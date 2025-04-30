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Бухгалтерский аутсорсинг

Кто может заменить штатного бухгалтера для ООО и кто несет ответственность за учет

Бухгалтерский учет — обязательная составляющая работы любого ООО. Но собственный бухгалтер в штате может быть слишком затратным, особенно для небольших организаций. Рассмотрим альтернативные варианты ведения бухучета в ООО, их плюсы и минусы. Разберем, кто несет ответственность за правильность учета.

Кто может заменить штатного бухгалтера

Заменить штатного бухгалтера в ООО можно несколькими способами.

1. Директор 

Для этого достаточно издать приказ о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера, например: 

«В связи с отсутствием должности главного бухгалтера в штатном расписании, бухгалтерский учет веду лично».

Преимущества самостоятельного ведения бухгалтерии

Недостатки самостоятельного ведения бухгалтерии

  • Экономия — не нужно платить за бухгалтерские услуги

  • Нехватка времени — для решения бухгалтерских задач директору придется отвлекаться от основной деятельности.

  • Большой риск ошибок и доначислений — если у директора нет хотя бы базовых знаний в сфере учета и отчетности, будет сложно разобраться и сделать все правильно

2. Бухгалтерская компания — аутсорсинг 

В этом случае профессиональная компания берет на себя все функции бухгалтерии, включая формирование и сдачу отчетности.

Преимущества аутсорсинга

Недостатки аутсорсинга

  • Фиксированная ответственность — договор с компанией четко регламентирует обязанности и ответственность сторон.

  • Экономия — аутсорсинг обходится дешевле, чем содержание штатного специалиста.

  • Непрерывность работы — компания обеспечивает замену специалиста в случае болезни или отпуска, гарантируя бесперебойное ведение учета.

  • Отсутствие дополнительных затрат — не нужно тратиться на обучение, рабочее место, оборудование и ПО

  • Нет прямого контакта, как со штатным бухгалтером, который находится в соседнем кабинете. Для некоторых руководителей важно, чтобы бухгалтер был всегда в зоне досягаемости. Специалист аутсорсинговой компании чаще всего работает с компанией в удаленном формате, его нельзя вызвать к себе в кабинет для немедленного решения вопроса

Аутсорсинг — это вариант внешнего ведения бухгалтерского учета, который подойдет как малому, так и крупному бизнесу. 

Компания Ависто адаптирует свои услуги под особенности бизнеса клиента и предлагает решения от ведения первичной документации и кадрового учета до подготовки отчетности и консультаций по оптимизации налогообложения для ООО, АО, НКО на любых режимах налогообложения.

За каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который полностью занимается учетом в компании. Он максимально погружается в специфику деятельности бизнеса и всегда готов помочь с возникающими вопросами. Сотрудники компании Ависто — это настоящие профессионалы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения с большим опытом. Клиенту не придется переживать за качество учета.

3. Бухгалтер-фрилансер

Это может быть ИП, самозанятый или физлицо без специального статуса по гражданско-правовому договору. У такого варианта организации бухучета есть и плюсы и минусы:

Преимущества бухгалтера-фрилансера

Недостатки бухгалтера-фрилансера

  • Экономия — оплата по факту выполненных работ вместо ежемесячной зарплаты, отсутствие затрат на организацию рабочего места.

  • Доступность специалистов по более низкой цене — начинающие бухгалтеры часто предлагают более выгодные тарифы

  • Сложности с определением обязанностей — не всегда легко четко обозначить круг задач, что может привести к отказам от выполнения некоторых работ.

  • Риски утечки конфиденциальной информации.

  • Высокая стоимость опытных специалистов — такие фрилансеры стоят дороже и не всегда готовы брать на себя дополнительные задачи

4. Специализированные онлайн-сервисы 

Онлайн-бухгалтерия — это облачный сервис для ведения учета через интернет. Все данные хранятся на серверах, установка программ на компьютер не требуется.

Преимущества онлайн-бухгалтерии

Недостатки онлайн-бухгалтерии

  • Подходит для малого бизнеса — не нужно покупать программы, нанимать бухгалтера и тратиться на рабочее место.

  • Доступность 24/7 — работайте с любого устройства с доступом в интернет, где и когда удобно.

  • Автоматическое обновление — формы отчетности всегда актуальны, с учетом изменений в законодательстве. Автоматическая загрузка данных с маркетплейсов минимизирует ошибки.

  • Интеграция с банками — автоматическая загрузка выписок и возможность проводить платежи прямо из сервиса.

  • Круглосуточная поддержка — обучающие материалы и техническая поддержка помогут новичкам

  • Требуется стабильный интернет для работы.

  • Ограниченный функционал — стандартные настройки подойдут ИП и небольшим компаниям без специфических потребностей.

  • Не подходит для среднего и крупного бизнеса — со сложным учетом лучше обратиться к штатному бухгалтеру или аутсорсинговой компании

Кто несет ответственность за бухгалтерский учет

Руководитель компании всегда несет ответственность за организацию бухучета, даже если его ведет главный бухгалтер или сторонний специалист. Директор отвечает за правильную постановку учета, а главный бухгалтер — за его ведение и отчетность. При налоговых нарушениях в первую очередь к ответственности привлекается руководитель (п. 1 ст. 7 закона № 402-ФЗ).

Но это не значит, что всегда во всем крайним будет директор. Риски можно снизить.

Например, компания Ависто помогает своим клиентам в решении спорных вопросов с налоговой, дает гарантию на свои услуги и готова нести финансовую ответственность за ошибки в учете, компенсировать возникшие по вине аутсорсера штрафы и пени. Поэтому переход на бухгалтерский аутсорсинг помогает не только сэкономить деньги на содержание финансовой службы и получить доступ к современным технологиям для оптимизации работы, но и снизить риски привлечения к ответственности руководителя компании.

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