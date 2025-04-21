О вебинаре
22 апреля в 10:00 (МСК) состоится вебинар на тему «Электронные перевозочные документы: миф или реальность»
Программа вебинара
Почему без 1С-ЭПД уже не обойтись: требования законодательства. Почему переход на ЭПД — не опция, а необходимость
Бумажные перевозочные документы: где теряются деньги, время и безопасность. Потери документов, задержки выплат, споры с контрагентами
Как 1С-ЭПД избавляет вас от бумажной рутины — навсегда
Автоматизация документооборота
Юридическая значимость, хранение, контроль и работа в «1С»
Живые примеры: как работает 1С-ЭПД прямо в интерфейсе «1С»
Демонстрация: от формирования ЭПД — до отправки и подписания
Все просто, прозрачно и без лишних движений
Реальные кейсы: как клиенты уже сейчас экономят с 1С-ЭПД
Как ускорились выплаты
Как снизились ошибки и сократилось время на обработку документов
Что нужно, чтобы начать пользоваться 1С-ЭПД — пошаговая инструкция
Сколько это стоит
Как быстро можно внедрить
Что потребуется от вашей команды (почти ничего!)
Спикеры
Осипова Вера Николаевна,
главный специалист управления транспорта министерства транспорта Калужской области
Антон Птушкин,
менеджер по развитию, эксперт по электронным перевозочным документам ГК «Астрал»
Евгений Одинцов,
эксперт по сервису Астрал Скрин ГК «Астрал»
Роман Горелов, технический менеджер направления 1С-ЭПД ГК «Астрал»
Зарегистрироваться на вебинаре можно по ссылке
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFGwE5fE
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