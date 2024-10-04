Астрал
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АО «Калуга Астрал» продлён статус аккредитованного оператора информационной системы электронных перевозочных документов

13 сентября 2024 года Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о продлении срока аккредитации АО «Калуга Астрал» как оператора информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) до 12 октября 2025 года.
АО «Калуга Астрал» продлён статус аккредитованного оператора информационной системы электронных перевозочных документов
Иллюстрация: Астрал

Компания является одним из ведущих операторов ИС ЭПД в России. Этот статус позволяет обеспечивать обмен перевозочными документами в электронном виде между участниками пассажирских и грузоперевозок и государственной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). 

Включение в Реестр операторов подтверждает соответствие АО «Калуга Астрал» требованиям по техническому обеспечению, безопасности и защите данных, установленным законодательством РФ

В ИС ЭПД переведены следующие виды электронных перевозочных документов:

  • электронная транспортная накладная;

  • электронный путевой лист;

  • электронный заказ (заявка);

  • электронный заказ-наряд;

  • электронная сопроводительная ведомость

  • электронный договор фрахтования;

  • электронная экспедиторская расписка.

Приглашаем всех участников перевозок подключиться к сервису 1С-ЭПД, чтобы перейти на обмен перевозочными документами в электронном виде и повысить эффективность своей работы.

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