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Черешневая карта России: от Магадана до Крыма!

Астрал.ОФД, оператор фискальных данных, делится интересной статистикой о черешне! Хотите узнать, где была самая дорогая и самая дешевая черешня в этом году? А может, вас интересует, какие регионы стали настоящими любителями этой сладкой ягоды?
Черешневая карта России: от Магадана до Крыма!
Иллюстрация: Астрал

  • Самая дорогая черешня была замечена в Магадане: за 330 граммов просили 1200 рублей! За такую цену в других регионах, наверное, можно было купить целую корзину.

  • В Крыму черешня, напротив, стала настоящим подарком: килограмм всего за 89 рублей. Один покупатель не удержался и взял сразу 2,25 кг всего за 200 рублей .

10 регионов, где черешня была особенно популярна:

  • Калининградская область;

  • Амурская область;

  • Рязанская область;

  • Сахалинская область;

  • Республика Крым;

  • Пензенская область;

  • Московская область;

  • Республика Коми;

  • Тверская область;

  • Архангельская область.

Где черешня стоила дороже всего?

  • Камчатский край;

  • Магаданская область;

  • Республика Саха (Якутия);

  • Забайкальский край;

  • Хабаровский край;

  • Приморский край;

  • Республика Бурятия;

  • Еврейская Автономная область;

  • Сахалинская область;

  • Республика Карелия.

«Рады, но не от всего сердца»: где черешня была самой доступной?

  • Республика Крым;

  • Республика Дагестан;

  • Ставропольский край;

  • Ростовская область;

  • Астраханская область;

  • Рязанская область;

  • Республика Северная Осетия – Алания;

  • Кабардино-Балкарская Республика;

  • Республика Адыгея;

  • Калининградская область.

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