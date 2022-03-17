Кредиты

Как рефинансировать в банке кредит, полученный от частного инвестора

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Компании могут получить деньги в долг не только в банке, но и у частных инвесторов. Чаще всего средства используют на покупку недвижимости или оборудования, которые остаются в залоге у кредитора. Есть ли преимущества в таком кредитовании и как рефинансировать заем, расскажем в статье.

Когда бизнес привлекает частные инвестиции

Основными причинами, по которым бизнес использует вклад частных инвесторов:

  • Плохая кредитная история. Компания не может получить кредит в банках, т. к. имеет просрочки, несвоевременную оплату по действующим кредитным обязательствам.
  • Излишняя закредитованность компании и учредителей. Учредители организации и (или) сама компания имеют большую кредитную нагрузку, из-за чего банки отказываются выдавать новые займы.
  • Скорость получения кредита. Чтобы компания получила крупный кредит в банке, необходимо иногда ждать несколько недель — собрать документы, провести встречу с менеджером, иногда с выездом на место ведения бизнеса, дождаться решения кредитного комитета. Частные инвесторы работают быстрее. Заем можно получить за несколько дней.
  • Пакет документов. Самого факта залога ликвидной недвижимости или другого имущества уже может быть достаточно для предоставления денег. Инвестор не станет глубоко вникать в особенности бизнеса или волноваться из-за имеющихся задолженностей. Ему достаточно того, что в случае просрочки он обратит взыскание на имущество.
  • Невозможность получить кредит в банке из-за иных причин. Например, компания собственник может быть внесен в черный список банка, иметь дисквалификацию в ФНС или присутствуют иные обстоятельства, влияющие на отрицательный вердикт банка.

Преимущества и минусы кредитования у частных инвесторов

Получение кредита у частных инвесторов — хороший инструмент, хотя и при определенных условиях. Его основные преимущества:

  • Скорость получения займа.
  • Нет необходимости подтверждать доход, обосновывать экономическую целесообразность получения займа.
  • Минимум документов.

Однако кредитование у частных инвесторов имеет и минусы:

  • Повышенная ставка. Ставки у частных инвесторов значительно выше банковских.
  • Маленький срок кредитования. Как правило, срок от полугода до 2 лет.
  • Отсутствие аннуитетных платежей.

В Банке Агророс каждая заявка по кредиту рассматривается индивидуально. У нас решают люди, а не документы. Попробуйте подать заявку на кредит — с вами на всех этапах будет личный менеджер, а задать любой вопрос можно по телефону, без долгих ожиданий и переключений.

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Способы снизить кредитную нагрузку на компанию

Выгодно брать заем у частных инвесторов, если компания собирается вернуть его в краткосрочной перспективе. Иначе финансовая нагрузка может превысить выгоды от вложения полученных средств в покупку.

Самый просто вариант снизить размер ежемесячного платежа и сумму переплаты — рефинансирование.

Банки могут предложить кредитные продукты для бизнеса, рассчитанные как раз на рефинансирование подобных займов. Они предусматривают более удобный способ погашения кредита.

Как рефинансировать кредит от частного инвестора в банке

Некоторые банки готовы рефинансировать действующие займы у частных инвесторов. Ставка в таком случае значительно ниже, а срок кредитования, напротив, можно увеличить (ставка и срок зависят от условий конкретного банка).

В зависимости от бизнеса и суммы кредита, может понадобиться обеспечение:

  • недвижимость;
  • автотранспорт;
  • гарантийный депозит;

Возможно оформление в залог имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту у частного инвестора.

Как правило, банк требует поручительство собственников бизнеса при рефинансировании.

Перезалог имущества, находящегося в залоге у частного инвестора

Если имущество на момент рефинансирования находится в залоге у частного инвестора, можно воспользоваться следующим вариантом:

  1. Оформить кредитный договор на рефинансирование и залоговый договор с новым кредитором, т. е. с банком. Перезалог, конечно, согласуется с инвестором.
  2. Закрыть задолженность перед частным инвестором в полном объеме. Обычно погашение происходит без участия заемщика — банк перечисляет нужную сумму на счет бывшего залогодержателя, после чего имущество переходит под залог банку. Так инвестор может быть уверен, что долг ему точно будет погашен.
  3. Основным залогодержателем становится банк, который оформил рефинансирование.

Банк Агророс предлагает следующие условия при рефинансировании:

  • Максимальная сумма кредита — 150 млн. руб.;
  • Ставка от 11%;
  • Срок кредитования — от 1 года до 7 лет;
  • Форма кредитования — единовременная выдача или кредитная линия;
  • Обязательного страхования нет;
  • Обеспечение — залог: недвижимость (жилая и/или коммерческая), автотранспорт (личный/коммерческий), в т.ч. находящиеся в залоге по рефинансируемому кредиту. Другие виды обеспечения рассматриваются в индивидуальном порядке.

Кредитование у частных инвесторов — удобный инструмент для привлечения дополнительных средств в экстренных случаях, когда бизнесу необходимо быстро и на короткий срок получить деньги. Однако такой способ кредитования достаточно дорогой.

Поэтому многие предприниматели используют следующую схему в работе: быстро получают заем у частного инвестора, чтобы бизнес работал бесперебойно, а затем оформляют рефинансирование на выгодных условиях на более долгий срок.

 

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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