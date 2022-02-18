Как перевести деньги на карту подотчетного лица: документы, назначение платежа, риски

Кажется, что нет ничего проще, чем перевод сотруднику денег под отчет. Но организацию могут подстерегать неожиданные риски, а оформить перевод нужно правильно, чтобы не возникло вопросов ни у банка, ни у ФНС.
Документы для оформления подотчета на карту
Компании вправе выдавать средства под отчет как в наличной форме, так и в безналичной. При этом независимо от способа получения денег, их можно потратить только на определенные цели:
- командировочные расходы;
- оплата товаров, работ, услуг, связанных с производственными нуждами;
- компенсация документально подтвержденных затрат.
При работе с подотчетными лицами обязательный пакет документов включает в себя:
1. Учетную политику организации, которая содержит пункт о перечислении подотчетных средств на карты работников.
2. Приказ руководителя о выдаче подотчетных сумм, или заявление сотрудника о выдаче подотчета. Один из этих документов должен быть оформлен в обязательном порядке: либо приказ, либо заявление.
Приказ можно оформить на несколько перечислений подотчетных сумм, заявление пишется для каждой выдачи отдельно.
Какие сведения можно отразить в приказе:
- дату составления документа;
- размер подотчета, который необходим к выдаче;
- основания для выдачи подотчета — причины, цели;
- актуальные реквизиты расчетного счета карты сотрудника (для заявления), на которые можно выполнять перечисление подотчета;
- срок, на которые выдаются деньги в течение которого необходимо предоставить авансовый отчет;
- подпись руководителя или иного ответственного лица.
3. Авансовые отчеты. К отчету прикладывают чеки, квитанции, подтверждающие осуществление трат на производственные цели, а также чеки банкомата или квитанции с терминала оплаты, в которых указана фамилия держателя карты.
Риски при работе с безналичным подотчетом
Безналичный способ перевода подотчета сотрудникам удобен в большинстве случаев. Однако, есть риски, о которых руководителю необходимо знать:
- Блокировка карты сотрудника. Если карта сотрудника заблокирована, а денежные средства уже переведены, воспользоваться ими проблематично, как и вернуть обратно на расчетный счет организации. Рекомендуем заранее, перед переводом денежных средств, уточнить у сотрудника о доступности карты.
- Арест карты (счета) сотрудника исполнительными органами. Судебные приставы могут заблокировать часть денежных средств, либо списать их в рамках исполнительного производства. Таким образом, сотрудник также не сможет воспользоваться подотчетными средствами в полном размере.
В случае блокировки карты сотрудника вернуть деньги на расчетный счет компании в короткий срок практически невозможно.
Все действия по разблокировке карты и снятия ареста с личного счета должен выполнять сотрудник. Для этого ему необходимо обратиться в банк, чтобы узнать, какое ведомство наложило ограничения.
А затем разбираться непосредственно с учреждением, арестовавшем счет.
Какие карты можно использовать при безналичном подотчете
Ограничений по использованию карт для перечисления подотчета сотрудникам нет. Это могут быть и зарплатные, и дебетовые карты. Используйте те реквизиты, которые указаны в заявлении сотрудника или в приказе о перечислении подотчетных сумм.
Для подотчетных сумм также подойдут корпоративные карты. Это специальная карта, которая привязана к расчетному счету компании или к другому определенному счету. Например, каждая корпоративная карта может иметь свой особенный счет. С помощью таких карт можно не только оплачивать покупки, но и снимать наличные в банкоматах.
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- срок действия карты 4 года;
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Нюансы при перечислении денежных средств сотруднику с расчетного счета
При перечислении подотчетных сумм сотрудникам на карту необходимо учитывать несколько моментов:
- В поле 20 «Наз. пл.» в платежном поручении укажите код «2».
Это код используется при перечислении денежных сумм, с которых банк не вправе погасить долговые требования. К таким перечислениям также относятся компенсации работникам (в том числе командировочных расходов), декретные пособия, алименты.
- В назначении платежа укажите подробно, на какие цели перечислены средства, укажите данные заявления или приказа (номер и дату). Это поле должно быть максимально полным и понятным. Например:
При правильном заполнении платежного поручения банки смогут быстро идентифицировать платеж, не списав лишние средства со счета сотрудника. Кроме того, использование данных рекомендаций может обезопасить от блокировок расчетного счета по закону № 115-ФЗ.
Риски при подотчете
К переводам на личные карты внимательно относится не только налоговая, но и Центробанк. Вот эти показатели могут привлечь дополнительную проверку со стороны контролеров:
- Частые перечисления на личную карту руководителя. При этом значение имеет регулярность переводов, а не суммы, даже небольшие платежи могут заинтересовать банк. Если неиспользованный подотчет не возвращается в кассу и на расчетный счет организации это тоже «звоночек» для проверяющих.
- Отсутствие в назначении платежей целей, на которых предназначены денежные средства.
- Крупные переводы на текущие нужды, например, сотни тысяч для подотчета на покупку канцелярии или для командировки на несколько дней.
- Перечисления «под отчет» на карты физических лиц, которые не являются сотрудниками компании.
Зависшие подотчетные суммы, по которым не отчитались сотрудники, налоговики могут признать их доходом и доначислить НДФЛ и страховые взносы.
Арбитражные суды поддерживают ИФНС в данном вопросе и отказывают в смягчении мер при судебных разбирательствах. Например, определение ВС 307-ЭС20-23792 по делу № А66-6506/2019.