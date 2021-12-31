Самозанятый превысил лимит по доходу: что делать заказчику и его бухгалтеру

Если самозанятый превысил лимит по доходу в 2,4 млн рублей — он утрачивает право на применение НПД. Это событие создает проблемы не только самозанятому, но и заказчикам, которые с ним сотрудничают. Разберем, какие проблемы грозят заказчику, и как их предотвратить.

Чем грозит заказчику слет исполнителя с НПД

В данной ситуации важен статус самозанятого.

Если исполнитель по договору — индивидуальный предприниматель, то проблемы заказчику не грозят. Ведь ИП всегда сам платит в бюджет как страховые взносы за себя, так и налоги со своего дохода в рамках применяемого режима.

Другое дело, если исполнитель по договору — обычное физическое лицо. При слете такого исполнителя с НПД, его заказчику придется:

1. Начислять НДФЛ с вознаграждения, которое будет причитаться исполнителю после утраты права на самозанятость.

Перечислять налог в бюджет и включать эту сумму в ежеквартальную отчетность 6-НДФЛ. То есть выполнять функции налогового агента.

Пример: организация заключила договор с самозанятым на сумму 80 тыс. руб. Аванс в 30 тыс. руб. был выплачен в рамках НПД. На дату окончательного расчета самозанятый утратил статус. Таким образом, бухгалтеру организации придется начислить НДФЛ по ставке 13% и удержать его с той части дохода физлица, которую он получит уже не имея статуса самозанятого: НДФЛ = 50 тыс. руб. * 13% = 6,5 тыс. руб.

На руки исполнитель получит: 43,5 тыс. руб.

Если НДФЛ не был удержан (бухгалтер на дату уплаты вознаграждения не отследил статус исполнителя), об этом нужно сообщить самому исполнителю и в налоговый орган (в годовом отчете 6-НДФЛ). Далее налоговики сами оповестят физическое лицо о том, что ему нужно доплатить налог и отчитаться перед ФНС.

2. Начислять и уплачивать за исполнителя страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Причем взносы уплачиваются уже за счет средств организации (ИП), то есть заказчик несет непредвиденные расходы. Включать эти суммы в ежеквартальный отчет по страховым взносам.

Продолжим пример: с дохода исполнителя в размере 50 тыс. руб. организация заплатит:

﻿ 50 тыс. руб. * 22% = 11 тыс. руб. — взносы на пенсионное страхование;

50 тыс. руб. * 22% = 11 тыс. руб. — взносы на пенсионное страхование; 50 тыс. руб. * 5,1% = 2,55 тыс. руб. — взносы на медицинское страхование.

Итого: 13,55 тыс. руб.

Сумма будет меньше, если организация вправе применять пониженные ставки страховых взносов. Например, если она относится к субъектам малого предпринимательства.

3. Включать сведения об исполнителе в ежемесячную форму СЗВ-М, а по итогам года подать за него сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ.

Как видите, последствия для заказчика весьма неприятные: дополнительные расходы, администрирование налогов и взносов. Как снизить риски?

Подстраховка для заказчика

1. Если организации нужен дорогостоящий специалист — отдайте предпочтение ИП

Есть целый ряд услуг, которые стоят дорого. Например: услуги юристов, разработчиков программного обеспечения и т. д. Сотрудничая с таким самозанятым, вы должны понимать, что он вполне может превысить лимит дохода уже в середине года.

Конечно, вы можете запросить справку о доходах. Но исполнитель вправе вам отказать. Поэтому безопаснее сразу подбирать специалиста со статусом ИП.

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2. Включите в договор оговорку о возмещении убытков

В договор стоит включить два важных пункта:

о том, что самозанятый обязан вас предупредить о потере статуса плательщика НПД; о том, что он обязуется компенсировать убытки, которые возникли у заказчика по его вине.

Пример формулировки условий договора:

3. Перед перечислением денег за выполненные работы проверьте статус исполнителя

Это правило должно войти в привычку. Проверить статус исполнителя несложно. Достаточно зайти в онлайн-сервис налоговой службы и указать ИНН исполнителя и дату, на которую нужно проверить его статус.

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4. Если лимит доходов приближается, посоветуйте исполнителю оформить ИП

Вы нашли по-настоящему хорошего исполнителя, и вам совсем не хочется его терять. Если суммы вознаграждений приличные, а отношения со специалистом доверительные — посоветуйте ему получить статус ИП.

Оформить ИП сегодня не сложно даже новичку. Причем если самозанятый не снимется с учета и зарегистрирует ИП, то для налоговой он так и останется плательщиком НПД, только уже в статусе индивидуального предпринимателя.

Так как ИП на НПД не платят страховые взносы, то никаких дополнительных расходов у исполнителя не возникнет.

Если самозанятый ИП превысит лимит дохода, то у него будет 20 дней для того, чтобы подать заявление о переходе на упрощенный режим.

5. Чтобы не остаться без исполнителя в нужный момент, имейте запасной вариант

Если вы не готовы уплачивать взносы за исполнителя, который внезапно перестал быть самозанятым, имейте запасной вариант на случай форс-мажора. Особенно, если срыв сроков работ, который выполняет самозанятый, повлечет проблемы для вашей организации уже перед своими клиентами.