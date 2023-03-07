Как бухгалтеру составить продающий профиль на Авито Услугах и получить больше заказов

Разработали инструкцию, которая поможет создать успешное объявление на Авито Услугах.

Шаг 1. Заполните профиль и добавьте фото

Объявления на платформе Авито отображаются в формате:

фото;

заголовок объявления;

цена;

город;

дата публикации.

Пользователь на начальном этапе не видит весь текст объявления. Он обращает внимание на фото и заголовок. Оценивает и принимает решение – открыть объявление или нет.

Поэтому первым шагом к успеху станет ваше фото. Бухгалтеру стоит сделать фотографию в обычной офисной одежде и деловой обстановке. Ведь вы презентуете себя как профессионала. Безликие снимки со стоковых сайтов, шаблонные изображения калькулятора, компьютера и вороха бумаг не вызовут никакого доверия к вам. Объявление – первое заочное знакомство заказчика с вами.

Большим плюсом в объявлении станет видео с коротким рассказом о вашем опыте работы. Такая видео-визитка поможет выделиться на фоне других специалистов и покажет будущему клиенту, насколько вы открытый и располагающий к сотрудничеству человек. Люди охотно смотрят короткие видео и для вас это возможность дополнительно подчеркнуть ваши преимущества как специалиста.

По данным агентства Data Insight, каждый второй специалист в сфере услуг в России использует Авито для поиска клиентов. Платформа дает доступ к огромной аудитории заказчиков по всей стране: в раздел «Услуги» на Авито заходит более 25 млн человек в месяц. Сервис поможет найти клиентов и выйти на новый уровень дохода. Расскажите о своих услугах на Авито.

Шаг 2. Составьте цепляющий заголовок

В интернете вы найдете разные советы, техники и модели для составления цепляющих заголовков. Но мы хотим упростить этот путь для вас и дать простые приемы, которые помогут сформулировать ключевой посыл к целевой аудитории.

Задайте себе простые вопросы:

Как называется моя услуга в двух словах? Вероятные ответы «бухгалтерское сопровождение», «заполнение декларации». Для кого она предназначена? Для физлиц или ИП, ООО или предпринимателей, работающих на патенте. В чем польза для ваших клиентов? Вы заполните декларацию за один час или может быть у вас свои программы для ведения учета и отчетности. Возможно, у вас есть гарантии на услуги и отсутствие претензий от налоговиков. А может быть вы сможете за одну консультацию сэкономить для ИП на налогах. В чем ваша уникальность и преимущество перед другими бухгалтерами? Опыт, знание специфики отрасли, наличие своих чек-листов на каждую декларацию либо что-то еще.

Из ответов на эти вопросы и надо составить заголовок, который подскажет клиентам – за решением сюда! Только помните, что заголовок на Авито Услуги должен поместиться в 50 символов

Пример неудачных заголовков

Бухгалтерские услуги. Бухгалтерский аутсорсинг.

Ваш бухгалтер.

Бухгалтерские услуги налоги.

Слишком общие фразы и не указано никаких преимуществ перед сотнями коллег.

Примеры хороших заголовков

Ответственный бухгалтер на удаленке: ИП, патент.

Бухгалтерские услуги, помощь начинающим ИП, ООО.

Бухгалтерские услуги снижу налоги и наведу порядок.

Бухгалтер для маркетплейсов экономлю налоги.

Бухгалтерское сопровождение 24/7 для ООО и ИП.

Декларация 3-НДФЛ и возврат налогов с гарантией.

Главный Бухгалтер для ВЭД.

В каждом из удачных примеров есть четкое понимание, какую услугу вы готовы оказать, для кого и в чем ваше преимущество, как специалиста.

Совет. Обязательно найдите свое объявление в ленте и проверьте, как отображается заголовок: не оборвалась ли фраза, насколько он легко читается, нет ли в нем ошибок и опечаток.

На Авито приходят пользователи с разнообразными запросами – от регистрации ИП и помощи в заполнении декларации до бухгалтерского сопровождения бизнеса. Заказчики платформы – как частные лица, так и ИП и юрлица. Аналитика платформы показывает, что по итогам 2022 года спрос на деловые услуги на Авито вырос на 69%. Поэтому Авито – площадка, где можно эффективно предлагать свои услуги и зарабатывать на этом. Разместите объявление о своих услугах на Авито

Шаг 3. Опишите свои услуги в объявление

В объявлении нужно четко описать свои услуги и их стоимость, а также преимущества работы с вами. Для подготовки текста используйте модель AIDA. Маркетологи используют её в своей работе для написания текстов и рекламных слоганов. Пригодится она и бухгалтеру.

A – Attention, или внимание. Привлечь внимание поможет яркая качественная фотография реального человека и выделяющийся заголовок.

I – Interest, или интерес. В начале объявления сформулируйте главное, что волнует ваших заказчиков при выборе бухгалтера. Порядочность, опыт, быстрые ответы на вопросы, гарантии или другие важные критерии.

D – Desire, желание. Расскажите, как вы закроете потребности клиента: почему ему будет выгодно работать с вами. Предложите бесплатную консультацию, скидку, пакет услуг, дополнительные опции, которые помогут принять решение в вашу пользу.

A – Action, действие. Всегда завершайте объявление призывом к действию: написать, позвонить вам, оставить заявку. Хорошо если побуждение к действию будет аргументированным. Подарок, акция, скидка на первый месяц или консультация по налогам, которые убедят вашего заказчика связаться с вами прямо сейчас.

Взято с Авито

Шаг 4. Отредактируйте свое объявление

Перечитайте своё объявление. Текст должен читаться легко и быть понятным. Отформатируйте его для более удобного восприятия: сделайте подзаголовки, выделите их жирным или курсивом. Используйте списки и нумерацию при перечислении своих услуг и преимуществ.

Можно задействовать служебные знаки и эмодзи. Только постарайтесь не перегружать смайликами и прочими цветными акцентами свой текст. Эмодзи нужны здесь не для передачи смысла вместо слов, а для выделения и структурирования сообщений.

Шаг 5. Какие фото добавить в объявление

На Авито Услугах в объявлении может быть несколько фотографий. Информация о вас будет более полной, если помимо вашей фотографии, вы покажете свой диплом, сертификаты о повышении квалификации, благодарственные письма от клиентов.

Можно в формате фото сделать перечисление услуг бухгалтера, описать принципы работы и выгоды сотрудничества для клиентов. Получится мини-презентация на 3-5 слайдов. Будет интересно и информативно.

Пример мини-презентации

Взято с Авито

Шаг 6. Создайте несколько объявлений

Большинство бухгалтерских услуг можно оказывать удаленно. Сделайте несколько объявлений. Например, в одном укажите город, в котором проживаете – Москва, а во втором ближайший к вам областной город – Домодедово, или другой крупный регион, например, Санкт-Петербург. География ваших клиентов может быть любой. Это позволит вам получать заявки из разных городов и увеличить свой доход.

Экспертные услуги можно оказывать и в удаленном формате. С Авито вам не обязательно привязываться к конкретному городу и месту – на платформе есть заказчики со всей страны. Начните с объявления, чтобы клиенты узнали о вас. Предложить свои услуги

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