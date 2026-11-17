Какие телефоны и ноутбуки нужно маркировать
Правила установлены постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954. Телефоны, смартфоны и ноутбуки включены в категорию радиоэлектронной продукции. Для них действует общий график перехода на маркировку.
При проверке ассортимента нужно учитывать наименование техники и ее коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Одного названия в карточке товара недостаточно: например, смартфоны и кнопочные мобильные телефоны относятся к разным кодам ТН ВЭД.
Техника
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Смартфоны
8517 13 000 0
Другие мобильные телефоны, в том числе кнопочные
8517 14 000 0
Телефоны для проводной связи с беспроводной трубкой
8517 11 000 0
Другие телефонные аппараты из перечня
8517 18 000 0
Ноутбуки, соответствующие описанию портативных вычислительных машин массой не более 10 кг с процессором, клавиатурой и дисплеем
8471 30 000 0
Для ноутбуков в перечне также указан код ОКПД 2 26.20.11 с исключением 26.20.11.140. Поэтому перед закупкой или маркировкой остатков сверьте сведения из документов на конкретную модель с приложением к постановлению.
Когда маркировка становится обязательной
У маркировки смартфонов, телефонов и ноутбуков несколько этапов. Дата начала нанесения кодов производителями и дата обязательной передачи сведений о продаже в магазине различаются.
Дата
Что меняется
С 1 марта 2026 года
Начало обязательной регистрации участников оборота в «Честном ЗНАКе»
С 1 мая 2026 года
Производители и импортеры обязаны маркировать технику и передавать сведения о нанесении кодов и вводе товаров в оборот
По 30 ноября 2026 года включительно
Можно распродать без маркировки остатки, произведенные либо ввезенные в Россию до 1 мая 2026 года. Нераспроданные остатки необходимо промаркировать
С 1 декабря 2026 года
Оборот немаркированной техники запрещен. При поставках нужно передавать сведения о каждом экземпляре через ЭДО
С 1 марта 2027 года
Становится обязательной передача сведений о выводе техники из оборота, в том числе при розничной продаже через онлайн-кассу
Таким образом, подготовку магазина нельзя откладывать до марта 2027 года. К декабрю уже потребуются электронная приемка и учет кодов отдельных устройств.
Кто наносит коды и что делает магазин
Каждому маркируемому устройству присваивают уникальный код DataMatrix. Его наносят на товар или потребительскую упаковку, а сведения передают в «Честный ЗНАК». Дальше код сопровождает конкретный экземпляр при движении по цепочке поставок.
Производитель или импортер организует получение и нанесение кодов, сообщает о маркировке и вводит технику в оборот. Если магазин самостоятельно ввозит смартфоны или ноутбуки, он принимает на себя обязанности импортера.
Оптовый продавец передает сведения о движении маркированной техники. С 1 декабря 2026 года нужно перейти на поэкземплярный учет и указывать в электронных УПД код маркировки конкретных устройств: одной записи «смартфон — 10 штук» будет недостаточно.
Розничный магазин принимает поставки и оформляет продажи. Если техника поступила от поставщика с действующей маркировкой, заказывать для нее новые коды при обычной перепродаже не требуется. Самостоятельно наносить маркировку магазину понадобится, например, при работе с немаркированными остатками.
С 1 марта 2027 года при продаже покупателю кассир должен сканировать DataMatrix. При настроенном обмене сведения из кассового чека поступят через ОФД в систему маркировки «Честный ЗНАК». Вручную дублировать такую продажу в личном кабинете не нужно.
Что делать с немаркированными остатками
К остаткам относится нереализованная техника, которую произвели в России или ввезли в страну до 1 мая 2026 года. Промаркировать ее и передать сведения о вводе в оборот нужно до 30 ноября 2026 года включительно.
Начните с инвентаризации. Сопоставьте фактические запасы с учетной системой и документами, выделите устройства без маркировки. Это поможет определить объем работы: сколько товаров планируется продать до окончания переходного периода и для скольких потребуются коды.
Как промаркировать оставшуюся технику
Проверьте наличие карточек товаров в Национальном каталоге и при необходимости создайте описания.
Закажите коды с подходящим способом выпуска — для маркировки вне производства.
Распечатайте этикетки и нанесите их на соответствующие устройства или упаковки.
Отправьте отчет о нанесении кодов.
Передайте сведения о вводе товаров в оборот с типом документа «Остатки».
После отправки сведений убедитесь, что документ о вводе остатков в оборот получил статус «Обработан успешно», а коды маркировки — «В обороте». Только после этого маркировка остатков считается завершенной.
С 1 декабря 2026 года немаркированных остатков не должно быть ни у оптовиков, ни у розничных магазинов. На каждом устройстве или упаковке должен быть код маркировки, при поставках его нужно указывать в УПД.
Как подготовиться к приемке и настроить кассу
Для магазина работа с маркировкой начинается с настройки документов и учета. Проверьте, что у компании или ИП есть доступ в «Честный ЗНАК», действующая усиленная квалифицированная электронная подпись и возможность обмениваться документами с поставщиками.
Настройте ЭДО. С 1 декабря поставки нужно оформлять с указанием кодов маркировки отдельных устройств. Заранее согласуйте с контрагентами порядок обмена универсальными передаточными документами и проверьте, как эти документы обрабатывает ваша учетная программа.
Определите порядок проверки поставок. При приемке полезно сопоставлять коды на упаковках с кодами в УПД. Если обнаружено расхождение, сотрудник должен понимать, кому сообщить о нем и как оформить исправление.
Проверьте сканеры и кассовую программу. Оборудование должно считывать двумерные коды DataMatrix, а кассовое решение — поддерживать продажу маркированной техники и передачу необходимых реквизитов. До обязательного вывода через кассу протестируйте весь сценарий: от сканирования упаковки до отправки сведений о продаже.
Подготовьте печать этикеток, если маркируете остатки. Принтер понадобится тем, кто самостоятельно наносит коды. Если магазин получает готовую маркированную технику и только перепродает ее, покупать принтер исключительно для обычной приемки и продажи не требуется.
Для электронного обмена можно использовать сервис своего оператора ЭДО или бесплатный «ЭДО Лайт» от оператора системы маркировки. Выбор зависит от объема документов и того, как организован учет в магазине.
Подробный разбор работы с системой, требований к оборудованию и других вопросов категории — в отдельной статье о маркировке радиоэлектронной продукции.
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