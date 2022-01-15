Переход ИП в самозанятые: что нужно знать предпринимателю

ИП могут перейти на уплату НПД при соблюдении определенных условий, но не всегда такой переход имеет смысл. А иногда предпринимателю просто нельзя стать самозанятым из-за ограничений и запретов. В этой статье мы расскажем, какие нюансы надо учесть, чтобы сменить режим налогообложения и ничего не нарушить.

Кто может работать как самозанятый?

Со второго полугодия 2020 года по всей России физлица и ИП могут становиться самозанятыми. Но платить налог на профессиональный доход могут только те, кто оказывает услуги лично или продает товары собственного производства.

Например, кондитер может печь торты на дому и продавать через соцсети. Или же дизайнер, сидя дома, может заключить несколько договоров оказания услуг на проекты квартир.

Кроме этого, платить налог можно только в том случае, если доход не превысил 2,4 млн рублей в год. Если выше — то предприниматель «слетает» с НПД и надо будет переходить на спецрежим или ОСНО.

Обратите внимание! Если вы уже ИП и хотите перейти на НПД, то придется отказаться от других режимов налогообложения, в частности и от УСН. Поэтому, если вы потеряете право на самозанятость, придется оперативно (в 20-ти дневный срок после утраты статуса) снова переходить на УСН.

Самозанятым, даже ИП, запрещено нанимать на работу сотрудников. То есть предприниматель уже не может выступать в качестве работодателя. А значит, всю работу придется делать самостоятельно. Таким образом, самозанятый-ИП не может выполнять некоторые работы, например, создать свой таксопарк или заниматься массовым пошивом одежды.

Но есть и другие ограничения, которые касаются самозанятых. О них мы расскажем подробно.

В сервисе YouDo Бизнес может зарегистрироваться как самозанятый-физлицо, так и самозанятый-ИП. Ограничений нет. Для исполнителей на площадке созданы комфортные условия работы и нахождения заказов, а для заказчиков в личном кабинете можно настроить работу сразу с большим количеством самозанятых, получать документы (в т. ч. чеки) и проводить оплату.

Какие ИП не могут перейти на НПД?

Если не брать ограничения по доходу или найму работников, то для плательщиков налога на профессиональный доход есть ограничения по видам деятельности.

Самозанятые не могут:

перепродавать товары или услуги;

заниматься производством или продажей подакцизных товаров;

работать по комиссионным, агентским договорам или договорам поручительства;

заниматься добычей полезных ископаемых и их продажей.

Что касается перепродажи, то просто приобрести товар и продать его нельзя, также как нельзя купить что-то, составить набор (например, из разных сладостей) и торговать такими наборами. Зато купить сырье можно. Вот выше был пример с тортом — для его изготовления самозанятый покупает муку, сахар, яйца и т.д. Или вот составление букетов — эта деятельность тоже самозанятым разрешена.

Стоит отметить, что иностранцы, даже открывшие ИП, не могут перейти на уплату налога на профессиональный доход. Это ограничение установлено п. 1-3 ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ. Исключение — граждане государств-членов ЕАЭС.

Государства-члены ЕАЭС можно посмотреть на сайте ФНС.

Обязательно ли сохранять статус ИП при переходе в самозанятые?

Самозанятые вправе выбрать: быть им ИП или оставаться просто физлицами. Но законодательство устанавливает запрет на работу самозанятых без статуса ИП для некоторых видов деятельности (ч. 6 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ).

Что к ним относится?

Есть виды деятельности, которые требуют обязательного наличия лицензии или специального разрешения.

В основном, когда говорят о лицензиях и самозанятых, подразумевают таксистов.

Человек, который занимается перевозкой людей, должен иметь лицензию (для автобусов) или разрешение на перевозку (для такси) согласно ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ. Их могут оформить только компании или индивидуальные предприниматели.

То есть физлицо-плательщик НПД без регистрации ИП не сможет оформить такое разрешение, а значит, не сможет и заниматься перевозкой людей.

Но это не единственное направление, которое требует наличия специального разрешения.

Например, если человек хочет заниматься монтажом систем пожарной безопасности, то ему тоже надо получать лицензию согласно п. 1 ст. 24.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. А соискателем лицензии может быть только компания или ИП.

Самозанятый-физлицо не может подать заявление на оформлении лицензии. Придется регистрировать ИП. Соответственно и отказаться от статуса ИП тем, кто занимается такой деятельностью нельзя.

Похожая ситуация с коучерами и преподавателями, которые выдают диплом по окончании обучения (пп. 40 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ), а также массажистами (пп. 46 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Поэтому самозанятые-физлица, которые планируют заниматься лицензируемой деятельностью, не смогут просто зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и вести деятельность. Им придется регистрировать ИП.

Что выбрать ИП: самозанятость или другой режим налогообложения

К сожалению, точного ответа на этот вопрос никто не даст. Предпринимателю надо самостоятельно определиться с выбором, учитывая свои доходы, расходы, вид деятельности и объем продаж или работ.

Можно сказать точно, что если предприниматель не имеет расходов или они малы, то самозанятость ему выгодна.

Так как при работе с заказчиками-физлицами ставка налога 4% (самая минимальная на всех режимах налогообложения), а при работе с компаниями — 6% (как на доходной УСН). Но ему не надо сдавать никакие декларации и отчеты, рассчитывать налог и приобретать онлайн-кассу.

Самозанятые не сдают отчеты в налоговую. Главное — выставить чек в приложении «Мой налог». Да и сумму НПД они не рассчитывают самостоятельно, за них это делают налоговики по чекам в приложении.

Все, что надо самозанятому — это сделать несколько кликов в приложении для формирования чека и раз в месяц заплатить налог.

Но у плательщиков НПД есть и свои минусы. Например, они не платят взносы за себя, в том числе и в ПФР, а значит, у них не формируется пенсия за периоды работы в качестве самозанятого. Платить взносы можно в добровольном порядке (подключиться к добровольному страхованию можно также с помощью приложения «Мой налог»).

И это не говоря об ограничениях в видах деятельности, доходе и невозможность нанимать сотрудников. С расширением бизнеса ИП обязательно придется пересматривать режим налогообложения и выбирать, скорее всего, УСН.