В РФ планируется переход на обязательный ЭДО в автомобильных грузоперевозках

Минтранс подготовил законопроект, предполагающий изменение 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и опубликовал его на портале проектов НПА. Суть предлагаемых изменений сводится к наделению Правительства РФ правом устанавливать перечень грузов, при перевозке которых перевозочные документы формируются только в электронном виде.

Минтранс пояснил, что положения законопроекта направлены на определение видов грузов, перевозки которых связаны с частыми нарушениями, в том числе допустимых весовых параметров транспортного средства. Оформление перевозочных документов только в электронном виде поможет предотвратить эти нарушения и повысить эффективность грузоперевозок.

Принятие законопроекта позволит сделать рынок грузоперевозок более прозрачным и упростить взаимодействие бизнеса с контролирующими органами. Для компаний также явным плюсом станет отказ от бумаги, автоматизация бизнес-процессов и сопутствующее этому сокращение расходов. Появится возможность организовывать новые цепочки поставок быстрее, что в конечном счёте увеличит скорость доставки товаров и грузов по всей стране.

Если предложенный Федеральный закон будет принят, его положения вступят в силу 1 июля 2025 года.

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