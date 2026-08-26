Постановление о приостановлении исполнительного производства: что это значит, и что делать должнику

Пристав уже списывает деньги, но на Госуслугах появляется постановление о приостановлении исполнительного производства. Кажется, что долг больше платить не придется. На деле это только временная пауза, и ее последствия зависят от причины, по которой дело остановили. Разберем, что меняется для должника и когда взыскание может возобновиться.

Производство приостановлено: что это значит

Приостановление означает, что открытое у приставов дело временно ставят на паузу. Задолженность во время этой приостановки никуда не пропадает: исполнительный документ продолжает действовать, а дело у приставов остается открытым.

На время такой паузы нельзя применять меры принудительного исполнения. Например, если взыскание банковского долга временно остановили, пристав не вправе в этот период списывать деньги со счетов или продавать в счет погашения долга арестованное имущество должника.

При этом приостановка не означает, что производство завершено. Когда причина остановки исчезнет, взыскание, как правило, возобновят.

Например, заемщик должен банку 180 000 рублей. Пристав начал взыскание, а должник оспаривает исполнительный документ. Суд приостановил взыскание на время рассмотрения спора. Если жалобу отклонят, производство смогут возобновить и взыскание оставшихся 180 000 рублей продолжится.

Не знаете, что делать после приостановления?

Приостановление взыскания — временная мера. Юрист поможет разобраться в причинах паузы, проверить исполнительные производства и определить возможные дальнейшие действия.

Что будет со списаниями денег, арестами и другими ограничениями

Если производство приостановили, взыскание ставят на паузу. Например, пристав не должен списывать деньги со счетов или продавать имущество должника в счет долга.

Но это не значит, что все ограничения сразу снимут. Арест имущества или запрет на регистрационные действия с автомобилем могут остаться.

Поэтому статус «производство приостановлено» еще не означает, что:

счета сразу разблокируют;

аресты отменят;

запрет на продажу автомобиля снимут;

долг исчезнет из базы ФССП.

Все зависит от причины приостановления и от того, что указано в документе. Например, при реструктуризации долгов в деле о банкротстве пристав обычно не только останавливает взыскание, но и снимает наложенные им аресты и ограничения.

Поэтому после приостановления проверьте, что именно изменилось по вашему делу. Посмотрите текст постановления на Госуслугах или запросите его у пристава, а затем проверьте статус счетов, арестов и запретов. Если непонятно, какие ограничения остались в силе, можно запросить у пристава сведения о ходе исполнительного производства.

Кто может приостановить взыскание: суд или пристав

Суд может остановить взыскание, например, если должник оспаривает исполнительный документ, оценку арестованного имущества или постановление об исполнительском сборе. Пристав приостанавливает дело в других предусмотренных законом ситуациях: например, при банкротстве, стационарном лечении или отдельных обстоятельствах, связанных с военной службой.

В некоторых случаях взыскание обязаны приостановить, если есть подтвержденное законом основание. В других суд или пристав сначала оценивает обстоятельства и только потом решает, нужна ли пауза.

Поэтому одной просьбы дать время разобраться с долгом недостаточно. Нужно обязательно указать конкретную причину и подтвердить ее документами.

Несколько долгов и исполнительных производств

Приостановление одного производства не останавливает остальные. Юрист может проверить ситуацию целиком и помочь определить, какие варианты решения доступны по каждому обязательству.

В каких случаях взыскание приостанавливает суд

В некоторых ситуациях суд обязан поставить взыскание на паузу.

Так происходит, например, если:

должник требует через суд снять арест с имущества;

не согласен с оценкой арестованного имущества и оспаривает ее;

обжалует постановление пристава о взыскании исполнительского сбора.

Есть ситуации, когда приостановка остается на усмотрение суда. Например, если должник оспаривает исполнительный документ, действия пристава или находится в длительной служебной командировке.

Допустим, с человека взыскивают 90 000 рублей по исполнительному листу. Он считает, что пристав неправильно начислил исполнительский сбор, и обращается в суд с требованием отменить его. В части взыскания этого сбора появляются предусмотренные законом основания для приостановки.

Но сама подача любой жалобы еще не означает автоматическую остановку всего взыскания. Верховный Суд отдельно разъяснил, что при обжаловании судебного решения в апелляции, кассации или надзоре вопрос о приостановке и его исполнения решает соответствующая вышестоящая судебная инстанция.

Поэтому подача жалобы еще не останавливает взыскание. Чтобы пристав временно прекратил принудительное исполнение, суд должен отдельно вынести акт о его приостановлении.

Когда пристав обязан приостановить дело

Для заемщика чаще всего важны такие причины приостановления взыскания: в отношении должника началась процедура банкротства, при которой взыскание через приставов должно быть приостановлено;

человек подал на внесудебное банкротство через МФЦ — по тем долгам, которые указал в заявлении;

суд начал рассматривать вопрос об отсрочке или рассрочке исполнительского сбора, его уменьшении или полном освобождении от уплаты;

возникли основания, связанные с военной службой, мобилизацией или участием в боевых действиях;

человек утратил дееспособность;

должник умер или признан безвестно отсутствующим, а обязательство допускает переход к правопреемнику.

С 2026 года появилось еще одно основание для приостановления: если должник находится на территории, где действует военное положение или режим контртеррористической операции. Но это правило применяется не ко всем требованиям — в законе предусмотрены исключения.

Для заемщика здесь важно понимать: потеря работы, снижение дохода, несколько микрозаймов или нехватка денег на погашение долга сами по себе не дают оснований приостановить взыскание. Если денег действительно не хватает, нужно рассматривать другие инструменты. Например, отсрочку или рассрочку исполнения, сохранение прожиточного минимума либо банкротство при наличии оснований. Если непонятно, какой способ подойдет в вашей ситуации, можно обсудить это с юристом.

Когда пристав может, но не обязан остановить взыскание

В некоторых случаях пристав сам решает, есть ли основания поставить взыскание на паузу. Например, если:

должник находится на лечении в стационаре;

объявлен розыск должника или его имущества;

должник проходит военную службу по призыву и просит приостановить взыскание;

часть действий по делу передали другому подразделению ФССП.

Здесь важны подтверждающие документы. Например, если должник просит приостановить взыскание из-за лечения в стационаре, одной фразы «я заболел» недостаточно. К заявлению стоит приложить документ из больницы, который подтверждает госпитализацию. После этого пристав оценит обстоятельства и решит, есть ли основания поставить производство на паузу.

Можно ли приостановить взыскание, если обжаловать через суд

Подача жалобы взыскание не останавливает. Для этого нужно отдельно добиться приостановления исполнения судебного акта или исполнительного производства.

Например, МФО взыскала с заемщика 70 000 рублей через суд, а пристав уже начал списывать деньги со счета. Заемщик обжаловал решение, но до тех пор, пока суд не приостановит его исполнение, взыскание может продолжаться.

Что будет с исполнительным производством, если началось банкротство

Здесь часто возникает путаница: считается, что после подачи заявления о банкротстве пристав немедленно закрывает все дела. Это не так. Последствия зависят от стадии процедуры.

Если суд вводит процедуру реструктуризации долгов, большинство имущественных взысканий через приставов приостанавливают. Но есть исключения: например, взыскание алиментов продолжается. При этом аресты и другие ограничения, которые ранее наложил пристав на имущество должника, по общему правилу снимают.

Если гражданина уже признали банкротом и ввели реализацию имущества, большинство производств у приставов не приостанавливают, а закрывают.

При внесудебном банкротстве через МФЦ действует другой порядок: взыскание приостанавливают только по тем долгам, которые человек указал в заявлении, кроме установленных законом исключений.

Поэтому последствия зависят от конкретной процедуры банкротства и вида долга: в одном случае взыскание приостановят, в другом — производство закроют, а по отдельным требованиям оно может продолжиться.

При нескольких кредитах, микрозаймах и открытых производствах последствия могут различаться по каждому долгу. Перед банкротством полезно проверить свою ситуацию с юристом, чтобы заранее понимать, какие взыскания приостановят, какие окончат, а какие могут продолжиться.

Как должнику добиться приостановления

Сначала выясните, по какой причине можно приостановить взыскание. От этого зависит, кто должен принять решение — пристав или суд.

Шаг 1. Найдите номер исполнительного производства

Он указан в документах ФССП и отображается в сервисах Госуслуг и Федеральной службы судебных приставов.

Заодно проверьте:

кто является взыскателем;

на основании какого документа взыскивают деньги;

сумму задолженности;

фамилию пристава;

подразделение ФССП.

Шаг 2. Определите причину

Сначала выясните, что именно мешает продолжать взыскание. Например, если должник находится на лечении в стационаре, вопрос может решить пристав. А если человек оспаривает оценку арестованного имущества, обращаться нужно уже в суд.

Шаг 3. Соберите подтверждающие документы

В зависимости от причины понадобятся документы:

решение или определение суда;

справка или другой документ о лечении в стационаре;

документы о прохождении военной службы;

судебные документы по делу о банкротстве;

копия принятого судом заявления или жалобы;

другие подтверждения, связанные с вашей ситуацией.

Шаг 4. Подайте заявление

Если вопрос относится к полномочиям ФССП, обращение направляют приставу, который ведет дело.

В заявлении нужно последовательно указать:

номер исполнительного производства; данные должника и взыскателя; основание для приостановки; ссылку на соответствующую норму закона № 229-ФЗ; просьбу приостановить производство полностью или в определенной части; список приложенных документов.

Если приостановление должен рассматривать суд, заявление подают туда, где решается соответствующий спор. Например, по гражданским делам такой вопрос суд рассматривает в течение десяти дней.

Что проверить в постановлении пристава

Получив документ, изучите основание принятого решения.

Проверьте:

номер производства;

сумму и характер требований;

приостановлено ли дело полностью или только частично;

норму закона, на которую ссылается пристав;

обстоятельство, из-за которого взыскание остановлено;

какие ограничения сохраняются;

порядок обжалования.

Обратите внимание на слово «частично». Оно означает, что взыскание остановили не по всему производству, а только по отдельным требованиям.

Например, если у вас одновременно взыскивают долги по кредиту, микрозайму и налогам, приостановка одного из дел не обязательно затронет остальные. Поэтому проверяйте статус каждого судебного дела отдельно.

На какой срок приостанавливают исполнительное производство

Фиксированного срока нет. Взыскание остается на паузе до тех пор, пока не исчезнет причина, из-за которой его остановили.

Например:

при стационарном лечении — пока должника не выпишут из больницы;

при судебном споре — до разрешения вопроса, из-за которого производство остановили;

при банкротстве — на время реструктуризации долгов.

Пока производство приостановлено, отсчет сроков тоже ставят на паузу. Когда взыскание возобновят, сроки продолжат считать дальше. Поэтому дождаться их окончания за время приостановления не получится.

Почему приостановление исполнительного производства не решает проблему с долгами

Приостановление исполнительного производства временно ограничивает действия пристава, но само по себе не отменяет задолженность. Если исполнительный документ остается действующим, после устранения причины приостановления взыскание может возобновиться.

Поэтому использовать период приостановления только для ожидания обычно не стоит. За это время можно проверить все имеющиеся исполнительные производства, размер задолженности, основания ее взыскания и действующие ограничения.

Особенно важно разобраться в ситуации, если у должника несколько кредитов, микрозаймов или других обязательств. Приостановление одного исполнительного производства не означает автоматическую остановку взыскания по остальным долгам.

В зависимости от обстоятельств должник может рассмотреть разные варианты:

обратиться с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения;

проверить возможность сохранения прожиточного минимума;

обжаловать действия или постановления пристава, если для этого есть основания;

попробовать урегулировать задолженность с кредитором;

оценить возможность применения процедуры банкротства, если долги стали непосильными и предусмотренные законом условия соблюдаются.

Если самостоятельно определить подходящий вариант сложно, можно обратиться за юридической консультацией. Специалист сможет изучить документы и исполнительные производства и объяснить, какие законные способы решения ситуации доступны в конкретном случае.

Когда стоит обратиться к юристу по долгам

Не в каждой ситуации должнику обязательно нужен представитель. Если причина приостановления понятна и никаких спорных вопросов нет, часть действий можно выполнить самостоятельно.

Юридическая консультация может быть полезна, если ситуация с долгами сложнее обычной. Например:

у человека открыто несколько исполнительных производств;

приставы взыскивают деньги сразу по нескольким кредитам или микрозаймам;

непонятно, почему производство приостановили и что произойдет после его возобновления;

деньги продолжают списывать со счета после приостановления;

сохранились аресты счетов, имущества или запреты на регистрационные действия;

должник не согласен с действиями или постановлением пристава;

есть судебные споры с кредитором;

дохода недостаточно для погашения задолженности;

задолженность перед банками и МФО стала непосильной;

необходимо выбрать между рассрочкой, отсрочкой, переговорами с кредиторами и другими предусмотренными законом способами решения проблемы.

Юрист по исполнительным производствам может проверить документы, определить основания для дальнейших действий и помочь подготовить необходимые обращения в суд или ФССП.

При этом консультация не означает, что единственным решением будет банкротство. Возможный способ зависит от размера и состава задолженности, дохода, имущества, количества кредиторов и других обстоятельств конкретного человека.

Что может сделать юрист при проблемах с исполнительным производством

При сложной ситуации с долгами юрист начинает не с подачи заявления, а с анализа документов. Важно сначала установить, какие именно обязательства взыскиваются и какие действия уже совершил пристав.

В зависимости от ситуации специалист может:

Проверить исполнительные производства.

Уточнить основания взыскания, суммы задолженности, взыскателей и текущий статус каждого производства. Изучить постановление о приостановлении.

Определить, по какой причине производство остановили, полностью или частично оно приостановлено и какие последствия это имеет для должника. Проверить законность действий пристава.

В том числе выяснить, имеются ли основания для обжалования постановлений, действий или бездействия ФССП. Разобраться с арестами и списаниями.

Проверить, какое производство стало причиной удержания денег или ограничения распоряжения имуществом. Подготовить документы.

В зависимости от ситуации это может быть заявление приставу, жалоба, обращение в суд или документы для решения вопроса об отсрочке либо рассрочке исполнения. Оценить ситуацию с общей задолженностью.

Если у человека несколько кредиторов и исполнительных производств, важно рассматривать их не изолированно, а в совокупности. Рассмотреть возможные способы решения долговой проблемы.

В некоторых ситуациях это переговоры с кредиторами, рассрочка или отсрочка исполнения, а при наличии предусмотренных законом оснований — процедура банкротства.

Таким образом, задача юриста состоит не в том, чтобы просто «остановить приставов», а в том, чтобы определить законные способы защиты интересов должника и помочь выбрать дальнейшую тактику.

Когда пристав снова начнет взыскание

Когда причина приостановления исчезнет, взыскание могут возобновить. Например, если закончился судебный спор, должника выписали из стационара или перестало действовать другое основание для паузы.

Заявление о возобновлении кредитор или другой взыскатель может подать в течение трех лет. Если производство приостанавливал пристав, он вправе продолжить взыскание и без отдельного заявления.

После этого пристав снова сможет списывать деньги, удерживать часть дохода и применять другие меры взыскания. Поэтому постановление о приостановлении не означает, что о долге можно забыть. Лучше за время паузы решить вопрос с долгом.

Что происходит с приставами при банкротстве физического лица

Если у гражданина есть исполнительные производства и одновременно рассматривается вопрос о банкротстве, порядок действий зависит от того, какая процедура введена и какие именно требования предъявляют кредиторы.

При банкротстве необходимо учитывать не только сам факт наличия производства у приставов, но и стадию процедуры, характер задолженности и предусмотренные законом исключения.

Поэтому нельзя утверждать, что после подачи заявления о банкротстве все исполнительные производства автоматически прекращаются. На разных этапах процедуры последствия могут отличаться.

Если у должника несколько кредитов, микрозаймов и исполнительных производств, перед началом процедуры важно проверить:

какие требования заявлены кредиторами;

какие производства уже открыты;

какие меры принудительного исполнения применяются;

какие аресты и ограничения действуют;

какие требования могут подпадать под последствия процедуры банкротства;

какие обязательства не списываются в рамках банкротства.

Такой анализ позволяет заранее понимать, как процедура может повлиять именно на конкретные долги и исполнительные производства.

Если человек рассматривает банкротство из-за непосильной задолженности, перед принятием решения стоит получить консультацию специалиста и оценить не только возможность начала процедуры, но и ее последствия.

Что означает каждый статус: приостановление, отложение, окончание и прекращение производства

Эти формулировки похожи, но последствия у них разные:

Приостановление — взыскание временно ставят на паузу. Когда причина исчезнет, пристав сможет продолжить работу по долгу.

Отложение — пристав ненадолго переносит отдельные действия, например продажу имущества. Обычно такая пауза длится не больше десяти дней.

Окончание производства — пристав завершает дело. Но в некоторых случаях взыскатель позже может снова предъявить исполнительный документ.

Прекращение производства — дело закрывают так, что продолжить взыскание по этому же документу уже нельзя.

Поэтому, получив уведомление на Госуслугах, посмотрите, какой именно статус указан в документе. «Приостановлено», «окончено» и «прекращено» означают разные последствия для должника.

Что делать, если деньги продолжают списывать после приостановки дела

Сначала получите копию документа и проверьте, действительно ли производство приостановлено. Решение о приостановке взыскания должны исполнять сразу после того, как оно поступило приставу.

Затем выясните, по какому именно производству продолжают списывать деньги. Если долгов несколько, удержание может относиться к другому делу.

Если списания денег со счетов идут именно по приостановленному производству, обратитесь к приставу и потребуйте прекратить меры принудительного взыскания. Если он не реагирует, его действия или бездействие можно обжаловать вышестоящему должностному лицу ФССП или в суде.

Есть и другой нюанс: банк мог получить постановление о взыскании раньше, чем информацию о приостановлении. Поэтому при продолжающихся списаниях лучше запросить сведения о ходе производства и проверить, направил ли пристав в банк документы об остановке взыскания.

Можно ли попросить пристава о приостановлении из-за долгов и отсутствия денег

Приостановить взыскание только потому, что стало тяжело платить, нельзя. Потеря работы, небольшая зарплата, несколько микрозаймов или другие кредиты сами по себе не являются основанием для такой паузы.

Но если сейчас выплатить долг сразу сложно, можно просить отсрочку или рассрочку исполнения. Отсрочка дает время, в течение которого взыскание временно не проводят. Рассрочка позволяет погашать долг частями по установленному графику. При судебном долге такое заявление обычно подают в суд, который выдал исполнительный документ. Тяжелое материальное положение может быть одним из обстоятельств, которые суд учтет, но решение принимают индивидуально.

Например, если человек потерял работу и не может сразу выплатить 150 000 рублей, это не повод приостановить производство. Но он может попросить суд дать рассрочку и предложить посильный график платежей.

При небольшом доходе также можно подать заявление о сохранении на счете прожиточного минимума. А если задолженность стала непосильной и платить ее в обозримом будущем не получится, стоит оценить возможность банкротства.

Если долгов несколько и непонятно, какой вариант подойдет, можно сначала обсудить долги со специалистом. Юрист поможет выбрать подходящий способ, чтобы не пришлось подавать приставу заявление, для которого нет законных оснований.

Что делать, если дохода не хватает для погашения долгов

Если после обязательных расходов денег практически не остается, а задолженность продолжает расти, одной приостановки исполнительного производства может быть недостаточно.

Сначала стоит определить общую финансовую нагрузку:

сколько всего кредитов и займов осталось;

какие суммы уже взыскиваются через приставов;

сколько исполнительных производств открыто;

какой размер ежемесячного дохода;

какое имущество принадлежит должнику;

имеются ли иждивенцы и обязательные расходы;

какие аресты и ограничения действуют в настоящее время.

После этого можно оценить доступные законные варианты. В зависимости от обстоятельств это может быть обращение за отсрочкой или рассрочкой исполнения, сохранение прожиточного минимума, урегулирование задолженности с кредитором или процедура банкротства.

Как выбрать способ решения долговой проблемы

Приостановление исполнительного производства дает должнику время, но не отменяет обязательства. Поэтому после получения постановления важно понять, что делать дальше.

Условно ситуации можно разделить следующим образом:

Взыскание временно остановлено, но долг можно погасить — можно изучить возможность отсрочки, рассрочки или урегулирования задолженности.

Пристав нарушает права должника — можно проверить основания для подачи жалобы или обращения в суд.

Доход небольшой, но полностью отказаться от выплат невозможно — стоит узнать о возможности сохранения прожиточного минимума и других предусмотренных законом мерах.

Несколько кредитов и микрозаймов уже переданы приставам — желательно оценить всю задолженность в совокупности.

Долги стали непосильными и объективно нет возможности рассчитаться с кредиторами — при наличии установленных законом условий можно рассмотреть процедуру банкротства.

Если вы не понимаете, почему приостановили исполнительное производство, какие ограничения сохраняются или какой вариант действий выбрать, можно обратиться к юристу по долгам. Специалист изучит документы и объяснит возможные варианты с учетом конкретной ситуации.

При этом окончательное решение о способе урегулирования задолженности следует принимать после оценки всех обстоятельств, поскольку у каждого варианта есть свои условия и последствия.

Коротко о главном

Сначала проверьте, почему взыскание остановили, и какие именно требования поставили на паузу. После этого посмотрите, что происходит со счетами, арестами имущества и другими делами у приставов. Если причина связана с судебным спором, используйте паузу, чтобы защитить свою позицию. Если с банкротством — ориентируйтесь на правила конкретной процедуры.

Главное помнить: приостановление — это временная остановка взыскания, а не освобождение от долга. Если исполнительный документ остается в силе, позже взыскание может продолжиться.

Если у вас несколько просроченных кредитов и микрозаймов, а приставы уже начали взыскание, одной паузы может быть недостаточно для решения проблемы с долгами. Можно разобрать свою ситуацию с юристом и понять, какие законные варианты доступны дальше.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.