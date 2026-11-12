Клиент потребовал удалить свои данные: что делать компании, чтобы не пропустить срок

На общий адрес приходит письмо с просьбой удалить персональные данные и сообщить, какие сведения хранит компания.

Сотрудник поддержки пересылает его маркетологу, маркетолог отправляет юристу. Через несколько дней выясняется, что человек одновременно хочет прекратить рассылку, уточнить часть сведений и узнать, откуда компания получила его данные.

Для 152-ФЗ это несколько разных требований. У каждого свой порядок проверки, объем ответа и сроки. Если внутри компании нет понятного маршрута, время уходит еще до того, как обращение увидит ответственный за ПДн.

Работу с запросами лучше строить по одному принципу: получить обращение, зарегистрировать его, определить характер требования и правовое основание, собрать необходимые сведения, согласовать ответ или действие и сохранить подтверждение исполнения.