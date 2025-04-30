Кто может заменить штатного бухгалтера для ООО и кто несет ответственность за учет

Кто может заменить штатного бухгалтера
Заменить штатного бухгалтера в ООО можно несколькими способами.
1. Директор
Для этого достаточно издать приказ о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера, например:
«В связи с отсутствием должности главного бухгалтера в штатном расписании, бухгалтерский учет веду лично».
Преимущества самостоятельного ведения бухгалтерии
Недостатки самостоятельного ведения бухгалтерии
2. Бухгалтерская компания — аутсорсинг
В этом случае профессиональная компания берет на себя все функции бухгалтерии, включая формирование и сдачу отчетности.
Преимущества аутсорсинга
Недостатки аутсорсинга
Аутсорсинг — это вариант внешнего ведения бухгалтерского учета, который подойдет как малому, так и крупному бизнесу.
Компания Ависто адаптирует свои услуги под особенности бизнеса клиента и предлагает решения от ведения первичной документации и кадрового учета до подготовки отчетности и консультаций по оптимизации налогообложения для ООО, АО, НКО на любых режимах налогообложения.
За каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который полностью занимается учетом в компании. Он максимально погружается в специфику деятельности бизнеса и всегда готов помочь с возникающими вопросами. Сотрудники компании Ависто — это настоящие профессионалы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения с большим опытом. Клиенту не придется переживать за качество учета.
3. Бухгалтер-фрилансер
Это может быть ИП, самозанятый или физлицо без специального статуса по гражданско-правовому договору. У такого варианта организации бухучета есть и плюсы и минусы:
Преимущества бухгалтера-фрилансера
Недостатки бухгалтера-фрилансера
4. Специализированные онлайн-сервисы
Онлайн-бухгалтерия — это облачный сервис для ведения учета через интернет. Все данные хранятся на серверах, установка программ на компьютер не требуется.
Преимущества онлайн-бухгалтерии
Недостатки онлайн-бухгалтерии
Кто несет ответственность за бухгалтерский учет
Руководитель компании всегда несет ответственность за организацию бухучета, даже если его ведет главный бухгалтер или сторонний специалист. Директор отвечает за правильную постановку учета, а главный бухгалтер — за его ведение и отчетность. При налоговых нарушениях в первую очередь к ответственности привлекается руководитель (п. 1 ст. 7 закона № 402-ФЗ).
Но это не значит, что всегда во всем крайним будет директор. Риски можно снизить.
Например, компания Ависто помогает своим клиентам в решении спорных вопросов с налоговой, дает гарантию на свои услуги и готова нести финансовую ответственность за ошибки в учете, компенсировать возникшие по вине аутсорсера штрафы и пени. Поэтому переход на бухгалтерский аутсорсинг помогает не только сэкономить деньги на содержание финансовой службы и получить доступ к современным технологиям для оптимизации работы, но и снизить риски привлечения к ответственности руководителя компании.
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