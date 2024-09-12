Предоставление уведомления ЕНС: по какой форме и в каких случаях подается

Начиная с 2023 года налогоплательщики осуществляют уплату налогов через списание денежных средств с Единого налогового счёта. Чтобы правильно списывались необходимые суммы, нужно направить в ФНС уведомление об исчисленных налогах. Как заполнить этот документ, а также в какие сроки и для каких налогов, он должен быть предоставлен?

Когда нужно подавать уведомление по ЕНС

Необходимость в предоставлении уведомления по ЕНС обусловлена тем, что налогоплательщики переводят Единый налоговый платеж по универсальным реквизитам, включая общий КБК, без указания конкретных налогов или взносов.

Подача уведомления по ЕНС осуществляется в случае превышения срока сдачи отчетности над датой проведения платежа. Необходимо передать документ до 25 числа месяца, что даст возможность провести сверку баланса и подготовиться к выплате налогов и сборов, запланированной на 28 число.

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По каким налогам и взносам подается уведомление

Для различных налогов и взносов действуют разные правила подачи уведомления по ЕНС. В зависимости от вида налогов, оно подается за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев или год.

Налоги и взносы, по которым не нужно подавать уведомление

Перечислим взносы и налоги, по которым уведомление ЕНС не подается:

НДС не требует подачи уведомления, так как по этому налогу декларация подается за три дня до его списания.

Налог на профессиональный доход фиксированный, и не требует предоставления дополнительных документов.

Сбор за пользование объектами животного мира и водными ресурсами, если он взимается в рамках ЕНП.

Взносы на травматизм.

НДФЛ для предпринимателей-иностранцев, работающих на патенте, облагается налогом.

Для индивидуальных предпринимателей размер страховых взносов, не превышающих 1% при доходах свыше 300 тысяч рублей в год.

НДФЛ для иностранных компаний, работающих на патенте.

Пошлины без исполнительного документа.

АУСН, поскольку налоговая ведет учет автоматически.

В какие сроки нужно сдать уведомление по ЕНС

Уведомление по ЕНС должно быть представлено в ФНС не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если речь идет об уплате авансового налога по упрощенной системе налогообложения за первое полугодие, документ необходимо отправить до 25 июля, так как 28 июля служит расчетной датой или на ближайший рабочий день, если последний день подачи документа приходится на выходные или праздничные дни.

В декабре необходимо сдать второе уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 число. Уведомление по НДФЛ подается дважды с 2024 года: первый раз – за время с 1 по 22 число, а второй – за промежуток с 23 числа по 30 или 31. Если выплата аванса и основной части заработной платы приходится на период с 1 по 22 число месяца, уведомление отправляется лишь один раз.

Как заполнить уведомление об исчисленных налогах

Заполнить форму КНД 1110355 можно как в письменном, так и в цифровом формате, в соответствии с приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Документ содержит раздел с данными об исчисленных налогах, их ОКТМО, КПП и суммах, а также титульный лист. Для заполнения формы вручную рекомендуется использовать шариковую ручку с темными чернилами, писать заглавными буквами, размещая каждую букву в отдельной ячейке, а в незаполненных полях ставить прочерки.

Скачать форму КНД 1110355.

Титульный лист заполняется согласно стандартно. В нем указывается информация о налогоплательщике, включая его ФИО и наименование организации. Затем вносятся ИНН, КПП (для организаций), код налогового подразделения, а также информация о руководителе. Необходимо также указать дату и поставить подпись.

Далее, в специальных разделах с информацией об уплачиваемых налогах, вносятся следующие данные:

КПП. Эту графу заполняют компании. КПП зависит от вида налога. Например, для уплаты налога на имущество необходимо указать соответствующий КПП, присвоенный по месту регистрации имущества. Для уплаты налогов за подразделение указывается соответствующий КПП подразделения. ОКТМО. Код муниципалитета (ОКТМО) можно найти на сайте Росстата, используя свой ИНН. Код бюджетной классификации (КБК) зависит от вида налога и можно найти на сайте ФНС. Размер налога указывается в отдельной графе. Отчетный период. Он определяет, за какой период времени осуществляются финансовые транзакции. Код отчетного периода представлен цифровыми обозначениями, показывающими срок уплаты налогов или взносов: 34 — год, 33 — девять месяцев или 3-й квартал, 31 — полугодие или 2-й квартал, 21 — 1-й квартал. Если необходимо указать месяц после квартала для ежемесячных платежей, его следует внести в строку кода отчетного периода через знак дроби, например, 21/01. Календарный год.

Как подавать уведомление об исчисленных налогах в ФНС

Для каждого вида налоговых обязательств на странице бланка уведомления предусмотрены отдельные блоки с информацией о взносах. Подать бумажное уведомление об исчисленных налогах в ФНС можно, сдав заполненный документ в офис налоговой инспекции по адресу регистрационного учета налогоплательщика. Если численность сотрудников компании не превышает 100 человек на текущий и прошлый год, а также если компания не входит в число организаций, обязанных подавать отчетность в ФНС только в электронном виде, то уведомление ЕНС можно представить в печатном формате.

В случае если компания не входит в число крупнейших налогоплательщиков, уведомление ЕНС можно отправить в электронном виде с помощью ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

Для быстрого и удобного обмена отчетными документами с ФНС и другими контролирующими органами созданы электронные программы «Астрал Отчет 5.0» и «1С-Отчетность». Благодаря им подача документов проходит в сроки и без ошибок.

Частые вопросы об уведомлении об исчисленных налогах

Может ли в уведомлении по ЕНС быть с отрицательным значением?

Это возможно, если аванс за прошлый год превышает авансовый платеж за текущий квартал, и они рассчитываются по нарастающей ставке, как это происходит в расчете сумм по УСН «Доходы минус расходы».

Какие ошибки можно допустить в заполнении уведомления?

Одной из самых распространенных ошибок считается неправильное указание ОКТМО или КБК и отчетного налогового периода. Еще одна частая ошибка – сдача уведомления вместе с декларацией или сразу после ее подачи.

Если в уведомлении допущена ошибка, как ее исправить?

Если возникла ошибка в уведомлении, как ее исправить? Нужно заполнить новый документ, повторно внести ошибочные данные и указать верные данные рядом. В случае ошибки не в сумме налогов, а в других сведениях, необходимо указать 0 в строке «Сумма налога» и внести верные данные в новую строку. После получения повторного уведомления налоговая инспекция автоматически внесет корректировки.

Что будет, если уведомление по ЕНС не отправить?

При несдаче документа налогоплательщик будет оштрафован на сумму 200 рублей за каждый несданный документ в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса. Если уведомление не было предоставлено, налоги и взносы не могут быть списаны с Единого счета налогоплательщика. Штраф не взимается, если документ был представлен с опозданием.

Можно ли сдать уведомление и декларацию одновременно?

Налоговая служба не примет уведомление, если оно сдано одновременно или после декларации, поскольку для расчета будут использованы данные из декларации. Исключение составляет налог на имущество организаций, для которого декларация не требуется.

Как сдается уточненное уведомление?

Нужно сдать только одно уведомление на один срок уплаты налога и указать его полную сумму. Если появляется необходимость в повторной отправке уведомления за тот же период и тот же вид налога, оно будет уточняющим, где новая информация заменяет предыдущую.

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