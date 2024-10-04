АО «Калуга Астрал» продлён статус аккредитованного оператора информационной системы электронных перевозочных документов

Компания является одним из ведущих операторов ИС ЭПД в России. Этот статус позволяет обеспечивать обмен перевозочными документами в электронном виде между участниками пассажирских и грузоперевозок и государственной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Включение в Реестр операторов подтверждает соответствие АО «Калуга Астрал» требованиям по техническому обеспечению, безопасности и защите данных, установленным законодательством РФ.
В ИС ЭПД переведены следующие виды электронных перевозочных документов:
электронная транспортная накладная;
электронный путевой лист;
электронный заказ (заявка);
электронный заказ-наряд;
электронная сопроводительная ведомость
электронный договор фрахтования;
электронная экспедиторская расписка.
Приглашаем всех участников перевозок подключиться к сервису 1С-ЭПД, чтобы перейти на обмен перевозочными документами в электронном виде и повысить эффективность своей работы.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KPBfv
Начать дискуссию