На что чаще всего жалуются клиенты банков

Не приходят СМС

Один из поводов для нареканий в адреса банков — сбои в СМС-информировании. Сотрудники компаний — держатели пластиковых карт — ждут СМС с информацией и расстраиваются, когда день выплаты подходит к концу, а сообщения нет. В половине случаев они бегут в бухгалтерию выяснять, почему зарплата до них не дошла. И выясняется, что деньги уже на счете, просто информирование не сработало. Недовольство банком растет, если услуга платная.

Участники зарплатных проектов Банка Агророс получают смс о движениях по карточному счету бесплатно. Как перевести зарплату в наш банк читайте здесь.

Конечно, мобильное приложение снимает эту проблему, но пользуются им не все. Например, часто не могут освоить мобильный банк возрастные работники, а владельцы кнопочных телефонов не могут его установить из-за технических ограничений устройства. Работодателю приходится тратить время на разъяснения сотрудникам и, конечно, это не слишком хорошо влияет на репутацию банка.

Надоедливые звонки

Эта ситуация знакома каждому. Вам звонит неизвестный номер, вы снимаете трубку, а дальше предлагают пройти опрос, оценить качество услуг, рассказывают о новых продуктах или спецпредложениях и т. д.

Звонят и роботы, и сотрудники. Звонков поступает много, а отличить мошенников от реальных банковских сотрудников — сложно.

На официальном сайте Банка Агророс есть подробная инструкция, как не стать жертвой мошенников.

Новоиспеченные предприниматели и контактные лица организаций (часто это бухгалтеры) получают звонки от банков с предложением стать их клиентом, открыть счет и т. д. Звонят даже тем, кто уже обслуживается в этом банке.

Причина зачастую в плохо согласованной системе — менеджер не отметил в программе, что данная услуга этому юрлицу не интересна (например, компания вообще не работает с наличными и предлагать более выгодные тарифы по их снятию или инкассации — бессмысленно) и кол-центр продолжает навязчиво названивать, отвлекая от работы.

Расскажите в комментариях — сталкивались ли вы с навязыванием услуг банков вашей компании или ИП?

Клиентская поддержка

Самая частая жалоба клиентов банка — невозможность «достучаться» до реальных людей для получения помощи. Вы звоните в техподдержку или на горячую линию банка и тратите часы личного времени на ожидание живого общения.

Юрлица иногда сталкиваются со сложностями при обработке зарплатных реестров. Деньги в банк ушли утром, реестр загружен, рабочий день подходит к концу, а деньги по счетам сотрудников так и не распределены. Люди ждут зарплату и обивают порог бухгалтерии. А бухгалтер пытается дозвониться и узнать, в чем проблема.

Хорошо, когда есть персональный менеджер, который проконсультирует, но зачастую общение происходит через общую линию поддержки с роботами и автоответчиками.

В основном общение с банком начинается с ответа робота, который предлагает выбрать один из интересующих пунктов и нажать соответствующую кнопку. Пока человек дослушает информацию до конца, он уже забывает, что было в начале, кроме того, меню часто предшествует реклама. Наконец, выбрав нужный вариант (набрав цифру), абонент попадает на следующий уровень меню, и так может повториться несколько раз.

Время идет, а вопрос остается нерешенным. А когда наконец звонок переключают на оператора, робот сообщает, что перед вами в очереди три человека, оператор ответит через десять минут... и это не точно.

Есть и другой сценарий: голосовое управление. То есть вы озвучиваете свою проблему роботу-автоответчику, а тот в свою очередь зачитывает вам заготовленную по такому поводу инструкцию. Мало того, что роботы не всегда хорошо распознают сказанное (приходится чеканить каждую букву), но и сами инструкции не всегда оказываются полезными. И клиент снова пытается дозвониться, уже до «живого» специалиста. В итоге потрачено много времени, а результата ноль.

Клиентам Банка Агророс на линии поддержки всегда ответит реальный человек. Специалисты банка окажут сопровождение в любом вопросе, возникшем как у физического лица, так и у компании или предпринимателя. Оставьте контакты на официальном сайте Банка Агророс, вам перезвонит менеджер и проконсультирует по всем вопросам.

Блокировка счета

Также в сети можно встретить жалобы на якобы незаконную блокировку расчетного счета юрлица. В основном описывают ситуации, когда клиент перечисляет крупную сумму через личный кабинет банка, а банк блокирует счет. Позже последний присылает запрос на предоставление документов, среди которых первичка, договоры, декларации, штатные расписание и т. д.

На сборы всего пакета уходит время, и лишь после предоставления документов, банк проводит платеж. И то, как пишут некоторые клиенты банков, не сразу. Негодованию нет предела.

Причем банк действует в рамках закона, в частности 115-ФЗ. Но иногда даже к обычным операциям банк подходит слишком формально и получается, что приходится оправдывать крупный платеж своему обычному поставщику.

Встречаются блокировки при поступлении денег. Проблема решается также: банк проверяет документы и восстанавливает работу счета.

Проблему можно решить и так — представить платежные поручения на бумажном носителе, их примут и проведут. Но часто банк требует при этом, чтобы платежки привез руководитель и дал какие-то пояснения по проводимым операциям. Занятому директору, конечно, некогда постоянно ездить в банк и доказывать правомерность платежей и часто такие поручения даются главному бухгалтеру.

В Банке Агророс мы решили эту проблему — за вами будет закреплен личный комплаенс-менеджер. Он проследит за счетом и предупредит о возможной блокировке, проконсультирует перед сложной сделкой и поможет все сделать правильно.

Не работает приложение или личный кабинет

Это проблема, с который встречаются и физические, и юридические лица. И как назло возникает она в самый неподходящий момент: когда нужно срочно отправить платеж, отследить движение по счетам и т. д. Иногда доступ нужен в вечернее время, но оказывается, что в личном кабинете как раз идет профилактика или обновление.

Бывают и нарушения в работе серверов и другие технические проблемы. Но клиентов мало волнует природа всех этих неполадок, особенно когда подходят сроки, например, на перечисление налога. Недоимка грозит санкциями в виде штрафов и пени.

Причем важно — когда именно налогоплательщик предъявил платежку в банк. Если даже это сделано в последний день срока уплаты налога и платеж ушел только на следующий день (т. е. вроде бы с опозданием), то штрафа не будет, если на момент предъявления платежки средств на счете компании или ИП было достаточно для оплаты. Поэтому вполне реально отправить платеж в 23.59 в последний день и не получить санкций. Главное, чтобы приложение или онлайн-банк работали в это время.