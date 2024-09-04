Бесплатный вебинар с Надеждой Самковой: налоговая реформа 2025

О вебинаре
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов и команда сервиса электронного документооборота «Доки» расскажут о ключевых изменениях в налоговом законодательстве.
Начало вебинара: 09 сентября 15:00
На вебинаре разберем:
НДС на УСН с 2025 года.
Освобождение от НДС, кому положено. Счета-фактуры при освобождении.
Пониженные ставки по НДС. Как получить, как определять базу. Требования к оформлению документов при уплате НДС.
Операции, подлежащие освобождению от НДС. Нюансы получения.
Отчетность по НДС.
Что учесть в договорах для безболезненного перехода на уплату НДС.
Что необходимо иметь в виду в переходный период на новые правила.
Спикеры
Самкова Надежда Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.
Федор Родионов — руководитель сервиса Доки.
Екатерина Якимова — коммерческий руководитель сервиса Доки.
Ждем вас на вебинаре!
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