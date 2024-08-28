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Черешневая карта России: от Магадана до Крыма!

Астрал.ОФД, оператор фискальных данных, делится интересной статистикой о черешне! Хотите узнать, где была самая дорогая и самая дешевая черешня в этом году? А может, вас интересует, какие регионы стали настоящими любителями этой сладкой ягоды?

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