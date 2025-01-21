История Анны Кукариной. «Я думала, что это конец...»
Когда-то Анна Кукарина была полна надежд и мечтаний о будущем, но судьба распорядилась иначе. Анна развелась с мужем, и ей пришлось в одиночку заботиться об их ребенке-инвалиде. Большие медицинские расходы стали основной причиной ее финансовых затруднений. На лечение и реабилитацию ребенка уходили значительные суммы.
Также Анне пришлось взять на себя расходы по ремонту единственного жилья и обеспечивать семью финансово. При этом полноценная работа была невозможна из-за постоянного ухода за ребенком. Денег катастрофически не хватало, и Анна была вынуждена обращаться в разные банки за кредитами. Потребительские кредиты и кредитные карты стали временным спасением, помогая покрывать повседневные расходы на семью. Но вскоре долги начали накапливаться один за другим.
Пока Анна делала все возможное, чтобы своевременно оплачивать задолженности, финансовое бремя неумолимо давило на нее. Она все глубже проваливалась в долговую яму. В итоге задолженность достигла 3,1 млн рублей в разных банках. У Анны были:
потребительский кредит в банке «Русский стандарт»;
кредитная карта в «Альфа Банке»;
кредитная карта в «МТС Банке»;
потребительский кредит в «ОТП Банке»;
кредитная карта в «Совкомбанке»;
автокредит.
В итоге Анна нашла выход, который освободил ее от этого долгового кошмара. Через судебную процедуру банкротства все долги Анны были списаны. Теперь она свободна от обязательств перед банками и может начать новую главу жизни без долгового бремени. Анна обрела чистую кредитную историю и возможность построить будущее, которого заслуживает она и ее ребенок.
Эта история — напоминание о том, что даже в самых сложных обстоятельствах выход есть всегда. Подробнее о судебном решении читайте по ссылке.
Решить финансовые проблемы Анне Кукариной помогла компания «Банкрот Консалт».
Если вы, как Анна, хотите избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа, оставьте заявку на бесплатную консультацию.
❗️Важно: если ваша ситуация похожа на случай Анны, не откладывайте решение на потом. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее сможете начать новую жизнь. Запишитесь на бесплатную консультацию с юристом, чтобы узнать, можете ли вы полностью списать свои долги.
Другие истории клиентов компании вы сможете посмотреть на сайте.
Перейдите на сайт, запишитесь на консультацию и получите скидку до 50%
Как банкротство может изменить вашу жизнь к лучшему
В некоторых ситуациях банкротство — это единственная возможность начать с чистого листа и решить множество проблем, которые мешают вам жить спокойно:
❌ Непосильные долги.
Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь с чувством тревоги, думая о счетах, которые нужно оплатить, о кредиторах, напоминающих о долгах, и о постоянном нарастающем финансовом давлении. Это чувство безнадежности захватывает, лишает сна и радости, и кажется, что выхода нет. Долговая яма становится источником постоянного стресса, затрагивающего все аспекты жизни.
Процедура юридического сопровождения банкротства может быть тем долгожданным светом в конце туннеля. Она помогает снять это бремя и предлагает реальный, законный способ справиться с непосильной финансовой нагрузкой.
❌ Звонки и угрозы коллекторов.
Надоели постоянные звонки и письма от коллекторов? Грамотно проведенное банкротство даст вам законную защиту от назойливых взыскателей, чтобы вы могли спокойно спать по ночам.
❌ Страх потерять имущество.
Один из главных страхов — остаться без крыши над головой. При банкротстве закон защищает ваши базовые права: единственное жилье, необходимую мебель и вещи для жизни нельзя изъять. Опытные юристы проанализируют вашу ситуацию и защитят ваше имущество в процессе банкротства.
❌ Страх перед будущим.
Процедура банкротства может помочь вам избавиться от долгов, которые вы не в состоянии выплатить, и создать стабильную финансовую основу для вашего будущего. Юридические специалисты помогут вам разобраться в последствиях и разъяснят ваши права.
❌ Стресс и депрессия.
Долги нередко связаны с чувством стыда или неудачи, а также приводят к депрессии. Юристы, занимающиеся банкротством, обеспечат поддержку и разъяснят, как справиться с тяжелым финансовым положением.
Осознание того, что есть конкретный план выхода из трудной ситуации, помогает снизить уровень стресса и тревоги. Юридические специалисты возьмут на себя все сложности процесса, чтобы вы могли сосредоточиться на восстановлении своей жизни.
Что делать, если долги стали проблемой? Первые шаги на пути к избавлению от финансовых трудностей
Если вы столкнулись с невозможностью своевременно оплачивать долги из-за нехватки средств и активов, можно объявить себя банкротом. Процесс банкротства регулируется законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Закон охватывает практически все виды задолженностей, включая кредиты на жилье, потребительские кредиты и автокредиты.
Стоит учесть, что от обязательств по выплате алиментов или компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью, банкротство не освобождает.
Что включает в себя процедура банкротства физических лиц
Если ваша задолженность составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей, вы можете пройти процедуру банкротства без обращения в суд, но при выполнении одного из следующих условий:
Приставы уже пытались взыскать долги, но обнаружили отсутствие у вас имущества, чтобы их погасить. Исполнительное производство завершено, и кредиторы не инициировали новое дело.
Исполнительный лист был передан кредиторами приставам, банку или работодателю более семи лет назад, но задолженность до сих пор не погашена.
Вы получаете пенсию или ежемесячные детские пособия, у вас нет имущества, которое можно изъять, и процедура взыскания долгов длится более года.
В иных случаях процедура банкротства проводится через суд.
Процедура признания гражданина банкротом проходит несколько этапов:
1. Подача заявления о банкротстве.
Сами вы не можете объявить себя банкротом — это решение принимает арбитражный суд. Ваша задача — подготовить и подать документы, которые подтверждают вашу неплатежеспособность. Инициатором дела о вашем банкротстве также могут быть ваши кредиторы или ФНС.
2. Судебное разбирательство.
После принятия вашего заявления суд назначает заседание, на котором нужно обосновать свою неспособность исполнить долговые обязательства в полном объеме и доказать, что ситуация не улучшится в ближайшем будущем. Суд анализирует ваши доходы и имущество, чтобы принять решение о начале процедуры банкротства или отклонении вашего заявления как необоснованного. Процесс принятия решения может занять от 15 дней до трех месяцев после заседания.
Если вы указываете низкий доход, но при этом владеете недвижимостью или другими дорогостоящими активами, суд может заподозрить попытку фиктивного банкротства. Это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
3. Введение процедуры банкротства.
После одобрения вашего заявления судом начисление штрафов и пеней на вашу задолженность прекращается, и кредиторы с коллекторами теряют право предъявлять вам требования. Отныне все вопросы, связанные с вашей задолженностью, разрешает финансовый управляющий, назначенный саморегулируемой организацией (СРО) арбитражных управляющих.
Разобраться в документах и всех процессах банкротства самому может быть сложно, и здесь на помощь приходят юридические фирмы, которые специализируются на банкротстве физлиц. Они обладают опытом и знаниями, чтобы правильно оформить все документы и избежать ошибок. Юристы также защищают ваши интересы, проводят переговоры с кредиторами и представляют вас в суде. С их помощью вы сократите время процедуры и уменьшите стресс, связанный с процессом выхода из долгов.
Основанная в 2002 году, «Банкрот Консалт» успела завоевать доверие более 20 000 клиентов по всей стране, списав свыше 6 млрд рублей долгов. Руководитель компании был одним из разработчиков закона о банкротстве, поэтому клиенты могут быть уверены, что получат глубокую юридическую экспертизу. Полное сопровождение гарантирует защиту от кредиторов, а специалисты компании обеспечат сохранение имущества даже в сложных ситуациях. На все иски и претензии от банков и кредиторов отвечают юристы — клиентам не придется лично присутствовать в суде.
Как проходит процедура банкротства с компанией Банкрот Консалт
Подписание договора и получение предоплаты. После консультации мы заключаем договор и получаем предоплату за наши услуги. Это первый шаг к началу процедуры банкротства и вашей финансовой свободы!
Знакомство и сопровождение. Мы выделяем персонального менеджера, который будет сопровождать вас на протяжении всей процедуры. Он всегда на связи, чтобы ответить на любые вопросы и помочь на каждом этапе.
Сбор личных документов и вступление в контакт с кредиторами. Мы вместе собираем необходимые документы и берем на себя общение с кредиторами, чтобы минимизировать ваше участие в этом процессе. Вам не придется беспокоиться о давлении со стороны банков и МФО.
Подача заявления в арбитражный суд. После сбора документов мы готовим и подаем заявление о признании вас банкротом в арбитражный суд. Этот этап включает подготовку всех необходимых справок и документов.
Получение депозита и покрытие расходов. Мы позаботимся о получении и внесении депозита на расходы, связанные с арбитражным управляющим и другими необходимыми затратами.
Введение в процедуру реструктуризации долгов/реализации имущества. Суд назначает арбитражного управляющего и вводит одну из процедур: реструктуризацию долгов или реализацию имущества. Мы сопровождаем вас на этом этапе, разъясняем каждое действие и решение суда.
Получение абонентских платежей с клиента. Мы стараемся сделать оплату за наши услуги комфортной для вас: согласуем график абонентских платежей, чтобы вам было удобно оплачивать наше сопровождение.
Арбитражный управляющий проводит все мероприятия в рамках процедуры, контролируя весь процесс. Мы отслеживаем все нюансы и оперативно решаем возникающие вопросы
Завершение работы. После успешного завершения процедуры банкротства вы полностью освобождаетесь от долговых обязательств, и мы подготавливаем заключительные документы. Теперь вы — свободный от долгов человек!
Сотрудничество с лидирующей компанией «Банкрот Консалт» — это уверенность в успешном завершении процедуры банкротства и возможность начать новую жизнь без долгового бремени!
Перейдите на сайт, запишитесь на консультацию и получите скидку до 50%
Реклама: ООО «БАНКРОТ КОНСАЛТ», ИНН 7704250024, erid: 2W5zFGui3ax
Комментарии3
Почему не расписываете, какой именно геморрой будет у банкротов физлиц? Я видел уже много компаний, которые занимаются подобным. И везде - ой, банкротство самый быстрый способ решить проблему! Да ничего подобного! 1. Реализация имущества. 2. Занесение в кредитную историю. 3. Алименты, компенсации за причинение вреда жизни и здоровью, а также некоторые налоговые обязательства остаются обязательными к выплате даже после завершения процедуры банкротства.
Добрый день!
Вы подняли важные моменты, о которых действительно стоит говорить. В процедуре банкротства есть как преимущества, так и ограничения, которые нужно учитывать. Например:
Реализация имущества. Да, часть имущества может быть реализована, но при этом есть перечень, который по закону остается у должника (например, единственное жилье, предметы первой необходимости и т.д.).
Кредитная история. Запись о банкротстве действительно останется в кредитной истории, однако для многих людей это меньшая проблема по сравнению с неподъемными долгами.
Обязательные платежи. Алименты, компенсации за вред жизни и здоровью, а также некоторые налоги действительно остаются обязательными для выплаты – это закреплено в законе.
Компетентные специалисты всегда детально разъясняют клиентам не только возможности, но и последствия процедуры. Мы не скрываем, что процесс банкротства не универсальный, и он может подойти не всем. Важно консультироваться с профессионалами, которые помогут оценить все риски и предложат реальное решение конкретной ситуации!
Если есть дополнительные вопросы, мы готовы ответить.
Спасибо за ваше мнение!
Всегда пожалуйста :)