Подключайтесь к 1С-ЭПД, не дожидаясь императива

В транспортной стратегии России уделяется большое внимание цифровизации перевозок. Уже скоро станет обязательным использование электронных транспортных документов — ожидаем введения императива. Это касается как пассажирских, так и грузовых перевозок.

Ежегодно при автомобильных перевозках оформляют около 5 миллиардов документов, и этот сегмент — самый крупный в транспортной сфере. Переход на электронные документы поможет сделать рынок более прозрачным и безопасным, снизит затраты на транспортировку, а значит, и цену товаров. Кроме того, взаимодействие между бизнесом и государством станет гораздо удобнее благодаря электронным системам обмена документами.

Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) запустили 1 сентября 2022 года. Она помогает быстрее передавать данные и делает процесс перевозок прозрачнее как для государства, так и для компаний. Чтобы подключиться к этой системе, нужно работать через специальных операторов, получивших аккредитацию Министерства транспорта РФ. На сегодняшний день таких операторов всего 11, и первой среди них стала компания «Калуга Астрал».

АО «Калуга Астрал» — первая компания, получившая статус аккредитованного оператора ИС ЭПД (запись в реестре №1). С 16 сентября 2022 года наши специалисты обеспечивают стабильность и эффективность взаимодействия бизнеса с ГИС ЭПД.

Ранее мы писали о законопроекте Минтранса, который предусматривает изменения в 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В частности, законопроект предлагает наделить Правительство особым правом — определять перечень видов грузов, перевозка которых требует оформления перевозочных документов строго в электронном виде. Это означает, что вскоре компании будут обязаны перейти на обмен ЭПД.

Чтобы подготовиться к возможным изменениям и избежать спешки и хаоса, лучше начать переходить на электронные документы заранее. Пока государство не ввело обязательные требования, есть время спокойно разобраться в новых системах, найти и адаптировать решение, которое позволит обеспечить переход на ЭПД.

Начните использовать транспортный электронный документооборот от компании «Калуга Астрал». Сервис 1С-ЭПД — это комплексное решение для цифровизации перевозочных документов, позволяющее бизнесу оптимизировать процессы, сокращать издержки и повышать эффективность работы.

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