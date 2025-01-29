Как законно списать долги перед Сбербанком в 2025

Российские суды сами не изучают вопрос о том, укладывается ли кредитор в сроки давности для подачи заявления в мировой или общегражданский суд по теме возврата долга. О пропуске срока в три года на обращение в судебные органы должен заявить сам человек, к которому подан иск, на очном судебном заседании. Поэтому, если скрываться от судов, то такой протест оформлен не будет. Суд примет документы от банка и признает вас должником. А далее к процессу по возврату долга подключится служба судебных приставов со всем ее арсеналом — арестом счетов и карт, списанием средств не только с зарплатной карты, но даже со вкладов, и переводом их по реквизитам ФССП для погашения задолженности перед Сбером. Также могут ввести арест и продажу имущества, запрет на управление автомобилем и на выезд за рубеж.

Но чаще всего сначала Сбер подаст документы в мировой суд и получить судебный приказ. Такие приказы выдаются без очных встреч должника и кредитора. Решение выносится на основании акта наличия кредитного договора и неоплаченной задолженности перед финансовой организацией.

Если приказ не отменить, то ФССП автоматически начнет списание денег со счетов и карт. А поскольку наши люди получать документы из суда по почте не сильно стремятся, то должник может быть вообще не в курсе того, что банк подал на него в суд. Так неведение и нежелание решать свои проблемы вовремя приводят людей в долговую яму.

К тому же банки в наше время не пропускают сроки давности для обращения в суд, процесс подачи документов у них автоматизирован. Так что смысла «бегать» от судов и приставов нет — всю жизнь провести в бегах как-то очень грустно. Придется работать только неофициально, так как о любой легальной работе компания обязана отчитываться перед налоговой службой и Социальным фондом об отчислениях за работника. А с этими ведомствами у ФССП налажен регулярный электронный документооборот. То есть о работе человека приставы очень быстро узнают и отправят по адресу работодателя исполнительный ист. Далее надо всю жизнь не иметь никаких карт, потому что о каждом счете человека в банке также будет в курсе налоговая инспекция по месту регистрации человека.

Поэтому глупо положить большую часть жизни на то, чтобы бороться с системой за факт неоплаченного кредита. Если вы считаете, что даже при помощи банка вы никак не можете вернуть ему средства, взятые в долг, то лучше прибегнуть к проверенному уже сотнями тысяч людей способу — к признанию персонального банкротства. Оно работает в России с октября 2015 года. Процедура помогла списать долги перед финансовыми организациями уже тысячам наших граждан. В третьем квартале 2024 года отечественные арбитражные суды вынесли более 109 тыс. решений о банкротстве физлиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 7,2% больше, чем во втором квартале того же года.

Для прохождения банкротства необходимо подать заявление в арбитражный суд по месту прописки, приложить к нему пакет документов, подтверждающий долги — кредитные договора, справки о задолженностях перед МФО, расписки, оформленные физлицами, квитанции о неоплаченных услугах по квартплате и налогах, о штрафах. выписанных ГИБДД. Потом нужно будет внести средства на оплату работы финансового управляющего — 25 тыс. рублей и ждать назначения первого заседания. Конечно, лучше подготовить все необходимые для суда справки и формы под контролем опытного юриста.

С сентября 2024 года платить за подачу в суд на банкротство госпошлину самому должнику уже не надо.