Черешневая карта России: от Магадана до Крыма!

Самая дорогая черешня была замечена в Магадане: за 330 граммов просили 1200 рублей! За такую цену в других регионах, наверное, можно было купить целую корзину.
В Крыму черешня, напротив, стала настоящим подарком: килограмм всего за 89 рублей. Один покупатель не удержался и взял сразу 2,25 кг всего за 200 рублей .
10 регионов, где черешня была особенно популярна:
Калининградская область;
Амурская область;
Рязанская область;
Сахалинская область;
Республика Крым;
Пензенская область;
Московская область;
Республика Коми;
Тверская область;
Архангельская область.
Где черешня стоила дороже всего?
Камчатский край;
Магаданская область;
Республика Саха (Якутия);
Забайкальский край;
Хабаровский край;
Приморский край;
Республика Бурятия;
Еврейская Автономная область;
Сахалинская область;
Республика Карелия.
«Рады, но не от всего сердца»: где черешня была самой доступной?
Республика Крым;
Республика Дагестан;
Ставропольский край;
Ростовская область;
Астраханская область;
Рязанская область;
Республика Северная Осетия – Алания;
Кабардино-Балкарская Республика;
Республика Адыгея;
Калининградская область.
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