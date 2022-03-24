Как аутсорсингу составить правила внутреннего контроля по 115‑ФЗ

С января 2022 года вступил в силу новый порядок по оформлению правил внутреннего контроля (ПВК) по 115-ФЗ для обслуживающих бухгалтерий. Основание — постановление Правительства от 14.07.2021 № 1188.
Новые требования касаются не только бухгалтеров, но и аудиторов, нотариусов, юристов, адвокатов. Теперь они обязаны составлять и соблюдать специальные правила внутреннего контроля по 115-ФЗ. Что это за документ, как его утвердить, расскажем ниже в статье.
ПВК — по сути, это внутренний документ, в котором прописаны все регламенты и действия для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ.
В нем прописывают:
- Как идентифицировать клиентов по 115-ФЗ.
- Как и когда проводить обучение сотрудников по новым ПВК.
- Способы изучения клиентов.
- Как определить риски при работе с клиентами по 115-ФЗ.
- Кто будет отвечать за соблюдение ПВК.
Какие бухгалтерские компании обязаны утверждать правила внутреннего контроля
Подчиняться 115-ФЗ обязаны все компании и предприниматели, которые самостоятельно или по требованию клиентов работают со следующими операциями:
- с недвижимым имуществом;
- с денежными средствами, ценными бумагами, другими активами;
- с банковскими счетами,
- создают организации, обеспечивают их деятельность, управление ими, в том числе продажу или покупку компаний.
Росфинмониторинг в своем письме № 54 от 19.07.2018 прокомментировал, какие функции относятся к определению «обеспечивают их деятельность», указанное в 115-ФЗ.
Ведомство отметило, что бухгалтерское обеспечение деятельности представляет собой профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение деятельности общества, в том числе организацию и ведение бухучета, составление бухотчетности, консультирование, обработка и оформление первичных документов, подача отчетности и т. д.
Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности по договору оказания услуг доступно и тем компаниям, у которых в штате есть свой юрист (бухгалтер), и тем, у кого таких штатников нет.
Таким образом, все бухгалтерские компании, которые:
- оказывают услуги по формированию бухгалтерской, налоговой отчетности;
- оформляют первичные документы;
- консультируют по вопросам бухгалтерского или налогового учета,
обязаны соблюдать требования 115-ФЗ.
Обязательные пункты ПВК
1. Ответственные лица.
Каждая компания должна утвердить ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением требований разработанного компанией ПВК. Согласно требованиям 115-ФЗ, это должен быть сотрудник:
- с высшим экономическим или юридическим образованием или наличием опыта работы не менее 2 лет на должности, связанной с исполнением норм 115-ФЗ;
- не имеющий непогашенной судимости за преступления, в т. ч. преступления против власти;
- прошедший специальный инструктаж, не менее 8 часов. По окончании обучения сотруднику выдается специальное свидетельство. Образовательное учреждение должно иметь аккредитацию Росфинмониторинга.
2. Идентификация клиентов.
В данном пункте ПВК необходимо прописать, как компания будет изучать и идентифицировать клиента. Например:
- Оригиналы каких документов необходимо запрашивать при работе.
- Какие сведения необходимо получить из публичных источников.
- В каких случаях проводится проверка клиента по базам Росфинмониторинга, а именно, списки террористов и экстремистов, распространителей оружия массового уничтожения.
На основании полученных данных определение уровня риска клиента.
Персональный финансовый консультант Банка Агророс поможет рассчитать уровень риска клиента. Финансовый консультант анализирует действия по расчетному счету и своевременно предупреждает о возможных рисках.
3. Обучение сотрудников.
В данном пункте ПВК указывается с какой периодичностью проводится обучение ответственного лица. Кроме того, этот сотрудник должен проводить внутренний инструктаж для других сотрудников.
Периодичность инструктажа зависит от изменений законодательства. В случае значительных изменений 115-ФЗ в течение месяца ответственное лицо обязано организовать внутренний инструктаж для сотрудников бухгалтерской компании.
4. Оценка рисков.
На основании полученных данных необходимо утвердить критерии для каждого вида риска.
Существует 3 вида рисков: высокий, средний и низкий. Компании с высоким риском имеют наибольшую вероятность совершения ими противоправных действий по 115-ФЗ.
Критерии для рисков утверждаются в ПВК.
Например:
- Если руководитель компании является руководителем более 5 компаний, уровень риска — высокий.
- Если основные поставщики компании имеют массовые адреса регистрации, не отчитываются в налоговые органы, уровень риска — высокий.
- Если компания меняет адрес регистрации более 3 раз в год, уровень риска — средний.
В Банке Агророс есть сервис проверки контрагентов «Светофор», который работает на платформе Контур.Фокус.
Он позволяет клиентам отслеживать информацию о контрагентах и принимать мотивированное решение о проведении платежей в их адрес и дальнейшем сотрудничестве с ними.
5. Хранение ПВК и документов.
Компании обязаны хранить документы, связанные с деятельностью клиента, в течение 5 лет.
Регистрация на сайте Росфинмониторинг для бухгалтерских компаний
Помимо разработки ПВК бухгалтерские компании согласно 115-ФЗ обязаны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга. Регистрация не занимает много времени, выполняется в течение 30 минут.
- На сайте Росфинмониторинга заполняется заявка на регистрацию личного кабинета.
- Заявление подписывается электронной цифровой подписью.
- После всех действий на электронную почту, указанную в заявлении, придет подтверждение регистрации на сайте.
Какие сведения подаются в Росфинмониторинг
Бухгалтерские компании обязаны представлять в ведомство данные о сомнительных операциях клиентов, сведения о признаках отмывания денежных средств. Форма представления данных — формализованные электронные сообщения.
Их можно формировать на сайте Росфинмониторинга, либо с помощью специально разработанного программного обеспечения. Срок представления данных — 3 рабочих дня с момента выявления незаконной операции.
Выводы
- Некоторые бухгалтерские компании обязаны отчитываться в Росфинмониторинг и соблюдать требования 115-ФЗ.
- Обслуживающие бухгалтерии должны оформить личный кабинет на сайте Росфинмониторинг, подтвердив его ЭЦП.
- Каждая компания, оказывающая услуги в области бухгалтерского учета, должна разработать правила внутреннего контроля и соблюдать их.