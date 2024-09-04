Бесплатный вебинар с Надеждой Самковой: налоговая реформа 2025

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов и команда сервиса электронного документооборота «Доки» расскажут о ключевых изменениях в налоговом законодательстве.

На вебинаре разберем:

НДС на УСН с 2025 года.

Освобождение от НДС, кому положено. Счета-фактуры при освобождении.

Пониженные ставки по НДС. Как получить, как определять базу. Требования к оформлению документов при уплате НДС.

Операции, подлежащие освобождению от НДС. Нюансы получения.

Отчетность по НДС.

Что учесть в договорах для безболезненного перехода на уплату НДС.