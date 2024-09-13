Отчетность по доходам, выплаченным иностранным организациям

Компании и ИП, выплачивающие доходы иностранным организациям, обязаны исчислять с этих выплат налог и формировать сопутствующую отчетность. Рассказываем о налоговом расчете и уведомлении об исчисленных суммах платежей по налогу с доходов, полученных иностранной организацией.

Налоговый расчет

Налоговый расчет о доходах, полученных иностранной компанией — это документ, в котором плательщик отражает всю необходимую информацию и произведенных выплатах и исчисленных налогах, а также сведения об иностранной организации, эти выплаты получает.

Раньше обязанность оформления налогового расчета была только у предприятий, выплачивающих налогооблагаемые доходы (дивиденды, оплата товаров, услуг, авторские права и т. д.). Но с января 2024 года эта обязанность распространяется на все компании и ИП, перечисляющих доходы иностранным организациям, а вид выплат и система налогообложения не имеют значения.

В связи с этими изменениями Федеральная налоговая служба обновила форму налогового расчета КНД 1151056, утвердив приказ ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@.

Учитывая необходимость учета необлагаемых выплат, в форму были добавлены два новых раздела и расширен список кодов доходов (приложение № 6 к порядку). Также, в соответствии с п. 1 ст. 310 НК, новая форма учитывает требование пересчёта налога из иностранной валюты в рубли.

Налоговый расчет должен заполняться нарастающим итогом и предоставляться после каждого отчетного и налогового периодов. Продолжительность отчетного периода зависит от способа выплаты авансовых платежей: ежемесячно или ежеквартально. Однако налоговый период всегда составляет один календарный год.

Скачать бланк КНД 1151056 для заполнения налогового расчёта здесь.

Уведомление об исчисленных суммах

С 2023 года повсеместно действует система ЕНС, предполагающая формирование совокупной налоговой обязанности на счете каждого налогоплательщика, будь то физическое или юридическое лицо. Поступающие на этот счет средства ФНС распределяет самостоятельно, используя сопутствующую отчетность (декларации и расчеты).

Иногда платеж поступает раньше, чем срок сдачи отчетности по нему, или же закон вовсе не требует какой-то отчётности. В таких ситуациях для правильного распределения уплаченных средств необходимо предоставить Уведомление об исчисленных суммах — документ по форме КНД 1110355, утвержденной приказом ФНС от 02.112022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление должно быть подано в ИФНС по месту учета до 25 числа месяца, в котором производится уплата налога. Если эта совпадает с датой сдачи налогового расчета, то подавать Уведомление не требуется.

Скачать бланк Уведомления КНД 1110355

Отслеживать состояние своего ЕНС легко благодаря сервису «Единый налоговый счёт в 1С-Отчетность». С его помощью можно контролировать ЕНС в личном кабинете ФНС прямо из бухгалтерской программы 1С, запрашивать у налоговой справки по операциям на счете и состоянии ЕНП, а также отправлять письма в СФР.

Способы сдачи отчетности

Налоговый расчет и уведомление можно предоставить в бумажном или электронном формате. Однако первый вариант подходит не для всех. Чтобы подать документы на бумаге, необходимо соответствовать следующим условиям:

среднесписочная численность сотрудников за предыдущий и текущий календарный год не превышает 100 человек;

отчитывающееся лицо не входит в категорию крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации.

Для электронной подачи доступны два варианта:

через сервис электронного документооборота;

через сервисы ФНС, такие, как личный кабинет налогоплательщика или программа «Налогоплательщик ЮЛ».

Независимо от выбранного способа, отчитывающемуся лицу потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

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Сроки сдачи отчетности по налогу

В таблице ниже представлены сроки подачи отчетности по налогу на доходы, полученные иностранной компанией, а также сроки уплаты этого налога.

Вид отчетности/ уплата налога Крайний срок Налоговый расчет по итогам налогового периода (календарного года) 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом Налоговый расчет по ежемесячным авансовым платежам 25 число месяца, следующего за отчётным Налоговый расчет по ежеквартальным авансовым платежам 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом Уведомление об исчисленных суммах 25 число месяца, в котором происходит платеж Уплата налога 28 число месяца, следующего за месяцем, в котором были совершены выплаты в пользу иностранной организации

Ответственность за нарушение сроков сдачи отчетности

Если налогоплательщик пропускает срок сдачи налогового расчета или не предоставляет отчетность вовсе, ему грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (даже неполный). Минимальная сумма штрафа составляет 1000 рублей, а максимальная — 30% от общей суммы исчисленного налога. Кроме того, ФНС может оштрафовать должностных лиц организации на сумму от 300 до 500 рублей.

Если задержка с предоставлением налогового расчета превышает 20 рабочих дней, ФНС может заблокировать счета налогового агента и приостановить все операции, включая электронные денежные переводы, до тех пор, пока налогоплательщик не сдаст отчетность.

Стоит отметить, что за просрочку или неподачу Уведомления об исчисленных суммах штрафы не предусмотрены. Однако своевременная подача этого документа напрямую влияет на корректное распределение и оплату платежей. Если налоговые обязательства существуют, но Уведомление не подано вовремя, ФНС не сможет распределить имеющиеся средства для погашения необходимых платежей.

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