В данной статье мы подробно разберём, как предприятиям начать работать с маркировкой – что такое идентификационные коды, как они выглядят и где их взять. А также расскажем, что ещё нужно сделать, чтобы подготовить рынок медицинских перчаток к полноценной работе с идентификационными обозначениями.

С 1 марта 2025 года будет введена обязательная маркировка медицинских перчаток. Под этим подразумевается, что все производители, импортёры и продавцы данной продукции должны соблюдать следующие требования:

регистрация товаров в системе «Честный ЗНАК»;

нанесение двухмерного специального обозначения на упаковку для потребителей;

предоставление отчётов о выполненной работе.

До 1 марта 2025 года же участники товарооборота медицинских перчаток могут добровольно осуществлять эти действия. Это поможет бизнесам приспособиться к обязательным мерам – освоить процесс нанесения маркировок, организовать рабочее пространство, приобрести нужное оборудование и т.д.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как компаниям начать работать с маркировкой: что представляют из себя идентификационные коды, их внешний вид и способы получения. Кроме того, мы расскажем, какие ещё шаги необходимы для подготовки рынка медицинских перчаток к полноценному процессу взаимодействия с идентификационными обозначениями.

Почему решили сделать маркировку медицинских перчаток обязательной

Введение обязательной маркировки медицинских перчаток призвано бороться с незаконным рынком в этой области. Генеральный директор самарского завода медицинской одежды Вячеслав Егупов отметил, что «объём нелегального оборота медицинских перчаток может достигать 40%, что в денежном выражении (исходя только из государственных контрактов) составляет свыше 10 000 000 000 рублей».

Обязательная идентификация продукции через специальные коды позволит выявить и минимизировать количество недобросовестных поставщиков, которые продают некачественные перчатки.

Нормативная база обязательной маркировки медицинских перчаток: постановление и требования

Маркировка медицинских перчаток стала обязательной в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 860, которое внесло поправки в Правила маркировки отдельных видов медицинских изделий.

Список товаров для обязательного нанесения кодов на упаковку можно определить через Классификатор товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Все нужные коды заносятся в систему «Честный ЗНАК».

Согласно данному Постановлению, производителям, импортёрам и продавцам необходимо соблюсти пять ключевых требований при работе с маркировкой перчаток.

Провести регистрацию в системе «Честный ЗНАК» и в Национальном каталоге.

Перед заказом кодов убедиться в корректности описания товаров в НК.

Обеспечить своевременное и качественное нанесение идентификационных обозначений на упаковку.

Строго следить за тем, чтобы товары без кодов не выходили в продажу.

Сдавать соответствующую отчётность, предоставляя информацию о вводе и выводе товаров из оборота в систему «Честный ЗНАК».

За несоблюдение этих требований участнику товарооборота грозит штраф, а также конфискация продукции.

Отправить данные о реализации товаров в базу «Честного ЗНАКа» поможет Астрал.ОФД. Астрал.ОФД — это онлайн-сервис для передачи кассовых чеков в Федеральную налоговую службу. Если сформированный чек содержит код маркировки, сервис бесплатно отправит информацию о продаже продукции в ГИС МТ.

Как происходит работа с маркировкой

В ходе обязательной маркировки необходимо заказывать коды идентификации, наносить их на потребительскую упаковку и сдавать отчётность о проделанной работе. Далее подробнее разберём, как и где это всё делать.

Заказ специальных кодов

Маркировочный код – это специальный уникальный идентификатор, содержащий ключевые данные о продукте (имя, количество, срок годности и т.д.). Он помогает быстро определить товар, его происхождение и характеристики.

Вот как выглядит маркировочный код в системе «Честный ЗНАК».

Чтобы получить коды, вам необходимо зайти в Личный кабинет на Национальном каталоге и описать ваш товар. Первоначально нужно создать карточку продукции. Для этого нажмите на плюс и выберите «Единицу товара».

Затем нужно сгенерировать код (2) и предоставить всю необходимую информацию о вашем бизнесе, включая ТН ВЭД код, торговую марку и т.д. После этого нажмите на «Продолжить».

Следующий шаг – это заполнение информации на карточке товара и отправка её на модерацию.

После того как все данные будут заполнены в Национальном каталоге, вы сможете заказать идентификационные коды в личном кабинете «Честного ЗНАКа». Как только ваш заказ будет обработан и проверен, система пришлёт их вам.

Нанесение специальных кодов

Все коды обязательно должны быть размещены на потребительской упаковке перед вводом в оборот. Вы можете самостоятельно выполнить это, приклеив специальную этикетку.

Если ваш бизнес имеет большие масштабы и много заказов, рациональнее обратиться в типографию или организовать прямое нанесение на производстве. Ключевым преимуществом этих вариантов является отсутствие необходимости приобретать специальное оборудование.

При этом наиболее простым способом нанесения считается этикетирование. Эту задачу можно выполнить вручную. Вам потребуется минимальное техническое оснащение – принтер для печати этикеток, 2D-сканер и прочее. Приобрести это оборудование и дополнительное программное обеспечение вы сможете в нашем интернет-магазине.

Формирование и сдача отчётов о нанесении кодов

Для подготовки отчёта об использовании кодов через «Честный ЗНАК» следуйте таким шагам:

1.Войдите в Личный кабинет и выберите в правом нижнем углу раздел «Управление заказами».

2.В открывшемся окне заполните данные о вашем товаре.

3.Далее заполните информацию о применённых маркировочных кодах.

4.Сформированный отчёт подпишите в разделе «Документы» и отправьте его.

Отправленный документ будет проверяться в течение некоторого времени. О прогрессе проверки можно узнать в своём Личном кабинете. Если в отчёте найдутся ошибки, система об этом сообщит, а документ будет помечен как «Обработано с ошибкой».

Что сделать, чтобы полностью подготовить бизнес к маркировке

Чтобы настроить весь процесс и избежать возможных ошибок, мы рекомендуем приобрести дополнительное ПО.

Одним из предлагаемых инструментов в качестве оператора фискальных данных от ГК «Астрал» является наш онлайн-сервис Астрал.ОФД. Он позволяет передавать кассовые чеки в ФНС. При наличии кода идентификации на чеке информация о продаже товара автоматически и безвозмездно отправляется в ГИС МТ.

Для своевременной отправки всей отчётности контролирующим органам важно иметь договор с оператором электронного документооборота. Наш сервис Доки существенно упростит этот процесс, обеспечивая возможность отправки всех документов о реализации товаров из 1С в один клик. Это становится возможным благодаря интеграции сервиса Доки и бухгалтерского ПО.

Процесс маркировки можно успешно реализовать с помощью сервиса Астрал.Маркировка. Это комплексное решение облегчит контроль за продукцией на всех этапах её перемещения – от производителя до конечного потребителя.

А для того чтобы регистрация в системе маркировки «Честный ЗНАК» прошла успешно, необходимо приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись. ГК «Астрал» поможет с ускоренным выпуском сертификатов УКЭП юрлица и ИП. Для получения рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Наши специалисты помогут сэкономить время на идентификацию, регистрацию в налоговой и настройку рабочего места.

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