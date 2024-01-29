Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться

В соответствии с ТК, работодатель обязан возместить сотруднику расходы, связанные с деловой поездкой, в том числе затраты на проезд к месту командировки и обратно.

Расходы на использование личного автомобиля в служебных целях также могут быть компенсированы. Для этого компания заключает с сотрудником соглашение, в котором указывается порядок возмещения расходов. Например, по фактическим затратам (на основании чеков АЗС и т. п.) или в заранее фиксированном размере. Сумма компенсации средств в этих случаях будет различаться.

Как оформить командировку на личном автомобиле

Для оформления такой деловой поездки необходимо выполнить следующие действия.

1. Заключить соглашение с работником о возмещении расходов на использование личного авто в служебных целях. Это можно сделать в произвольной форме, но в документе должны быть прописаны:

Ф. И. О. сотрудника, его должность и место работы;

марка, модель и регистрационный знак транспорта;

период использования автомобиля в служебных целях;

порядок возмещения расходов на топливо и другие расходы, связанные с использованием авто (парковка, платные дороги, покупка ГСМ, ремонт в период эксплуатации в служебных целях: по норме или по факту).

2. Оформить приказ о командировке. Документ оформляется по стандартной форме Т-9 (абз. 2 п. 7 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749). В нем необходимо добавить поле «Проезд к месту командировки» с маркой и регистрационным номером автомобиля сотрудника.

3. Составить путевой лист. Этот документ подтверждает расходы на топливо и другие затраты, связанные с использованием автомобиля в служебных целях. В нем содержится следующая информация:

дата и время выезда и возвращения;

маршрут следования;

показания одометра при выезде и возвращении;

расход топлива;

другие затраты, связанные с использованием автомобиля (парковка, платные дороги и т. п.).

Как работнику отчитаться о расходах

Чтобы сотруднику компенсировали затраты на использование личного автомобиля в командировке, после поездки он должен предоставить в бухгалтерию авансовый отчет и подтверждающие документы.

Издержки можно возместить на основании чеков АЗС, счетов за проезд по платной дороге, служебной записки и заполненного путевого листа. Другие расходы, связанные с использованием автомобиля, можно компенсировать в фиксированном размере, установленном в соглашении с работником.

При возмещении затрат на топливо в фиксированном размере для расчета на бензин можно воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. Или взять за основу нормы расхода топлива от Минтранса — распоряжение от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 30.09.2021).

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