Кто может заменить штатного бухгалтера для ООО и кто несет ответственность за учет

Кто может заменить штатного бухгалтера

1. Директор

Большой риск ошибок и доначислений — если у директора нет хотя бы базовых знаний в сфере учета и отчетности, будет сложно разобраться и сделать все правильно

Для этого достаточно издать приказ о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера, например:

2. Бухгалтерская компания — аутсорсинг

В этом случае профессиональная компания берет на себя все функции бухгалтерии, включая формирование и сдачу отчетности.

Преимущества аутсорсинга Недостатки аутсорсинга Фиксированная ответственность — договор с компанией четко регламентирует обязанности и ответственность сторон.

Экономия — аутсорсинг обходится дешевле, чем содержание штатного специалиста.

Непрерывность работы — компания обеспечивает замену специалиста в случае болезни или отпуска, гарантируя бесперебойное ведение учета.

Отсутствие дополнительных затрат — не нужно тратиться на обучение, рабочее место, оборудование и ПО Нет прямого контакта, как со штатным бухгалтером, который находится в соседнем кабинете. Для некоторых руководителей важно, чтобы бухгалтер был всегда в зоне досягаемости. Специалист аутсорсинговой компании чаще всего работает с компанией в удаленном формате, его нельзя вызвать к себе в кабинет для немедленного решения вопроса

Аутсорсинг — это вариант внешнего ведения бухгалтерского учета, который подойдет как малому, так и крупному бизнесу.

Компания Ависто адаптирует свои услуги под особенности бизнеса клиента и предлагает решения от ведения первичной документации и кадрового учета до подготовки отчетности и консультаций по оптимизации налогообложения для ООО, АО, НКО на любых режимах налогообложения.

За каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который полностью занимается учетом в компании. Он максимально погружается в специфику деятельности бизнеса и всегда готов помочь с возникающими вопросами. Сотрудники компании Ависто — это настоящие профессионалы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения с большим опытом. Клиенту не придется переживать за качество учета.