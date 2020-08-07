Электронный курс по охране труда

Статья 212 действующего Трудового кодекса РФ устанавливает, что важной обязанностью работодателя становится гарантия безопасности своих сотрудников при выполнении их работы. Одним из обязательных требований для достижения этой цели будет своевременное обучение работников безопасным методам и приемам труда, а также другим вопросам в сфере охраны труда.

Порядок организации такого обучения регламентирован отдельным нормативным документом — совместным постановлением Минобра и Минтруда от 13 января 2003 года N 1/29.

Организация обучения по ОТ

Обучение по ОТ проводится для всех сотрудников организаций, однако порядок их организации дифференцируется для разных категорий сотрудников. Так, представители рабочих профессий проходят такую подготовку в течение месяца с момента трудоустройства в компанию, а в дальнейшем — каждый год. Такая частота организации обучающих занятий обусловлена тем, что они подвергаются более интенсивному воздействию вредоносных факторов производства по сравнению с другими работниками — например, контактируют с опасным оборудованием, работают на конвейере и проч.

Программа подготовки для этой категории персонала должна включать раздел, посвященный вопросам оказания первой помощи пострадавшим. Сотрудники, которые работают во вредных или опасных условиях, в дополнение к обучению должны также пройти стажировку на конкретном рабочем месте, чтобы познакомиться с его особенностями. По окончании занятий для слушателей проводится квалификационный экзамен, позволяющий убедиться, что они действительно усвоили все нужные знания и навыки.

Представители руководящего звена и специалисты обязаны пройти обучение по охране труда в течение месяца с даты поступления на работу в компанию, а затем каждые три года для них организуется повторная подготовка. Программа подготовки таких сотрудников должна отражать характер их работы и обеспечивать безопасное выполнение обязанностей.

Законность дистанционного обучения

Позиция работодателя в этой ситуации двояка: с одной стороны ему нужно соблюсти все требования законодательства и избежать претензий со стороны контролирующих органов, например, в связи с нарушением правил организации обучения по ОТ для своих сотрудников.

С другой стороны, важнейшей задачей для него становится сохранение нормального рабочего графика и обычного уровня производительности компании, поскольку обязательства по текущим контрактам никто не отменяет.

В этой ситуации, казалось бы, неплохим вариантом может стать возможность организации необходимой подготовки в дистанционном режиме. Действительно, этот формат обучения требует куда меньших затрат дефицитного рабочего времени — хотя бы потому, что работникам не нужно ездить в обучающий центр и обратно.

Кроме этого, организовать занятия можно в любое удобное время, все материалы работники смогут получить онлайн и дополнительно позаниматься в свободные часы, а при необходимости всегда смогут обратиться к преподавателю за консультацией. Однако законен ли такой способ организации обучения?

Чтобы прояснить ответ на этот вопрос, стоит изучить содержание постановления № 1/29 — основного нормативного документа, регулирующего порядок организации подготовки, а также некоторых дополнительных правовых актов. Так, в разделе 2.3.2 постановления № 1/29 говорится, что работодатель может организовать подготовку своими силами или привлечь к выполнению этой работы образовательную организацию — при условии, что она имеет:

действующую лицензию на право проведения обучения;

укомплектованный штат преподавателей, специализирующихся в области охраны труда;

необходимую материальную и техническую базу для организации обучения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ об образовании в Российской Федерации, образовательные организации вправе реализовывать свои обучающие программы в электронном формате с применением дистанционных технологий, если на это имеется разрешение уполномоченного государственного органа, выполняющего контроль и надзор в данной сфере.

А в пункте 2.3.5 постановления № 1/29 содержится санкция на применение такого формата со стороны сразу двух ответственных ведомств — Министерства труда и Министерства образования. Ведь в этом разделе ясно говорится, что в процессе обучения по вопросам охраны труда разрешается применять компьютерные программы, возможности самостоятельного изучения материала и дистанционные технологии.

Наконец, в подтверждение этой позиции стоит привести указания из пункта 4.6 межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015, посвященного вопросам организации обучения по ОТ. В этом разделе нормативного документа уточняется, что дистанционное обучение — это одна из основных форм организации подготовки по охране труда. А в пункте 14.4 уточняется, что этот формат подходит и для проведения занятий без отрыва от производства.

Порядок организации дистанционной подготовки

Поскольку основной объем ответственности за безопасность своего персонала лежит все-таки на работодателе, он выступает конечным звеном в процессе организации обучения по ОТ.

На практике это обычно выглядит так: компания, которой нужно организовать подготовку, обращается в один из специализированных учебных центров, имеющих лицензию и соответствующую другим требованиям, установленным постановлением № 1/29. Эксперты этой организации разрабатывают программу занятий, которая учитывает:

требования законодательства в сфере охраны труда и в области работы компании;

особенности технологического цикла предприятия и факторы риска, имеющие место в его производственной деятельности;

характер должностных обязанностей работников, которые будут проходить обучение;

другие факторы.

Затем сотрудники обучающего центра составляют график организации занятий и вместе с программой передают его на согласование работодателю.

Сейчас специалисты часто предлагают заказчикам электронные программы обучения по охране труда, поскольку они удобны и обеспечивают высокое качество знаний, получаемых работниками. Если работодатель согласен, сотрудники обучающего центра приступают к проведению занятий.

Они организуются в разных форматах — например, интерактивные лекции, которые преподаватель читает с использованием технологий, передающих изображение, веб-консультации, на которых слушатели разбирают сложные ситуации в области ОТ, игровые и симуляционные модули, которые позволяют воспроизвести конкретные обстоятельства и принять разумное решение, и проч.

По окончании подготовки для обучающихся организуется итоговая аттестация, которая в этой ситуации обычно проводится в форме электронного тестирования. По результатам обучения для работников, которые успешно освоили программу и сдали аттестационный экзамен, оформляется удостоверение установленного образца. При применении дистанционных технологий обучения комплект удостоверений на всех работников одной организации обычно отсылается курьерской почтой.