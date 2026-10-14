Где следить за восстановлением сервисов ГК «Астрал»
8 октября дата-центры Яндекса, где работают сервисы ГК «Астрал», пострадали от атак БПЛА. Мы переключились на резервные мощности и восстановили работу. 11 октября, по официальной информации Яндекса, атаки повредили еще один дата-центр.
Всю актуальную информацию о восстановлении сервисов мы публикуем на одной странице: astral.ru/lp/status-servisov/.
Там вы найдете:
статусы сервисов и ход восстановления;
рекомендации, что делать сейчас;
официальные письма для госорганов и контрагентов;
все обновления по ситуации.
Страницу регулярно обновляем. Чтобы узнавать о восстановлении первыми, подпишитесь на обновления на этой же странице.
Спасибо за терпение и понимание,
Команда ГК «Астрал».