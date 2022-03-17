Как рефинансировать в банке кредит, полученный от частного инвестора

Компании могут получить деньги в долг не только в банке, но и у частных инвесторов. Чаще всего средства используют на покупку недвижимости или оборудования, которые остаются в залоге у кредитора. Есть ли преимущества в таком кредитовании и как рефинансировать заем, расскажем в статье.
Когда бизнес привлекает частные инвестиции
Основными причинами, по которым бизнес использует вклад частных инвесторов:
- Плохая кредитная история. Компания не может получить кредит в банках, т. к. имеет просрочки, несвоевременную оплату по действующим кредитным обязательствам.
- Излишняя закредитованность компании и учредителей. Учредители организации и (или) сама компания имеют большую кредитную нагрузку, из-за чего банки отказываются выдавать новые займы.
- Скорость получения кредита. Чтобы компания получила крупный кредит в банке, необходимо иногда ждать несколько недель — собрать документы, провести встречу с менеджером, иногда с выездом на место ведения бизнеса, дождаться решения кредитного комитета. Частные инвесторы работают быстрее. Заем можно получить за несколько дней.
- Пакет документов. Самого факта залога ликвидной недвижимости или другого имущества уже может быть достаточно для предоставления денег. Инвестор не станет глубоко вникать в особенности бизнеса или волноваться из-за имеющихся задолженностей. Ему достаточно того, что в случае просрочки он обратит взыскание на имущество.
- Невозможность получить кредит в банке из-за иных причин. Например, компания собственник может быть внесен в черный список банка, иметь дисквалификацию в ФНС или присутствуют иные обстоятельства, влияющие на отрицательный вердикт банка.
Преимущества и минусы кредитования у частных инвесторов
Получение кредита у частных инвесторов — хороший инструмент, хотя и при определенных условиях. Его основные преимущества:
- Скорость получения займа.
- Нет необходимости подтверждать доход, обосновывать экономическую целесообразность получения займа.
- Минимум документов.
Однако кредитование у частных инвесторов имеет и минусы:
- Повышенная ставка. Ставки у частных инвесторов значительно выше банковских.
- Маленький срок кредитования. Как правило, срок от полугода до 2 лет.
- Отсутствие аннуитетных платежей.
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Способы снизить кредитную нагрузку на компанию
Выгодно брать заем у частных инвесторов, если компания собирается вернуть его в краткосрочной перспективе. Иначе финансовая нагрузка может превысить выгоды от вложения полученных средств в покупку.
Самый просто вариант снизить размер ежемесячного платежа и сумму переплаты — рефинансирование.
Банки могут предложить кредитные продукты для бизнеса, рассчитанные как раз на рефинансирование подобных займов. Они предусматривают более удобный способ погашения кредита.
Как рефинансировать кредит от частного инвестора в банке
Некоторые банки готовы рефинансировать действующие займы у частных инвесторов. Ставка в таком случае значительно ниже, а срок кредитования, напротив, можно увеличить (ставка и срок зависят от условий конкретного банка).
В зависимости от бизнеса и суммы кредита, может понадобиться обеспечение:
- недвижимость;
- автотранспорт;
- гарантийный депозит;
Возможно оформление в залог имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту у частного инвестора.
Как правило, банк требует поручительство собственников бизнеса при рефинансировании.
Перезалог имущества, находящегося в залоге у частного инвестора
Если имущество на момент рефинансирования находится в залоге у частного инвестора, можно воспользоваться следующим вариантом:
- Оформить кредитный договор на рефинансирование и залоговый договор с новым кредитором, т. е. с банком. Перезалог, конечно, согласуется с инвестором.
- Закрыть задолженность перед частным инвестором в полном объеме. Обычно погашение происходит без участия заемщика — банк перечисляет нужную сумму на счет бывшего залогодержателя, после чего имущество переходит под залог банку. Так инвестор может быть уверен, что долг ему точно будет погашен.
- Основным залогодержателем становится банк, который оформил рефинансирование.
Банк Агророс предлагает следующие условия при рефинансировании:
- Максимальная сумма кредита — 150 млн. руб.;
- Ставка от 11%;
- Срок кредитования — от 1 года до 7 лет;
- Форма кредитования — единовременная выдача или кредитная линия;
- Обязательного страхования нет;
- Обеспечение — залог: недвижимость (жилая и/или коммерческая), автотранспорт (личный/коммерческий), в т.ч. находящиеся в залоге по рефинансируемому кредиту. Другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке.
Кредитование у частных инвесторов — удобный инструмент для привлечения дополнительных средств в экстренных случаях, когда бизнесу необходимо быстро и на короткий срок получить деньги. Однако такой способ кредитования достаточно дорогой.
Поэтому многие предприниматели используют следующую схему в работе: быстро получают заем у частного инвестора, чтобы бизнес работал бесперебойно, а затем оформляют рефинансирование на выгодных условиях на более долгий срок.