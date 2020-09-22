Электробезопасность актуальна для любой работы, где происходит эксплуатация электросетей и электроприборов. Иными словами, работа с компьютером, принтером, даже с кофеваркой, чайником и микроволновкой — это все работа с электроприборами.

В офисах бывают несчастные случаи, связанные с поражением током, а самая частая причина пожаров — неправильная эксплуатация электроприборов, приводящая к короткому замыканию.

Значит, работодателю необходимо обеспечивать должные меры по этой самой электробезопасности. Какие организационные и технические мероприятия по электробезопасности в 2020 году необходимо предпринять?

Для начала, нужно понять какой допуск к эксплуатации электрооборудования должен быть у офисных сотрудников и где его получить.

Офисные сотрудники и группа электробезопасности

Согласно утвержденным приказом Минэнерго № 6 от 13.01.2003 года правилам, а точнее, пункту 1.4.4 этих правил, офисные работники относятся к неэлектротехническому персоналу, они работают с оборудованием, напряжение в котором не превышает 220 вольт (стандартное напряжение электросети). А значит, им потребуется I группа по электробезопасности.

При этом, проинструктировать их может сотрудник, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III (третьей). Эту группу можно получить в Ростехнадзоре либо в спецкомиссии. Это, по сути, электрик, с допуском по работе с напряжением до 1000 В. Но, по крайней мере, не нужно обучать в Ростехнадзоре всех остальных сотрудников, им достаточно инструктажа.

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Инструктаж по электробезопасности

Обучение ответственного за электрохозяйство

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Исправное электрооборудование

Теоретическая подготовка и инструктаж должны быть, это само собой. Но и оборудование должно быть исправным и использоваться без нарушений. Нельзя:

Перегружать розетки, особенно тройниками;

Использовать большое количество удлинителей, которые беспорядочно лежат на полу;

Прятать провода под покрытие, особенно ковровое или ковролиновое.

Изоляция должна быть исправной, трещины, протертости, изломы не допускаются. Изолента (а чаще всего в офисах для этого используют обычный скотч) также крайне нежелательна. Особенно опасны скрутки проводов, разрушенные розетки, вилки.

Само собой должны быть устройства автоматического отключения электричества — УЗО (устройства защитного отключения). Проводка должна быть исправной, если она не убрана в стену, то хотя бы проложена в специальных коробах, не поддерживающих горение.

И конечно же, использовать можно только исправную оргтехнику, не запыленную, с возможностью нормального вентилирования и охлаждения (это касается компьютеров). То же самое по исправности касается и нагревательных приборов — электрочайник, микроволновка, обогреватель. С обогревателями вообще отдельный момент — не ставить их рядом легковоспламеняемыми вещами — одеждой, шторами, бумагой.

Какие документы нужно оформить по электробезопасности?

Потребуется потратить некоторое количество времени и бумаги и издать ряд документов по обеспечению электробезопасности. Это необходимо не только на случай проверки из контролирующих органов, но и на случай инцидента — должны быть бумаги о том, что работник, по вине которого произошел инцидент, был должным образом проинструктирован.

В противном случае, виноват будет руководитель организации. Необходимо перестраховаться, чтобы сотрудник потом не смог возразить, что в первый раз слышит об электробезопасности.

Итак, документы.

В первую очередь необходим приказ руководителя , утверждающий в организации перечень профессий и должностей, которым положена I (первая) группа по электробезопасности. В нем необходимо уточнить о том, что сотрудник не работает с оборудованием, потребляющем больше 220 В. С данным приказом все работники должны быть ознакомлены под роспись.

Во-вторых, нужно составить текст инструктажа по электробезопасности для первой группы. Его нужно завизировать подписью руководителя поставить печать организации.

В-третьих, понадобится журнал для регистрации инструктажей по электробезопасности . В него нужно будет вносить ФИО каждого сотрудника, прошедшего инструктаж, с указанием даты. Сотрудники в нем обязаны будут расписаться.

Вот так выглядит этот журнал:

Не так уж сложно. Заполнять нужно не реже одного раза в год.

Также необходимо отдельным приказом назначить ответственного за электрохозяйство . О нем подробнее ниже.

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Ответственный за электрохозяйство

Руководитель организации обязан назначить ответственного за электрохозяйство из числа только своих сотрудников. Однако есть одно исключение — если организация ничего не производит, а номинальное потребляемое напряжение электроприборов не превышает 380 вольт, то назначать никого не нужно, ответственным будет руководитель.

Но тут, к сожалению, приказа по предприятию будет мало. Необходимо согласовать такое самоназначение с Ростехнадзором путем подачи заявления-обязательства. Более того, деятельность предприятия должна исключать любое производство. К примеру, это может быть:

торговля;

туризм;

бухгалтерские услуги.

Вместе с заявкой нужно будет подать следующие документы:

подтверждение полномочий руководителя (приказ, выписка из ЕГРЮЛ, решение/протокол);

подтверждающие право собственности или пользования помещением;

однолинейная электросхема;

акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,

технические условия,

протоколы испытаний электроустановок.

Иными словами, это будет не так уж просто.

Вот такие организационные и технические мероприятия, обеспечивающие электробезопасность, нужно будет сделать работодателю для офисных работников. Для подготовки полного и соответствующего законодательству пакета документов, рекомендуем обращаться к специалистам. Таким, как компания Аттек.

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