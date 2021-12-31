Работа с самозанятыми: все, о чем нужно знать бухгалтеру и директору

Треть российских компаний уже сотрудничает с самозанятыми, а 43% планирует начать в ближайшее время. Больше трех миллионов человек, зарегистрированных самозанятыми, предлагают самые разные разные услуги для бизнеса. Вы еще ими не воспользовались? Не знаете насколько это выгодно и безопасно, какие подводные камни есть в работе с самозанятыми? Мы поможем разобраться — задайте вопрос эксперту и вам ответят (бесплатно).

Чем больше бизнес погружается в тему найма временных сотрудников, тем больше вопросов и трудностей может возникнуть. Важно глубоко разобраться в режиме, а стратегию по привлечению самозанятых лучше выстраивать с опорой на опыт рынка.

25 ноября в 13:00 (МСК) эксперты платформы для оптимизации работы с самозанятыми YouDo Бизнес проведут вебинар «Искусство работы с самозанятыми». Спикеры ответят на самые волнующие вопросы о работе с временным персоналом для компаний, поделятся собственной экспертизой и помогут разобраться со всеми нюансами. Вебинар пройдет в формате диалога со зрителями.

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