Как рефинансировать в банке кредит, полученный от частного инвестора

Компании могут получить деньги в долг не только в банке, но и у частных инвесторов. Чаще всего средства используют на покупку недвижимости или оборудования, которые остаются в залоге у кредитора. Есть ли преимущества в таком кредитовании и как рефинансировать заем, расскажем в статье.

Когда бизнес привлекает частные инвестиции

Основными причинами, по которым бизнес использует вклад частных инвесторов:

Плохая кредитная история . Компания не может получить кредит в банках, т. к. имеет просрочки, несвоевременную оплату по действующим кредитным обязательствам.

Излишняя закредитованность компании и учредителей. Учредители организации и (или) сама компания имеют большую кредитную нагрузку, из-за чего банки отказываются выдавать новые займы.

Скорость получения кредита . Чтобы компания получила крупный кредит в банке, необходимо иногда ждать несколько недель — собрать документы, провести встречу с менеджером, иногда с выездом на место ведения бизнеса, дождаться решения кредитного комитета. Частные инвесторы работают быстрее. Заем можно получить за несколько дней.

Пакет документов . Самого факта залога ликвидной недвижимости или другого имущества уже может быть достаточно для предоставления денег. Инвестор не станет глубоко вникать в особенности бизнеса или волноваться из-за имеющихся задолженностей. Ему достаточно того, что в случае просрочки он обратит взыскание на имущество.

Невозможность получить кредит в банке из-за иных причин. Например, компания собственник может быть внесен в черный список банка, иметь дисквалификацию в ФНС или присутствуют иные обстоятельства, влияющие на отрицательный вердикт банка.

Преимущества и минусы кредитования у частных инвесторов

Получение кредита у частных инвесторов — хороший инструмент, хотя и при определенных условиях. Его основные преимущества:

Скорость получения займа.

Нет необходимости подтверждать доход, обосновывать экономическую целесообразность получения займа.

Минимум документов.

Однако кредитование у частных инвесторов имеет и минусы:

Повышенная ставка. Ставки у частных инвесторов значительно выше банковских.

Маленький срок кредитования. Как правило, срок от полугода до 2 лет.

Отсутствие аннуитетных платежей.

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Способы снизить кредитную нагрузку на компанию

Выгодно брать заем у частных инвесторов, если компания собирается вернуть его в краткосрочной перспективе. Иначе финансовая нагрузка может превысить выгоды от вложения полученных средств в покупку.

Самый просто вариант снизить размер ежемесячного платежа и сумму переплаты — рефинансирование.

Банки могут предложить кредитные продукты для бизнеса, рассчитанные как раз на рефинансирование подобных займов. Они предусматривают более удобный способ погашения кредита.

Как рефинансировать кредит от частного инвестора в банке

Некоторые банки готовы рефинансировать действующие займы у частных инвесторов. Ставка в таком случае значительно ниже, а срок кредитования, напротив, можно увеличить (ставка и срок зависят от условий конкретного банка).

В зависимости от бизнеса и суммы кредита, может понадобиться обеспечение:

недвижимость;

автотранспорт;

гарантийный депозит;

Возможно оформление в залог имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту у частного инвестора.

Как правило, банк требует поручительство собственников бизнеса при рефинансировании.

Перезалог имущества, находящегося в залоге у частного инвестора

Если имущество на момент рефинансирования находится в залоге у частного инвестора, можно воспользоваться следующим вариантом:

Оформить кредитный договор на рефинансирование и залоговый договор с новым кредитором , т. е. с банком. Перезалог, конечно, согласуется с инвестором. Закрыть задолженность перед частным инвестором в полном объеме. Обычно погашение происходит без участия заемщика — банк перечисляет нужную сумму на счет бывшего залогодержателя, после чего имущество переходит под залог банку . Так инвестор может быть уверен, что долг ему точно будет погашен. Основным залогодержателем становится банк, который оформил рефинансирование.

Банк Агророс предлагает следующие условия при рефинансировании: Максимальная сумма кредита — 150 млн. руб.;

Ставка от 11%;

Срок кредитования — от 1 года до 7 лет;

Форма кредитования — единовременная выдача или кредитная линия;

Обязательного страхования нет;

Обеспечение — залог: недвижимость (жилая и/или коммерческая), автотранспорт (личный/коммерческий), в т.ч. находящиеся в залоге по рефинансируемому кредиту. Другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке.

Кредитование у частных инвесторов — удобный инструмент для привлечения дополнительных средств в экстренных случаях, когда бизнесу необходимо быстро и на короткий срок получить деньги. Однако такой способ кредитования достаточно дорогой.

Поэтому многие предприниматели используют следующую схему в работе: быстро получают заем у частного инвестора, чтобы бизнес работал бесперебойно, а затем оформляют рефинансирование на выгодных условиях на более долгий срок.