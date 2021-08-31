Как бизнесу правильно сотрудничать с самозанятыми: бесплатный вебинар, на котором ответим на ваши вопросы

На сегодняшний день в России более 3 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Каждая 7 компания в стране уже сотрудничает или планирует начать работу с ними в ближайшее время. Работа с самозанятыми позволяет бизнесу оптимизировать операционные расходы, упростить документооборот и отчетность, а также ускорить выход в наем.

Тем не менее, налоговый режим для самозанятых еще очень молодой и пока не стал общеизвестной практикой. Компаниям все еще приходится сталкиваться с:

рисками переквалификации отношений в трудовые;

сложным процессом выплат через банки;

самостоятельной проверкой статуса самозанятого при проведении транзакций;

высокой нагрузкой на ведение кадрового делопроизводства и многим другим.

Для поиска самозанятых и решения таких проблем бизнеса онлайн-сервис услуг YouDo и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустили маркетплейс — YouDo Бизнес. Сервис берет на себя подбор, документооборот и расчеты с самозанятыми исполнителями и внештатным персоналом, а также минимизирует риски для бизнеса, которые могли бы возникнуть при неправильной работе с исполнителями.

Если вы уже работаете с самозанятыми или только планируете начать, оставляйте заявки на подключение или консультацию на сайте.

20 августа в 13:00 (МСК) эксперты YouDo Бизнес и hh.ru проведут вебинар "Как бизнесу правильно сотрудничать с самозанятыми", где расскажут про особенности работы с ними, разберут, как минимизировать риски и получить максимальную выгоду для всех сторон. Во время вебинара вы сможете задать все интересующие вопросы.