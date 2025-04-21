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ЭДО

Электронные перевозочные документы: миф или реальность

Бесплатный вебинар о переходе на ЭПД, нормы закона и актуальные тренды транспортного ЭДО
Электронные перевозочные документы: миф или реальность
Иллюстрация: Астрал

О вебинаре

22 апреля в 10:00 (МСК) состоится вебинар на тему «Электронные перевозочные документы: миф или реальность»

Программа вебинара

  1. Почему без 1С-ЭПД уже не обойтись: требования законодательства. Почему переход на ЭПД — не опция, а необходимость

  2. Бумажные перевозочные документы: где теряются деньги, время и безопасность. Потери документов, задержки выплат, споры с контрагентами

  3. Как 1С-ЭПД избавляет вас от бумажной рутины — навсегда

    • Автоматизация документооборота

    • Юридическая значимость, хранение, контроль и работа в «1С»

  4. Живые примеры: как работает 1С-ЭПД прямо в интерфейсе «1С»

    • Демонстрация: от формирования ЭПД — до отправки и подписания

    • Все просто, прозрачно и без лишних движений

  5. Реальные кейсы: как клиенты уже сейчас экономят с 1С-ЭПД

    • Как ускорились выплаты

    • Как снизились ошибки и сократилось время на обработку документов

  6. Что нужно, чтобы начать пользоваться 1С-ЭПД — пошаговая инструкция

    • Сколько это стоит

    • Как быстро можно внедрить

    • Что потребуется от вашей команды (почти ничего!)

Спикеры

  • Осипова Вера Николаевна,

    главный специалист управления транспорта министерства транспорта Калужской области

  • Антон Птушкин,

    менеджер по развитию, эксперт по электронным перевозочным документам ГК «Астрал»

  • Евгений Одинцов,

    эксперт по сервису Астрал Скрин ГК «Астрал»

  • Роман Горелов, технический менеджер направления 1С-ЭПД ГК «Астрал»

Зарегистрироваться на вебинаре можно по ссылке

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