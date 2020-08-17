Может ли сотрудник получать дополнительный заработок в другой организации?

Сложная экономическая ситуация подчас вынуждает работников искать дополнительные источники доходов. Хорошим вариантом в этой ситуации может оказаться дополнительная работа — по основному профилю или даже совсем в другой сфере. Однако законно ли это и какие ограничения устанавливает закон для такой дополнительной работы?

Постоянная работа по совместительству

Трудовой кодекс ограничивает обязательства работника перед своим основным работодателем только тем рабочим временем, которое прописано у него в трудовом договоре. Свободное время любой сотрудник может использовать по своему выбору, в том числе и для постоянной дополнительной работы. Она будет называться совместительством.

Согласно статье 282 ТК РФ совместительство — это выполнение другой оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Важными признаками совместительства должны быть:

регулярный характер такого заработка;

заключение трудового договора с организацией, в которой сотрудник работает по совместительству;

указание в трудовом договоре на то, что эта работа — это деятельность, выполняемая по совместительству.

В соответствии с трудовым законодательством совместитель имеет те же трудовые права, что и постоянные работники, включая право уйти в отпуск, на больничный и проч. При этом работодатель обязан делать за работника все обязательные отчисления в социальные фонды.

Ограничения при работе по совместительству

В статье 282 ТК РФ указано, что работник вправе по своему выбору распоряжаться своим свободным временем в плане организации дополнительной занятости. Это дает ему право заключать договоры о работе на условиях совместительства с неограниченным числом работодателей.

Однако отдельные ограничения в отношении такой работы в законодательстве все же прописаны. Работодателю запрещается:

привлекать к работе на таких условиях сотрудников моложе 18 лет;

принимать на дополнительную работу во вредных или опасных условиях труда работников, у которых основная работа также выполняется во вредных или опасных условиях;

принимать на дополнительную работу по управлению транспортом работников, которые заняты аналогичной деятельностью по основному месту работы;

принимать на работу в качестве совместителя руководителя другой организации без получения предварительного согласия на это со стороны уполномоченного органа ли собственника этой организации.

В Трудовом кодексе также прописан ряд дополнительных ограничений для представителей других профессий — например, адвокатов, частных охранников. Чтобы удостовериться в том, что обстоятельства, мешающие принять сотрудника на работу, отсутствуют, в соответствующих случаях работодатель вправе запросить у него подтверждающий документ.

Например, если работа, на которую принимается совместитель, выполняется во вредных условиях, ему придется принести справку с основной работы, что его обязанности там не предполагают деятельности во вредных условиях труда.

Что до этической стороны проблемы совместительства, то конкретных указаний о работе по совместительству закон не содержит. Обязанности ставить основного работодателя в известность о том, что сотрудник в свободное время работает в другой компании, в Трудовом кодексе также не содержится. Поэтому решение на этот счет работник принимает сам. Если сегмент рынка, в котором работает компания, очень объемный и характеризуется повышенным спросом, работа в той же отрасли обычно не оказывает прямого влияния на деятельность основного работодателя. Однако если это узкая ниша, и работа у прямого конкурента в определенной степени предполагает использование ноу-хау, технологий и данных, полученных по основному месту, стоит, наверное, подумать о том, чтобы получать дополнительный заработок в другой сфере.

Временная подработка

Впрочем, постоянная работа по трудовому договору — это не единственная возможность получения дополнительного заработка в трудные времена. Не исключено, что такая серьезная занятость работнику и не нужна: может быть, ему требуется только разовое вливание в бюджет, которое даст возможность погасить кредит или сделать крупную покупку, а для поддержания текущего уровня жизни ему вполне хватает основной заработной платы.

В этой ситуации хорошей формой дополнительного заработка может оказаться временная подработка. Часто она бывает связана с основной деятельностью и выполняется в проектном режиме: например, инженера-электрика привлекают к выполнению проекта освещения на серьезном объекте, или менеджер по закупкам готовит документацию для тендера. Этот вариант тоже не запрещен действующим законодательством — при правильном его оформлении.

Для оформления такой занятости подойдет договор гражданско-правового характера. Он представляет собой договор, подтверждающий заключение между сторонами соглашения об оказании услуг, причем в качестве заказчика в нем фигурирует работодатель, а в качестве исполнителя — работник.

В документе прописываются объем работ, сроки их выполнения, уровень оплаты и другие условия. При этом этот договор имеет срочный характер, то есть зафиксированные в нем работы должны быть исполнены за конкретный срок.

Для работника такой документ — это официальное свидетельство заключения договоренности между ним и работодателем на случай появления проблем, например, с оплатой: с ним можно обратиться в суд или государственный контролирующий орган, чтобы призвать к ответу нерадивого заказчика.

Однако в таком договоре, по сравнению со стандартным трудовым договором, есть и некоторые минусы: да, работодатель обязан уплатить с выплаченной суммы налог на доходы физических лиц (НДФЛ), взносы в ФОМС и ПФР, но другие взносы, например, на страхование по временной нетрудоспособности или в связи с материнством, он не платит. Поэтому разбираться с такими ситуациями работнику придется самому.

И, наверное, самый важный совет для обеих сторон: не стоит пытаться подменить реальные долгосрочные трудовые отношения видимостью разовой сделки по оказанию услуг, заключая договор ГПХ вместо трудового. Это нарушение чревато серьезными отрицательными последствиями и для работника, и для работодателя.

В соответствии с частью 4 КоАП РФ на организацию в этом случае может быть наложен штраф размером от 50 до 100 тысяч рублей, а должностное лицо, непосредственно принявшее решение о такой подмене, дополнительно будет оштрафовано на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Работник же лишится не только возможности уйти на больничный или в декретный отпуск, но и других компенсаций и льгот, предусмотренных законодательством — например, оплачиваемого отпуска.

Как выбрать дополнительную работу?

Этот вопрос, как и морально-этические аспекты дополнительной занятости, не регулируется законом. По большому счету, здесь все зависит от двух факторов: навыков и знаний работника и его условий относительно будущей дополнительной работы. Кто-то хотел бы наработать дополнительный опыт по основной профессии, чтобы использовать его при следующем устройстве на новую работу, а кто-то, напротив, хочет «выключить мозги» и сменить умственный труд на физический.

Однако во всех случаях нужно соблюдать одно простое правило: нельзя пренебрегать официальным оформлением трудовых отношений — вне зависимости от объема выполняемой работы и оговоренного уровня оплаты за нее. Как и в предыдущей ситуации, которую, впрочем, можно считать частным случаем этой, такой совет актуален как для работника, так и для работодателя.

Работник таким способом сможет застраховать себя от невыплаты установленного вознаграждения, а если это все же произойдет — обратиться в суд или контролирующие органы. А работодатель сможет призвать к ответу работника, который не справился с обязанностями или нарушил сроки выполнения работ. Да и даже если дело не дойдет до разбирательства, сам факт наличия официального документа всегда дисциплинирует стороны, а также позволяет однозначным образом зафиксировать достигнутые договоренности.