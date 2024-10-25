Единый электронный реестр воинского учета: к чему готовиться работодателю

О чем речь
Единый электронный реестр воинского учета — это государственная информационная система, которая объединяет и структурирует сведения о всех гражданах России, подлежащих воинскому учету (призывниках и военнообязанных). Цифровая картотека будет содержать не только ФИО, дату рождения, место жительства, а около 25 позиций данных по каждому физлицу. Например, медицинскую персональную информацию, статус резидентства, основания для отсрочки, принадлежащее имущество, семейное положение и т.д.
Актуальные сведения в реестр ВУ будут «стекаться» автоматически из разных источников: Минобразования, ИФНС, МВД, Росреестра, медучреждений и т.д.
Нормативное основание: закон от 14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ; постановление Правительства от 19.04.2024 № 506.
В сентябре 2024 года в тестовом режиме уже заработал цифровой реестр повесток. Он взаимосвязан с реестром ВУ как части одной системы управления воинскими обязанностями граждан.
Реестр повесток будет работать на базе сформированного реестра ВУ, в нем разместятся копии направленных повесток, сведения о военкомате-отправителе, а также данные о получателе с указанием его места жительства или пребывания.
С помощью информационных систем можно будет не только рассылать сообщения гражданам в электронном виде, но и отслеживать получение в режиме реального времени.
К чему ведут нововведения
Законодатель преследует несколько целей: в первую очередь, это упрощение взаимодействия с населением и возможность быстрого реагирования на мобилизационные мероприятия. Но от внедрения электронного реестра ВУ выиграет и обычный работодатель. Перечислим основные преимущества для бизнеса.
1. Автоматизация отчетности.
До ноября 2024 года работодатели обязаны вручную предоставлять данные о приеме, увольнении и изменениях в статусе военнообязанных сотрудников в течение пяти дней. Это создает дополнительные задачи кадровику и требует внимательного контроля сроков. Небольшая просрочка — и компанию ждут штрафы.
Согласно новому порядку, сведения будут автоматически обновляться в информационной системе, подтягиваться из других государственных реестров.
Таким образом, снизится нагрузка на корпоративные ресурсы, уменьшится объем бумажных отчетов и минимизируется вероятность ошибок в них.
2. Упрощение проверки данных.
В перспективе работодатели избавятся от необходимости хранения на предприятии (в железных шкафах в отдельном помещении) и актуализации бумажных документов воинского учета. Все данные перейдут в цифровой формат, и любую информацию можно будет сверить быстро и достоверно за пару кликов.
3. Минимизация штрафов и рисков.
За нарушение сроков подачи сведений о военнообязанном сотруднике сейчас ответственным лицам предприятия грозит административный штраф (ст. 21.4 КоАП) до 50 тыс. руб. А если работодатель забыл передать повестку гражданину или не отпустил его в военкомат (ст. 21.2 КоАП), сумма санкций для компании составит — 350—400 тыс. руб. В будущем автоматизированный процесс передачи данных уменьшит вероятность ошибок и, соответственно, снизит риск санкций.
4. Ускорение процесса согласования документов.
Для некоторых работодателей (особенно крупных компаний) требуется согласование с комиссарами ряда документов (приказов, планов воинского учета и/или бронирования сотрудников). Эти процессы могут затягиваться из-за необходимости личных визитов и подачи бумажных заявлений. Когда согласование перейдет в цифровую форму, процессы ускорятся, что снизит количество бюрократических барьеров.
Таким образом, внедрение электронных реестров ВУ и повесток выгодно не только государству, но отчасти и коммерческим предприятиям.
Напоминаем также, что часть документов воинского учета, которые ведут в организации, можно подписывать в КЭДО — например, сотрудник может электронно ознакомиться с карточкой по форме №10. Попробуйте Астрал i КЭДО — облачный сервис кадрового ЭДО с дистанционным выпуском УНЭП для всех сотрудников. Электронные документы, подписанные УНЭП, равнозначны документам на бумажном носителе.
Что нужно сделать работодателю прямо сейчас: до 1 ноября 2024
Обновите внутренние документы — пересмотрите с точки зрения нового законодательства все локальные положения и инструкции по ведению ВУ в организации.
Подготовьте систему к работе с электронным реестром — изучите доступные программные решения и возможности автоматизации. Вам потребуется настроить учетные записи на платформе реестра или через портал Госуслуг для взаимодействия с военкоматами.
Обучите сотрудников — ответственные лица (назначенные приказом) должны пройти соответствующее обучение по работе с электронной ИС и освоить взаимодействие с комиссариатом через реестр.
Проверьте актуальность сведений о персонале — проведите сверку со своим военкоматом, чтобы убедиться, что все данные о сотрудниках правильно оформлены и занесены.
План для работодателя с 1 ноября до 31 декабря 2024 года
С 1 ноября можете начинать активно пользоваться электронным реестром ВУ для передачи сведений о приеме новых сотрудников или увольнении. Такие данные передаются в военкомат в течение пяти рабочих дней с момента издания приказа.
Вручайте электронные повестки военнообязанным сотрудникам. Протестируйте систему и убедитесь, что у вас есть возможность отслеживать статус получения таких цифровых сообщений. По закону передать повестку работодатель обязан не позднее трех дней с момента ее поступления.
Не забудьте сдать отчеты по ВУ в декабре 2024 года (форму № 6, план работы ВУ на следующий год). Теперь сделать это можно несколькими способами: на бумаге, через портал Госуслуг или через электронный реестр. Выбирайте наиболее удобный вариант, но рекомендуется использовать реестр для более быстрой обработки данных.
Подготовка к внедрению электронной системы воинского учета требует не только организационной готовности, но и технической.
Астрал i КЭДО — удобный сервис кадрового ЭДО, интегрированный с 1С. Полный процесс кадрового делопроизводства: от выпуска электронной подписи сотрудникам до хранения документов.
Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса
Существенная экономия времени. Отправь заявку и мы расскажем все об электронном документообороте
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K3xoy
Начать дискуссию