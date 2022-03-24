Как аутсорсингу составить правила внутреннего контроля по 115‑ФЗ

С января 2022 года вступил в силу новый порядок по оформлению правил внутреннего контроля (ПВК) по 115-ФЗ для обслуживающих бухгалтерий. Основание — постановление Правительства от 14.07.2021 № 1188.

Новые требования касаются не только бухгалтеров, но и аудиторов, нотариусов, юристов, адвокатов. Теперь они обязаны составлять и соблюдать специальные правила внутреннего контроля по 115-ФЗ. Что это за документ, как его утвердить, расскажем ниже в статье.

ПВК — по сути, это внутренний документ, в котором прописаны все регламенты и действия для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ.

В нем прописывают:

Как идентифицировать клиентов по 115-ФЗ.

Как и когда проводить обучение сотрудников по новым ПВК.

Способы изучения клиентов.

Как определить риски при работе с клиентами по 115-ФЗ.

Кто будет отвечать за соблюдение ПВК.

Какие бухгалтерские компании обязаны утверждать правила внутреннего контроля

Подчиняться 115-ФЗ обязаны все компании и предприниматели, которые самостоятельно или по требованию клиентов работают со следующими операциями:

с недвижимым имуществом;

с денежными средствами, ценными бумагами, другими активами;

с банковскими счетами,

создают организации, обеспечивают их деятельность, управление ими, в том числе продажу или покупку компаний.

Росфинмониторинг в своем письме № 54 от 19.07.2018 прокомментировал, какие функции относятся к определению «обеспечивают их деятельность», указанное в 115-ФЗ.

Ведомство отметило, что бухгалтерское обеспечение деятельности представляет собой профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение деятельности общества, в том числе организацию и ведение бухучета, составление бухотчетности, консультирование, обработка и оформление первичных документов, подача отчетности и т. д.

Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности по договору оказания услуг доступно и тем компаниям, у которых в штате есть свой юрист (бухгалтер), и тем, у кого таких штатников нет.

Таким образом, все бухгалтерские компании, которые:

оказывают услуги по формированию бухгалтерской, налоговой отчетности;

оформляют первичные документы;

консультируют по вопросам бухгалтерского или налогового учета,

обязаны соблюдать требования 115-ФЗ.

Обязательные пункты ПВК

1. Ответственные лица.

Каждая компания должна утвердить ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением требований разработанного компанией ПВК. Согласно требованиям 115-ФЗ, это должен быть сотрудник:

с высшим экономическим или юридическим образованием или наличием опыта работы не менее 2 лет на должности, связанной с исполнением норм 115-ФЗ;

не имеющий непогашенной судимости за преступления, в т. ч. преступления против власти;

прошедший специальный инструктаж, не менее 8 часов. По окончании обучения сотруднику выдается специальное свидетельство. Образовательное учреждение должно иметь аккредитацию Росфинмониторинга.

2. Идентификация клиентов.

В данном пункте ПВК необходимо прописать, как компания будет изучать и идентифицировать клиента. Например:

Оригиналы каких документов необходимо запрашивать при работе.

Какие сведения необходимо получить из публичных источников.

В каких случаях проводится проверка клиента по базам Росфинмониторинга, а именно, списки террористов и экстремистов, распространителей оружия массового уничтожения.

На основании полученных данных определение уровня риска клиента.

Персональный финансовый консультант Банка Агророс поможет рассчитать уровень риска клиента. Финансовый консультант анализирует действия по расчетному счету и своевременно предупреждает о возможных рисках.

3. Обучение сотрудников.

В данном пункте ПВК указывается с какой периодичностью проводится обучение ответственного лица. Кроме того, этот сотрудник должен проводить внутренний инструктаж для других сотрудников.

Периодичность инструктажа зависит от изменений законодательства. В случае значительных изменений 115-ФЗ в течение месяца ответственное лицо обязано организовать внутренний инструктаж для сотрудников бухгалтерской компании.

4. Оценка рисков.

На основании полученных данных необходимо утвердить критерии для каждого вида риска.

Существует 3 вида рисков: высокий, средний и низкий. Компании с высоким риском имеют наибольшую вероятность совершения ими противоправных действий по 115-ФЗ.

Критерии для рисков утверждаются в ПВК.

Например:

Если руководитель компании является руководителем более 5 компаний, уровень риска — высокий.

Если основные поставщики компании имеют массовые адреса регистрации, не отчитываются в налоговые органы, уровень риска — высокий.

Если компания меняет адрес регистрации более 3 раз в год, уровень риска — средний.

В Банке Агророс есть сервис проверки контрагентов «Светофор», который работает на платформе Контур.Фокус. Он позволяет клиентам отслеживать информацию о контрагентах и принимать мотивированное решение о проведении платежей в их адрес и дальнейшем сотрудничестве с ними.

5. Хранение ПВК и документов.

Компании обязаны хранить документы, связанные с деятельностью клиента, в течение 5 лет.

Регистрация на сайте Росфинмониторинг для бухгалтерских компаний

Помимо разработки ПВК бухгалтерские компании согласно 115-ФЗ обязаны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга. Регистрация не занимает много времени, выполняется в течение 30 минут.

На сайте Росфинмониторинга заполняется заявка на регистрацию личного кабинета. Заявление подписывается электронной цифровой подписью. После всех действий на электронную почту, указанную в заявлении, придет подтверждение регистрации на сайте.

Какие сведения подаются в Росфинмониторинг

Бухгалтерские компании обязаны представлять в ведомство данные о сомнительных операциях клиентов, сведения о признаках отмывания денежных средств. Форма представления данных — формализованные электронные сообщения.

Их можно формировать на сайте Росфинмониторинга, либо с помощью специально разработанного программного обеспечения. Срок представления данных — 3 рабочих дня с момента выявления незаконной операции.

Выводы