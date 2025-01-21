«Я думала, что это конец...»

Когда-то Анна Кукарина была полна надежд и мечтаний о будущем, но судьба распорядилась иначе. Анна развелась с мужем, и ей пришлось в одиночку заботиться об их ребенке-инвалиде. Большие медицинские расходы стали основной причиной ее финансовых затруднений. На лечение и реабилитацию ребенка уходили значительные суммы.

Также Анне пришлось взять на себя расходы по ремонту единственного жилья и обеспечивать семью финансово. При этом полноценная работа была невозможна из-за постоянного ухода за ребенком. Денег катастрофически не хватало, и Анна была вынуждена обращаться в разные банки за кредитами. Потребительские кредиты и кредитные карты стали временным спасением, помогая покрывать повседневные расходы на семью. Но вскоре долги начали накапливаться один за другим.

Пока Анна делала все возможное, чтобы своевременно оплачивать задолженности, финансовое бремя неумолимо давило на нее. Она все глубже проваливалась в долговую яму. В итоге задолженность достигла 3,1 млн рублей в разных банках. У Анны были:

потребительский кредит в банке «Русский стандарт»;

кредитная карта в «Альфа Банке»;

кредитная карта в «МТС Банке»;

потребительский кредит в «ОТП Банке»;

кредитная карта в «Совкомбанке»;

автокредит.

В итоге Анна нашла выход, который освободил ее от этого долгового кошмара. Через судебную процедуру банкротства все долги Анны были списаны. Теперь она свободна от обязательств перед банками и может начать новую главу жизни без долгового бремени. Анна обрела чистую кредитную историю и возможность построить будущее, которого заслуживает она и ее ребенок.

Эта история — напоминание о том, что даже в самых сложных обстоятельствах выход есть всегда. Подробнее о судебном решении читайте по ссылке.

Решить финансовые проблемы Анне Кукариной помогла компания «Банкрот Консалт». Если вы, как Анна, хотите избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа, оставьте заявку на бесплатную консультацию. ❗️Важно: если ваша ситуация похожа на случай Анны, не откладывайте решение на потом. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее сможете начать новую жизнь. Запишитесь на бесплатную консультацию с юристом, чтобы узнать, можете ли вы полностью списать свои долги. Другие истории клиентов компании вы сможете посмотреть на сайте.