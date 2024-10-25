Единый электронный реестр воинского учета: к чему готовиться работодателю

Единый электронный реестр воинского учета — это государственная информационная система, которая объединяет и структурирует сведения о всех гражданах России, подлежащих воинскому учету (призывниках и военнообязанных). Цифровая картотека будет содержать не только ФИО, дату рождения, место жительства, а около 25 позиций данных по каждому физлицу. Например, медицинскую персональную информацию, статус резидентства, основания для отсрочки, принадлежащее имущество, семейное положение и т.д.

Актуальные сведения в реестр ВУ будут «стекаться» автоматически из разных источников: Минобразования, ИФНС, МВД, Росреестра, медучреждений и т.д.

Нормативное основание: закон от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ; постановление Правительства от 19.04.2024 № 506.

В сентябре 2024 года в тестовом режиме уже заработал цифровой реестр повесток. Он взаимосвязан с реестром ВУ как части одной системы управления воинскими обязанностями граждан.

Реестр повесток будет работать на базе сформированного реестра ВУ, в нем разместятся копии направленных повесток, сведения о военкомате-отправителе, а также данные о получателе с указанием его места жительства или пребывания.

С помощью информационных систем можно будет не только рассылать сообщения гражданам в электронном виде, но и отслеживать получение в режиме реального времени.