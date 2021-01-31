За пределами дружбы и семьи - частные инвесторы

Самая простая и распространенная схема работы с частными инвесторами — это договор займа. Компания заключает договор с частным лицом (бывает, что от его имени выступает ООО или ИП) и берет в долг сумму под определенный процент. Как мы и рассказывали в первой статье, самыми первыми такие займы дают друзья и семья — ближнее окружение руководителей и владельцев компании. В большинстве случаев, работа с частными инвесторами этим ближним кругом и ограничивается. Но бывают случаи, когда этот инструмент по привлечению денежных средств в компанию необходимо масштабировать.

В процессе нашей работы мы выделили для себя четкий сегмент компаний, которым подходит именно этот инструмент. Эти компании отличает от остальных то, что они сфокусированы на построении основного продукта или продуктовой линейки. Продуктом их деятельности является какое-то НОУХАУ, которое позволяет донести до будущего клиента ценность приобретения услуги или продукта.

Простым примером является бизнес по аренде самокатов. Компании, которые занимаются этим бизнесом, создают ИТ платформу по управлению самокатами и это их основной продукт. Но этот продукт никому не нужен без самих самокатов. И тут появляется потребность в привлечении инвестиций не только на создание самой платформы, но и расширения штата самокатов. Банки не понимают, как кредитовать такой бизнес. На биржу компания пока выйти не может. «Что делать?» — Выстраивать взаимоотношения с частными инвесторами!

«Получив сейчас часть долга, и, пустив эти средства в оборот, ваша компания заработает больше, чем бесконечно ждать возврат полного долга» ФК «Содружество»

Среди наших клиентов есть очень интересный кейс — компания ФК «Содружество».

Коллеги имеют уникальную компетенцию по работе с дебиторской задолженностью. Они оценивают и выкупают долги других компаний на себя со скидкой. После этого, благодаря юридической экспертизе возвращают долг полностью.

Клиенты ФК «Содружество» экономят деньги и время на работу с «дебиторкой» и имеют возможность не отвлекаться от основной деятельности.

При этом, чтобы развивать свой бизнес ФК «Содружество» необходимо привлекать инвестиции для скупки большего количества долгов.

Нашей совместной задачей в данном проекте является построение идеального пути инвестора (Customer Journey Map) и создания воронки для привлечения из разных каналов.

Customer Journey Map — это одновременно и процесс анализа, и метод генерации идей по совершенствованию продукта/услуги.

Если говорить о привлечении клиентов (пользователей, покупателей или инвесторов) всегда есть сегмент пользователей. который по каким-то внутренним причинам приходит в ту или иную организацию удовлетворить свою потребность. Это могут быть внутренние убеждения, дополнительные внешние факторы, опыт, согласно которому человек выбирает тот или иной продукт. Кто-то покупает продукты только в «Дикси», кто-то выбирает «Пятерочку», а кто-то «Магнит».

Выяснить кто же целевая аудитория конкретной компании и продукта можно с помощью нескольких шагов:

Проделать определенную работу по интервьюированную аудитории, по итогам которой будут понятны причины, почему им интересен именно этот продукт, или именно продукт конкурентов; Понять, какие проблемы возникают на пути клиента, и как они влияют на его негативный опыт (отказ от приобретения товаров и услуг у нас);

На основании этих 2-х исследований мы сможем понять какой сегмент пользователей мы должны привлекать чтобы тратить минимум средств при максимальном результате. А так же, какие проблемы продукта/услуги необходимо устранить и на каком этапе взаимодействия с клиентом (в нашем случае инвестором).

В итоге мы получаем путь клиента, с этапами к улучшению, и сегмент пользователей которых надо привлекать в первую очередь.Такой подход значительно удешевляет стоимость привлеченного инвестора, и уменьшает трудозатраты на его привлечение и удержание.

В следующей статье мы планируем рассказать про инструмент «Коммерческие Облигации».

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Ваша «АУРА»