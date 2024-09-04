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Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар с Надеждой Самковой: налоговая реформа 2025

На вебинаре вы узнаете, как бизнесу успешно адаптироваться к новым требованиям и оптимизировать процессы с помощью электронного документооборота.
Бесплатный вебинар с Надеждой Самковой: налоговая реформа 2025
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О вебинаре

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов и команда сервиса электронного документооборота «Доки» расскажут о ключевых изменениях в налоговом законодательстве.

Начало вебинара: 09 сентября 15:00

На вебинаре разберем: 

  • НДС на УСН с 2025 года.

  • Освобождение от НДС, кому положено. Счета-фактуры при освобождении.

  • Пониженные ставки по НДС. Как получить, как определять базу. Требования к оформлению документов при уплате НДС.

  • Операции, подлежащие освобождению от НДС. Нюансы получения.

  • Отчетность по НДС.

  • Что учесть в договорах для безболезненного перехода на уплату НДС.

  • Что необходимо иметь в виду в переходный период на новые правила.

 Спикеры

  • Самкова Надежда Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.

  • Федор Родионов — руководитель сервиса Доки.

  • Екатерина Якимова — коммерческий руководитель сервиса Доки.

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Ждем вас на вебинаре!

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8JxGTR

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