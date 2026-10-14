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Где следить за восстановлением сервисов ГК «Астрал»

8 октября дата-центры Яндекса, где работают сервисы ГК «Астрал», пострадали от атак БПЛА. Мы переключились на резервные мощности и восстановили работу. 11 октября, по официальной информации Яндекса, атаки повредили еще один дата-центр.

Всю актуальную информацию о восстановлении сервисов мы публикуем на одной странице: astral.ru/lp/status-servisov/.

Там вы найдете:

  • статусы сервисов и ход восстановления;

  • рекомендации, что делать сейчас;

  • официальные письма для госорганов и контрагентов;

  • все обновления по ситуации.

Страницу регулярно обновляем. Чтобы узнавать о восстановлении первыми, подпишитесь на обновления на этой же странице.

Спасибо за терпение и понимание,

Команда ГК «Астрал».

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