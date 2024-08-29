Скоро сезон аудиторских проверок: как подготовиться бизнесу

Приближается старт сезона аудита для российских компаний. Обращение к компетентным независимым проверяющим дает корпоративным заказчикам массу преимуществ. Основной плюс — возможность провести аудит без лишних стрессов и нервов. Расскажем о пользе и выгодах своевременного проведения проверки бизнеса.

Когда нужно провести аудиторскую проверку

Необходимость обращения к компетентному эксперту за анализом работы компании возникает при:

Включении компании в перечень организаций, которые обязаны категорию согласно положениям закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Приближении плановой проверки со стороны фискальных органов. Подготовке к реализации или приобретению действующего бизнеса. Необходимости проверить состояние бухгалтерского и налогового учета после смены генерального директора или главного бухгалтера. Модернизации системы управления и контроля. Запросе отчетных документов налоговыми, судебными, иными государственными органами власти. Поиске ошибок и нестыковок в отчетности. Оптимизации корпоративного налогообложения. Проверке перспектив вложения инвестиционных средств.

В чем плюсы экспертного аудита

Среди преимуществ проведения комплексного аудита на предприятии:

Возможность привлечения компетентной команды специалистов, которые отвечают за все аспекты проверки финансово-хозяйственной деятельности. Услуги оказывают опытные аудиторы, налоговые эксперты, арбитражные юристы.

Получение действенных рекомендаций по оптимизации работы компании на базе проведенного исследования.

Беспроблемное легкое прохождение проверок со стороны ФНС и других контролирующих структур.

Отсутствие штрафов и других санкций за нарушение НК, правил ведения и сдачи бухгалтерской отчетности.

Возможность сэкономить корпоративный бюджет и оптимизировать обязательные отчисления.

Быстрое решение проблемных вопросов при взаимодействии с налоговыми органами.

Урегулирование досудебных и судебных споров с проверяющими структурами и ведомствами.

Подготовка безопасной правовой и финансовой системы сопровождения коммерческой деятельности юридического лица.

Решение задач бизнеса на опережение, прогнозирование и профилактика потенциальных рисков.

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Почему следует доверять аудит профессионалам

Проверку бизнеса важно поручать только аудиторам с многолетним стажем и профессиональными компетенциями. Эти специалисты смогут обнаружить несоответствия действующему законодательству и оперативно разработать шаги для их устранения.

Приведем примеры сложностей, с которыми могут столкнуться предприниматели и компании при ведении финансового учета.

Отражение некорректной информации в учетных документах

Руководство организации принимает корректные управленческие решения при условии наличия объективной информации о финансовой деятельности юридического лица. Есть ситуации, когда фирма стремительно повышает обороты, перерастая из малого в крупное предприятие.

Руководители могут столкнуться с проблемой трансформации системы документооборота и внутреннего контроля. Им требуется оперативно адаптироваться к новым условиям деятельности.

В ходе такой перестройки могут возникать проблемы с контролем персонала, нарушением сроков сдачи отчетности, сохранности имущества, своевременности расчетов с контрагентами.

Необходимо создать жесткий регламент оформления деловой документации для сотрудников из всех подразделений. Это поможет исключить нарушение сроков и снизить риски назначения санкций.

Бухгалтерам не потребуется постоянно вносить уточнения в финансовую отчетность и налоговые декларации. Руководитель организации оперативно получит объективные сведения управленческого учета.

Также необходимо автоматизировать учет, настроить актуальное ПО, чтобы снизить процент ручных ошибок и сэкономить время бухгалтеров для решения стратегических задач.

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Низкая рентабельность бизнеса или отдельных направлений

Обязательный или инициативный аудит позволяет выполнить комплексный анализ деятельности и отследить факторы роста, падения прибыльности бизнеса. Аудиторы учитывают условия предоставления корпоративных займов, оптимизированность режима налогообложения, рентабельность отдельных видов экономической деятельности.

По итогам проверки эксперты предлагают решения для сокращения затрат с учетом специфики работы предприятия. Среди методов повышения прибыли — пересмотр политики ценообразования, детальный учет доходов и расходов, четкое планирование производственных мощностей для снижения издержек.

Хищение средств и имущества компании

Недобросовестные руководители фирмы могут присвоить выручку, искусственно завышать убытки, оформлять поддельные договоры займа под увеличенные проценты, делать «откаты» аффилированным лицам.

Квалифицированные аудиторы быстро выявляют перечисленные нарушения. Эксперты предоставят доказательства сомнительности сделок с контрагентами, увода прибыли, подделки документов.

Риск потери бизнеса и субсидиарной ответственности

Комплексная проверка сокращает опасность потери бизнеса и личного имущества. В случае выявления некорректного расчета обязательных отчислений налоговые органы могут применять такие санкции, как штрафы, доначисления, приостановление деятельности организации. В сложных ситуациях нарушения могут стать основанием для признания банкротства юридического лица и привлечения собственника к субсидиарной ответственности.

Аудиторы помогают корректно рассчитывать налоги, избегать ошибок при формировании отчетности, проходить проверки со стороны контролирующих органов, решать споры с ФНС. Эксперты обеспечивают углубленную проверку налогового учета, чтобы руководители фирм избежали траты лишнего времени и средств.

Привлечение квалифицированных экспертов Аудиторско-консалтинговой группы «Столичный аудитор» позволяет заказчику убедиться в полном соблюдении закона, без стресса и нервов пройти проверки со стороны контролирующих органов. Услуги оказывают опытные исполнители с регулярной переаттестацией, которые проводят более 100 аудиторских проверок в год.

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