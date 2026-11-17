Какие телефоны и ноутбуки нужно маркировать

Правила установлены постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954. Телефоны, смартфоны и ноутбуки включены в категорию радиоэлектронной продукции. Для них действует общий график перехода на маркировку.

При проверке ассортимента нужно учитывать наименование техники и ее коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Одного названия в карточке товара недостаточно: например, смартфоны и кнопочные мобильные телефоны относятся к разным кодам ТН ВЭД.

Техника Код ТН ВЭД ЕАЭС Смартфоны 8517 13 000 0 Другие мобильные телефоны, в том числе кнопочные 8517 14 000 0 Телефоны для проводной связи с беспроводной трубкой 8517 11 000 0 Другие телефонные аппараты из перечня 8517 18 000 0 Ноутбуки, соответствующие описанию портативных вычислительных машин массой не более 10 кг с процессором, клавиатурой и дисплеем 8471 30 000 0

Для ноутбуков в перечне также указан код ОКПД 2 26.20.11 с исключением 26.20.11.140. Поэтому перед закупкой или маркировкой остатков сверьте сведения из документов на конкретную модель с приложением к постановлению.