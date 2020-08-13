Когда проводится внеочередная проверка знаний по охране труда?

Согласно статье 2121 Трудового кодекса, работодателю нужно обеспечить безопасность работника, пока тот выполняет свои должностные обязанности. Для этого его нужно, в первую очередь, обучить безопасным приемам и методам выполнения работ. Организация такого обучения возлагается на работодателя. Порядок его проведения урегулирован положениями совместного приказа Минобра и Минтруда от 13 января 2003 года N 1/29.

Проверка знаний по ОТ

Подготовка работников в этой важной сфере состоит из двух компонентов: обучения и проверки знаний по его результатам. Порядок ее проведения будет зависеть от того, где работник обучался знаниям и навыкам по ОТ:

для представителей рабочих профессий проверку проводит непосредственный руководитель работ в организации;

для руководителей и специалистов, которые проходили обучение в организации-работодателе, проверку проводит специально созданная комиссия, в состав которой входят руководитель компании, специалист по ОТ, руководитель подразделения, где трудится работник, главный специалист по данному направлению, а также представители профсоюзной организации, если она есть на предприятии;

для руководителей и специалистов, которые проходили обучение в уполномоченной образовательной организации, проверку знаний проводит такая организация. Она выполняется комиссией, в состав которой входят руководитель обучающего учреждения, штатные преподаватели. Также в ее состав могут входить специалисты органов надзора и контроля, федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления и других государственных и муниципальных органов, если их участие в деятельности комиссии согласовано с обучающим центром и головной организацией.

Комиссия в самой организации или в обучающем центре должна состоять из председателя, его заместителей, секретаря и рядовых членов. Целесообразно делать число членов комиссии нечетным, так как это упростит процедуру принятия решений в случае, если потребуется выносить их путем голосования. Нужно учитывать, что обучающим центрам разрешается оценивать знания только тех работников, которые проходили подготовку в этих организациях.

Организация проверки

В ходе проверки ответственные органы или лица контролируют наличие у аттестуемых работников следующих знаний:

для представителей рабочих профессий — теоретические знания и практические навыки по охране труда, связанные с прямыми должностными обязанностями, а также навыки оказания первой помощи лицам, пострадавшим на производстве. Объем необходимых знаний в этой области определяется содержанием действующих правил и инструкций. При необходимости, обусловленной характером должностных обязанностей, работников также проверяют на знание дополнительных требований в сфере безопасности и охраны труда;

для руководящего состава и представителей среднего звена — знания о содержащихся в действующем законодательстве по ОТ нормах и правилах, соблюдение которых обусловлено характером их должностных обязанностей.

Проверка знаний проводится в любой форме, согласованной с работодателем, — например, в виде устного экзамена с традиционными билетами или компьютерного тестирования. Результаты проведения аттестации оформляются протоколом установленного образца: форма такого документа приведена в приложении № 1 к постановлению № 1/29. Сотрудники, которые полностью прослушали обучающий курс и успешно прошли аттестацию, получают удостоверение о прохождении проверки знаний по ОТ. Бланк удостоверения приведен в приложении № 2 к указанному постановлению.

Если работник не сдал экзамен или не прошел тестирование, ему будет предоставлена повторная попытка. Она должна быть организована в срок, не превышающий одного месяца с даты первичной аттестации.

Сроки проведения проверки

По общему правилу сроки организации проверки знаний по ОТ увязываются со сроками проведения обучения для работников. Поэтому в соответствии с постановлением № 1/29 аттестация организуется:

для представителей руководящего состава и сотрудников среднего звена — не реже раза в 3 года;

для представителей рабочих профессий — не реже 1 раза в год. Повышенная частота организации контроля обусловлена большими рисками в их работе, поскольку сотрудники этой категории подвергаются более интенсивному воздействию вредоносных факторов производства.

Такие проверки проводятся в плановом порядке по заранее утвержденному графику.

Внеплановые проверки

Однако в некоторых случаях у работодателя возникает необходимость провести внеплановую проверку знаний своих сотрудников в сфере ОТ. Исчерпывающий список таких ситуаций приведен в пункте 3.3 постановления № 1/29. Порядок проведения внеочередной проверки знаний работника предусматривает следующие обстоятельства:

внесение изменений или дополнений в действующие нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, либо принятие новых правовых актов в этой области. В этой ситуации проверка организуется в усеченном формате — в ходе нее оцениваются только знания новых правил;

ввод в эксплуатацию новой техники или переход на новую технологию производства, что требует от работников наличия дополнительных знаний в области безопасности. В данной ситуации контролю также подлежат только знания, связанные с соответствующими изменениями;

перевод или назначение сотрудника на другую работу, если она требует знания им дополнительных норм и правил по охране труда, не предусмотренных его предыдущей должностью. Сотрудник должен пройти проверку до того, как приступить к новым обязанностям;

получение работодателем требования о проведении внеочередной проверки со стороны федеральных или региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Государственной инспекции труда или других органов государственного контроля и надзора;

инициатива работодателя, выявившего недостаточный объем знаний по ОТ у работников либо факты нарушения действующих требований безопасности;

несчастный случай или авария на производстве;

обнаружение фактов неоднократных нарушений сотрудниками законодательных норм по ОТ;

перерыв в работе по конкретной должности или специальности продолжительностью более года.

В перечисленных обстоятельствах контроль знаний проводится вне зависимости от срока проведения предыдущей плановой проверки. При этом внеочередная проверка знаний не отменяет очередную.

По общему правилу, зафиксированному в пункт 3.3 постановления № 1/29, содержание проверочных мероприятий определяет субъект, который их инициировал — например, работодатель или территориальное подразделение Государственной трудовой инспекции. Для организации внеочередной проверки знаний в приказе руководителя компании прописываются объем и порядок ее выполнения.