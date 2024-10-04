АО «Калуга Астрал» продлён статус аккредитованного оператора информационной системы электронных перевозочных документов

13 сентября 2024 года Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о продлении срока аккредитации АО «Калуга Астрал» как оператора информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) до 12 октября 2025 года.

Компания является одним из ведущих операторов ИС ЭПД в России. Этот статус позволяет обеспечивать обмен перевозочными документами в электронном виде между участниками пассажирских и грузоперевозок и государственной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Включение в Реестр операторов подтверждает соответствие АО «Калуга Астрал» требованиям по техническому обеспечению, безопасности и защите данных, установленным законодательством РФ.

В ИС ЭПД переведены следующие виды электронных перевозочных документов:

электронная транспортная накладная;

электронный путевой лист;

электронный заказ (заявка);

электронный заказ-наряд;

электронная сопроводительная ведомость

электронный договор фрахтования;

электронная экспедиторская расписка.

Приглашаем всех участников перевозок подключиться к сервису 1С-ЭПД, чтобы перейти на обмен перевозочными документами в электронном виде и повысить эффективность своей работы.

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