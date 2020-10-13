Улучшение условий и охраны труда: составляем план

План по улучшению условий и охраны труда — это специальный план мероприятий, утверждаемый локальным нормативным актом организации сроком на один год. Такой план обязан составлять каждый работодатель, в особенности тот, у которого присутствуют опасные условия труда.

Зачем нужен этот план?

Каждый работодатель обязан улучшать условия труда, создавать оптимальную и безопасную трудовую среду, согласно ст. 163 ТК. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда обязателен, если на охрану труда затрачиваются значительные средства, и работодатель собирается за счет этих затрат уменьшить взносы в ФСС на травматизм. Вернуть можно до 20% взносов, уплаченных за прошлый год.

Для этого до 1 августа подается заявление в ФСС в произвольной форме. Программа по улучшению условий труда на текущий год будет основным документом для возврата взносов на травматизм за прошлый год.

Нормативная база для разработки плана

Разрабатывать план по улучшению условий и охраны труда нужно в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

ст. 212, 226 ТК. Ст. 226 Трудового кодекса РФ. Предписывают производственному предприятию тратить не менее 0,2 % производственных расходов на улучшение условий и охрану труда. Собственно, план мероприятий и определяет, куда будут потрачены выделяемые средства.

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н. Этот документ содержит перечень мероприятий, которые могут быть включены в план по улучшению условий работы.

ГОСТ 12.0.230.1-2015. Этот госстандарт описывает систему управления охраной труда, планирование и профилактику.

Хорошие и безопасные условия труда должны быть обеспечены:

рациональным распределением нагрузки между работником и оборудованием;

использованием разумных норм работы и отдыха;

улучшением технологических процессов и оборудования;

подбором профессиональных кадров.

Какие мероприятия по улучшению условий труда можно включить в план

Перечень всех возможных мероприятий есть в указанном выше приказе Минздравасоцразвития № 181н. Приведенный здесь список не исчерпывающий:

специальная оценка условий труда (СОУТ);

модернизация или закупка более современного оборудования;

монтаж защиты оборудования от внешних факторов;

совершенствование систем сигнализации и оповещения;

обеспечение работников спецодеждой и средствами защиты (особенно актуально в нынешних «коронавирусных» реалиях);

освещение рабочих мест в соответствии с нормативами;

оснащение производства пунктами первой медицинской помощи, или улучшение имеющихся;

устройство комфортных зон для отдыха;

отдельная столовая (или иное помещение для приема пищи), что тоже актуально в период пандемии;

установка кулеров с питьевой водой;

проведение обязательных профилактических медосмотров.

Список можно еще продолжать, каждый пишет по актуальности и необходимости. Особенно, как уже указывалось, необходимо обратить внимание на разъяснения Роспотребнадзора по противодействию распространения заболеваний. Сообразно рекомендациям можно внести изменения существующий план. Кстати, делать это в течение года допустимо, тем более, если это пойдет на пользу сотрудникам.

Полный перечень мероприятий есть в Приказе. Он носит рекомендательный характер и предлагает классификацию по группам:

организационные;

санитарные;

технические;

общие;

частные;

индивидуальные.

Организация может расширить перечень.

Как составить план по улучшению условий труда

Чтобы составить данный план, не получится просто сесть и написать его на бумажке. Весь процесс придется разбить на несколько этапов:

Руководитель организации издает приказ о назначении ответственной рабочей группы, и лица, регламентирующего направление ее работы.

Создается сама группа из сотрудников предприятия.

Группа разрабатывает проект плана мероприятий, проект проходит согласование с руководством.

Разрабатывается смета, согласно утвержденному плану.

Для разработки плана группа проводит анализ подобных мероприятий за прошлые годы. Если план составляется впервые можно воспользоваться наработками коллег и поискать формы в интернете. Но лучше конечно обращаться к профессионалам, которые учтут особенности именно вашего предприятия.

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При составлении сметы по плану необходимо учитывать ряд важных факторов:

Необходимость СОУТ. Необходимость модернизации оборудования. Виды деятельности организации. Наличие или отсутствие предписаний контролирующих организаций (к примеру, ГИТ).

Кто входит в рабочую группу по разработке плана

В рабочую группу входит руководство предприятия всех звеньев. Выделяют три уровня управления системой:

высшее звено — руководитель и его заместители, главный инженер, главные специалисты;

среднее — руководители структурных подразделений, механики и технологи;

младшее — прорабы, мастера, бригадиры.

Из числа руководителей каждого из звеньев выделяются люди для формирования рабочей группы. Состав рабочей группы утверждает руководитель своим приказом.

Где взять образец плана

Типовая форма указанного плана по улучшению условий и охраны труда предлагается в указанном приказе Минздравасоцразвития № 181н. Самое главное, что там должно быть — сведения о финансировании запланированных мероприятий.

Также в плане должна быть информация о лицах, ответственных за его реализацию на предприятии. Как правило, это руководители подразделений и специалисты, назначенные ответственными в положении об охране труда.

Обязательно должны быть обозначены сроки исполнения плана, как в целом, так и отдельных мероприятий.

Утверждение плана

Подготовленный и надлежащим образом проработанный проект плана по улучшению условий и охраны труда проходит согласование во всех подразделениях. Опционально оформляется акт при участии профсоюза (это необязательно, но используется в крупных компаниях).

При утверждении плана возможны его корректировки «на местах». После этого план мероприятий может быть оформлен как раздел коллективного соглашения или договора. В него вносятся все ответственные за его исполнение. План оформляется в итоговый документ, подписывается руководителем. Затем идет утверждение приказом по предприятию.

После того, как он прошел все стадии согласования, в крупных компаниях или по требованию профсоюза может потребоваться его публикация на сайте компании. Для этого, а также для внесения текущих изменений, рекомендуется назначить отдельное ответственной лицо (им может быть и руководитель).