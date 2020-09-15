Инструкция по охране труда для сотрудника на дистанционной работе

Пандемия коронавируса заставила многих работодателей по-новому взглянуть на дистанционную работу. И если раньше этот вид занятости только набирал популярность, то вынужденная самоизоляция сделала его наиболее предпочтительным в современном мире. Особенно, в эпоху интернета и современных средств связи.

При этом, у дистанционной работы есть ряд очевидных плюсов для работодателя. Для рабочего места дистанционного сотрудника не нужно проводить СОУТ, само рабочее место он организует себе сам, не нужно арендовать для него офис. А требования по охране труда на дистанционных сотрудников гораздо проще, чем для работающих в офисе.

Тем не менее, даже для дистанционных работников необходима инструкция по охране труда.

Инструктаж по охране труда для дистанционных сотрудников

В обязательном порядке с удаленными работниками необходимо проводить инструктаж только в том случае, если этому сотруднику работодатель предоставил оборудование и материалы. Либо, которые он рекомендовал к использованию. В остальных случаях это делать необязательно. Такой вывод вытекает из того, что работодатель в отношении охраны труда для дистанционных сотрудников должен руководствоваться абзацами 17, 20 и 21 статьи 212 ТК, когда как обязательный инструктаж регламентирован в абзаце 8 статьи 212 ТК. При этом, абзац 2 статьи 312.3 ТК прямо говорит следующее:

«В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 настоящего Кодекса, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе».

То есть, требование по обязательному инструктажу (и, кстати, по СОУТ) для дистанционных работников могут быть включены в трудовой договор.

Как таковой процесс по инструктажу для дистанционного сотрудника законодательно не урегулирован. Есть два варианта, как его реализовать:

Сотрудник приезжает в офис, где проходит инструктаж, и подписывает все необходимые документы.

Сотруднику проводится инструктаж удаленно посредством направления ему электронного письма. Сотрудник обязан его прочесть, поставить свою электронную подпись, и отправить обратно работодателю.

В любом случае работодателю рекомендуется написать специальную памятку для дистанционного работника в виде конспекта вводного инструктажа по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. (Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда), где были бы отражены особенности трудовых отношений по ТК и основные требования безопасности в соответствии со спецификой работы.

Данную памятку направить работнику электронно и по почте с листом ознакомления по форме журнала вводного инструктажа, в котором работник ставит свою подпись и возвращает работодателю. Объем информации определяется путем оценки риска возникновения несчастного случая или иного повреждения здоровья работника.

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Какие еще положения по охране труда должен соблюдать работодатель для дистанционного сотрудника

На основании второго абзаца ст. 312.3 ТК, работодатель в отношении дистанционных сотрудников обязан:

расследовать происходящие со дистанционными работниками случаи профессиональных заболеваний и несчастных случаев;

выполнять предписания Государственной инспекции труда (ГИТ);

страховать дистанционных работников от несчастных случаев и профзаболеваний;

проводить инструктаж по пожарной и электробезопасности;

знакомить удаленных сотрудников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и материалами, предоставленными (рекомендованными) работодателем;

осуществлять иные обязанности по охране труда дистанционных сотрудников, если они прописаны в трудовом договоре.

Соответственно, кроме инструкций по работе с материалами или оборудованием работодателя (которые он предоставил или рекомендовал), специалисту, на которого возложены функции по обеспечению охраны труда, придется разработать для дистанционщиков еще и новые инструкции по пожарной и электробезопасности, с учетом, что в основном взаимодействие с такими работниками осуществляется за счет компьютера.

Удаленщики и надомники. В чем разница?

Надомные работники — это работники, заключившие трудовой договор по выполнению работы на дому из материалов и при помощи инструментов, которые предоставляет работодатель, либо приобретаемых за счет работника. В данном случае результатом труда будут некие товары, они будут овеществлены. Инструктаж по охране труда в отношении работы с инструментами, материалами, электро- и пожарной безопасности — обязателен.

При надомной работе исполнением заданий может заниматься как сам сотрудник, так и члены его семьи.

В случае с дистанционной работой, работник не обязан находиться именно дома. Он может находиться где угодно, главная особенность такого сотрудничества — использование средств связи, в частности, интернета. Это касается большей частью интеллектуального труда и работу должен выполнять работник сам, лично.

Соответственно, в данном случае инструктаж должен быть по пожарной и электробезопасности (если предоставляется соответствующее оборудование или рекомендуется), а если работник пользуется собственным — он не нужен.

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