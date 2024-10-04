Практика применения машиночитаемой доверенности в компаниях. Преимущества МЧД для бизнеса

В 2023 году начали применяться новшества в законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ, которые устанавливают новый порядок работы с электронной документацией.

До 1 сентября 2024 действовал переходный период, но с начала осени сотрудники при подписании документов от имени организации должны использовать сертификат электронной подписи физлица (а не сертификат ЭП сотрудника) в сочетании с МЧД. Сертификат физлица включает данные о конкретном человеке, без указания его связи с организацией.

МЧД — это электронная доверенность, которая подтверждает полномочия сотрудника и его принадлежность к компании. Она оформляется по установленному формату — это позволяет информационной системе автоматически распознавать данные. Полномочия, которые руководитель делегирует сотруднику, указывают в доверенности подобно бумажному документу.