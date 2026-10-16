Назначение и механизм работы топливных карт

Для автопарков от трех машин безналичный расчет за топливо окупает себя уже в первые три месяца. Выгода складывается из скидки от розницы (величина дисконта зависит от оператора и закупаемых объемов), налогового вычета по НДС и экономии времени бухгалтера, которому больше не нужно собирать бумажные чеки. Крупным перевозчикам с парком от 50 автомобилей разница в цене за литр помогает сберечь сотни тысяч рублей в год.

Алгоритм действий простой: водитель прикладывает карту к терминалу на АЗС или вставляет ее, вводит ПИН-код либо показатели одометра. Система проверяет баланс и заданные лимиты, после чего разрешает заправку. Данные о покупке мгновенно зачисляются в личный кабинет.