛ03 Арбитражный управляющий ФЛ04 Патентованный поверенный ФЛ05 Оценщик ФЛ06 Медиатор ФЛ07

Подраздел 3 раздела 1

В подраздел 3 раздела 1 нужно внести информацию о платежном поручении, включая его номер, дату оформления и дату исполнения. Обратите внимание, что в отчет можно включить данные только об одном документе. Затем следует указать год, за который были перечислены дополнительные страховые взносы, и заполнить табличную часть.

Порядковый номер строки. Фамилия, имя и отчество застрахованного работника. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в формате «XXX-XXX-XXX-XX» или «XXX-XXX-XXX XX». Сумма перечисленных ДСВ на накопительную пенсию. Это взносы, удержанные из зарплаты работника. Сумма уплаченных взносов работодателя. Это взносы, которые наниматель уплатил из своих средств.

Так как дополнительные страховые взносы из зарплаты сотрудника и взносы работодателя перечисляются отдельными платежными поручениями с разными КБК, в таблице подраздела 3 нужно заполнить либо строку 4, либо строку 5.

Затем следует указать общую сумму перечисленных взносов, которая должна быть равна сумме всех взносов, указанных в строке 4 или строке 5.

Сроки сдачи подраздела 3 ЕФС-1

Подраздел 3 из раздела 1 ЕФС-1 нужно отправлять в территориальное отделение СФР ежеквартально. Бухгалтер должен предоставлять форму до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если последний день сдачи приходится на выходной, документ можно отправить в течение рабочего дня, следующего за этим выходным.

Обратите внимание, что данные в подразделе 3 указываются не нарастающим итогом. Бухгалтеру нужно предоставлять информацию только за тот квартал, когда были произведены выплаты взносов. Отправлять в Социальный фонд нулевой отчет не требуется.

Штраф за ошибки в подразделе 3 ЕФС-1

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