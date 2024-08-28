Маркировка пиротехнических изделий: старт эксперимента

В этом тексте мы предлагаем подробно рассмотреть основные процессы нанесения кодов идентификации. К ним относятся: регистрация в системе «Честный ЗНАК», процесс непосредственного прикрепления специальных обозначений, отчетность и т.д.

Товары с воспламеняющимися характеристиками могут представлять серьезную угрозу безопасности при неправильном использовании. Маркировка пиротехники помогает предоставить потребителю полную информацию о продукте – как его использовать, какие меры предосторожности следует предпринять, какой класс опасности у данного товара и т.д.

В этом тексте мы предлагаем подробно изучить основной процесс нанесения идентификационных кодов. Он включает в себя регистрацию в системе «Честный ЗНАК», процесс прикрепления специальных обозначений, предоставление отчетности и т.д.

Маркировка пиротехнических изделий: законодательные аспекты эксперимента

Эксперимент по маркировке пиротехнических изделий начался 1 июля 2024 года в соответствии с постановлением Правительства № 867. В соответствии с этим документом на отдельные товары нужно наносить специальные коды в формате DataMatrix.

В список продукции, подпадающих под требования маркировки, входят:

бытовая пиротехника;

огнетушители;

составы и заряды для огнетушителей;

пожарные сигнализации;

источники бесперебойного питания для технических средств пожарной безопасности;

устройства для приема, контроля и управления, пожарные и другие устройства, которые расширяют функциональность прибора;

выносные индикаторы;

устройства для проверки и контроля эффективности работы шлейфа;

системы для передачи уведомлений о пожаре;

устройства для дистанционного запуска.

Основные правила работы с маркировкой во время эксперимента

Чтобы участники товарооборота рынка пиротехники смогли качественно наладить систему работы во время эксперимента, им необходимо сделать несколько шагов.

Регистрация

Сначала необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», ориентированной на отслеживание и маркировку товаров. Регистрация проходит через Личный кабинет на официальном веб-сайте. В этой системе осуществляется весь процесс маркировки, начиная от формирования кодов и заканчивая отчетностью.

Перед тем как заказывать коды идентификации, важно указать все детали продукции в Национальном каталоге. Он является составной частью системы «Честный ЗНАК» и включает в себя всю информацию о зарегистрированных товарах. Без Национального каталога участники товарооборота не могут получить коды маркировки.

Для доступа к НК также требуется авторизация в Личном кабинете двумя путями: вводом логина и пароля или с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.

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Заказ кодов маркировки

Чтобы получить идентификационные коды, вам потребуется создать заказ в Личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Это включает в себя заполнение информации о пиротехнических изделиях: группа товара, способ выпуска товара в оборот, код и описание продукта и т.д.

После внесения информации создастся заказ, который нужно подписать с использованием УКЭП. Затем система проверяет предоставленные данные. Если они будут верны, «Честный ЗНАК» начинает процесс генерации кодов. По завершении этого процесса участник товарооборота рынка пиротехники может распечатать полученные идентификационные обозначения.

Нанесение кодов маркировки на пиротехнику

На данный момент доступно три вида нанесения идентификационных кодов.

Тип нанесения Способ нанесения Преимущества Кому подойдет Типографский метод Наносится не участником товарооборота, а в типографии Отсутствие необходимости приобретать специальное оборудование для нанесения специальных кодов

Снижение затрат на обслуживание техники Подойдет тем, кто сотрудничает с типографией и у кого большие закупки Прямое нанесение Наносится на потребительскую упаковку на производстве Относительно небольшие затраты на нанесение специальным оборудованием

Возможность клеить код на сам товар Подойдет тем, у кого есть свое производство Использование этикеток Наносится самим участником товарооборота Самый простой способ нанесения обозначений

Возможность делать это как вручную, так и автоматизировано Подойдет для малых предприятий

Отчетность о нанесении кодов маркировки

Необходимо сформировать и отправить отчет о применении кодов через систему «Честный ЗНАК». Вам потребуется войти в свой Личный кабинет и нажать на раздел «Управление заказами», который находится в нижней правой части страницы.

Далее откроется окно, где необходимо предоставить информацию о пиротехнических изделиях. Этот этап завершается нажатием на кнопку «Перейти к продукции» и вводом всех маркировочных кодов, которые находятся на товаре.

Затем отчет подписывается в разделе «Документы» и отправляется на рассмотрение.

Вы сможете отслеживать статус вашего документа в персональном кабинете. Если отчет содержит неправильные данные, система об этом уведомит вас. Документ с недочетами будет обозначен как «Обработан с ошибкой».

Как настроить рабочее место для эксперимента по маркировке пиротехники

Для того чтобы все процессы эксперимента были налажены и проходили без ошибок, необходимо приобрести дополнительное программное обеспечение.

В качестве оператора фискальных данных рекомендуем ГК «Астрал». Астрал.ОФД — это онлайн-сервис для передачи кассовых чеков в ФНС. Если сформированный чек содержит код маркировки, сервис бесплатно отправит информацию о продаже продукции в ГИС МТ.

Чтобы вся отчетность вовремя уходила в контролирующие органы, необходимо заключить договор с оператором электронного документооборота. С помощью нашего сервиса Доки вы сможете в один клик отправлять все документы реализации из 1С. Происходить это будет за счет интеграции Доки и программы для ведения бухгалтерии.

Весь процесс маркировки можно реализовывать в сервисе Астрал.Маркировка. Наше комплексное решение поможет отслеживать товары от производителя до конечного потребителя.

Если же рабочее место настраивается впервые, не стоит забывать и о дополнительной технике, которая поможет с печатью этикеток, сканированием кодов идентификации и т.д. Выбрать товароучетные программы, терминалы сбора данных и многое другое рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлено необходимое оборудование и программное обеспечение для работы с маркировкой.

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