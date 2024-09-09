Данные ЕНС теперь в «1С»: проводим сверку с налоговой быстро и без сбоев

В чем заключалась проблема
Анна — бухгалтер-аутсорсер. Она ведет учет для трех организаций. Некоторые из ее клиентов применяют общую систему налогообложения, другие — упрощенную.
Организации, которые используют «упрощенку», обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Этим и занимается Анна. Она заполняет КУДиР в «1С», вручную проверяет документ и вносит в него правки.
Бухгалтер говорит, что корректно заполнить КУДиР вручную — адский труд. Больше всего сложностей у специалиста вызывало разнесение платежей, расчет налогооблагаемой базы и сумм налога.
Анна регулярно сверяла свои расчеты с данными ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС. Ей не нравилось то, что для понимания корректных цифр необходимо каждый раз заходить в ЛК. Бухгалтер хотела видеть все суммы в одной программе, чтобы тратить меньше времени на сверку и снизить риск ошибки.
Как перенести данные ЕНС в «1С»
Бухгалтер узнала о том, что благодаря новой разработке «Астрал» данные из ЛК ФНС можно просматривать прямо в «1С». Сделать это поможет новая функция сервиса 1С-Отчетность.
1С-Отчетность — это модуль, который позволяет отправлять отчеты в контролирующие органы прямо из «1С». Теперь пользователи сервиса могут настроить интеграцию с ЛК ФНС. Благодаря этому можно узнавать о состоянии Единого налогового счета и проводить сверки с ФНС, не выходя из учетной системы «1С».
Что получилось в итоге
Раньше Анна не пользовалась сервисом 1С-Отчетность. Поэтому она смогла подключить тариф «Промо ЕНС». Благодаря этому тарифу получить доступ к ЛК ФНС из «1С» можно бесплатно на 6 месяцев.
Бухгалтер довольна тем, что теперь в «1С» отображаются актуальные данные Единого налогового счета. Так как клиенты бухгалтера разрешили предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны, информация о состоянии ЕНС в «1С» обновляется автоматически. Анна получает все необходимые ей данные прямо из учетной записи «1С» и потому может проверять расчеты из КУДиР быстрее.
Бухгалтеру также понравился сервис 1С-Отчетность. С его помощью можно заполнить отчеты для ФНС, СФР и других ведомств, работая в привычном интерфейсе «1С».
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