Доход упал вдвое, а платежи по кредитам остались прежними: что делать

Сначала стоит посчитать доходы и основные траты и понять, сколько денег остается на кредиты. Затем можно обратиться в банки и попросить уменьшить платежи. Если договориться не получится, стоит проверить, как будет расти задолженность, и какие варианты останутся на этапе просрочки. Если и этого недостаточно, можно рассмотреть более серьезный способ решить проблему с долгами — банкротство.

Снижение зарплаты, увольнение, болезнь или потеря дополнительного заработка быстро отражаются на семейных расходах. Если раньше платеж по кредиту удавалось вносить без задержек, то после снижения дохода той же суммы может уже не хватать. В такой ситуации важно не откладывать решение и найти способ, как сократить нагрузку на бюджет.

Так будет понятнее, насколько текущего дохода не хватает на все выплаты. После этого можно решать, достаточно ли уменьшить отдельные платежи или нужно договариваться с банками о более заметном снижении ежемесячной суммы.

Если много кредитов, а платить нечем, сначала нужно посчитать общую сумму ежемесячных платежей. Нет смысла любой ценой закрывать один кредит, если через несколько дней нужно вносить деньги по другому.

Допустим, раньше семья получала 160 000 рублей в месяц, но после снижения дохода одного из супругов осталось 110 000 рублей. На жилье, продукты, транспорт и другие обязательные расходы уходит около 65 000 рублей, а ежемесячные платежи по кредитам составляют 60 000 рублей. Получается, что для выполнения прежнего графика не хватает 15 000 рублей в месяц. В такой ситуации сокращение отдельных покупок вряд ли решит проблему. Нужно искать способ уменьшить общую сумму ежемесячных платежей.

После этого отдельно посчитайте обязательные расходы семьи: жилье, коммунальные услуги, продукты, лекарства, транспорт, содержание детей и другие траты, без которых нельзя обойтись.

Сначала соберите информацию обо всех долгах. Учитывайте не только обычные потребительские кредиты, но и кредитные карты, рассрочки, автокредит, ипотеку и займы в МФО.

Перед подписанием договора стоит сравнить не только новый платеж, но и срок кредита, полную стоимость, страховку и общую сумму возврата. Например, платеж можно снизить с 30 000 до 22 000 рублей, увеличив срок на несколько лет. Платить каждый месяц станет легче, но общая переплата вырастет.

Рефинансирование работает по-другому. Новый кредит оформляют специально для погашения прежних долгов. Такой вариант может помочь, если после оформления ставка или ежемесячный платеж станут меньше.

Особенно рискованно использовать для этого микрозаймы или новые кредитные карты. Количество обязательств вырастет, а денег на их погашение больше не станет.

Если договориться с банками не получается, может возникнуть желание закрыть ближайший платеж новым займом. Такой способ лишь откладывает проблему: появляется еще один долг, который тоже придется возвращать.

В обращении лучше сразу объяснить, почему снизился доход, и какую сумму вы можете вносить каждый месяц. К заявлению можно приложить подтверждающие документы: справку о доходах, приказ об увольнении или сокращении, больничный лист — в зависимости от причины.

Если у вас кредиты в разных банках, обращаться придется к каждому кредитору отдельно. Один банк может согласиться продлить срок, другой — предложить свою программу реструктуризации, а по третьему кредиту могут подойти кредитные каникулы.

Банк может предложить реструктуризацию: например, увеличить срок кредита и за счет этого уменьшить ежемесячный платеж. В некоторых случаях можно перенести дату платежа или временно снизить его размер.

После подсчета бюджета стоит обратиться в банки, где оформлены кредиты. Лучше сделать это до того, как накопится длительная просрочка.

Если ваша ситуация подходит под условия полиса, обратитесь к страховщику и передайте подтверждающие документы. При отказе попросите сообщить причину письменно.

В какой срок нужно сообщить о случившемся.

Если вы потеряли работу и нечем платить кредит, имеет значение причина увольнения. Сокращение и увольнение по собственному желанию могут оцениваться страховщиком по-разному.

Еще одна возможность связана со страховкой. Если полис оформлялся вместе с кредитом, посмотрите, какие события в нем указаны. Страховка может покрывать, например, потерю работы, инвалидность, тяжелое заболевание или длительную нетрудоспособность.

Кредитные каникулы не зависят от того, согласился ли банк на обычную реструктуризацию. Если изменить график по внутренней программе не получилось, право на каникулы все равно стоит проверить отдельно.

Для разных видов потребительских кредитов действуют ограничения по первоначальной сумме договора. Поэтому перед обращением лучше проверить, подходит ли ваш кредит под действующие условия.

По информации Банка России , обратиться за ними можно, в частности, если доход за два месяца перед подачей заявления снизился не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев. На период каникул платежи можно приостановить или уменьшить, а льготный период может длиться до шести месяцев.

Если после снижения дохода платить по прежнему графику стало сложно, стоит проверить варианты, которые дают передышку на несколько месяцев. Один из них — кредитные каникулы.

Даже когда платить нечем, лучше не терять связь с кредитором и следить за тем, как развивается взыскание. Так проще вовремя понять, перешел ли долг на следующую стадию, и какие действия нужно предпринять.

Если долг передали коллекторам, то помните, что у них есть установленные законом границы: как для общения с должником, так и процедуры взыскания. Закон ограничивает частоту звонков и личных встреч, а также время, когда взыскатели могут выходить на связь. Если вам слишком часто звонят, угрожают или связываются в запрещенное время, сохраняйте сообщения и сведения о звонках. Они могут пригодиться при жалобе. Подробнее о том, что делать с коллекторами , можно прочитать отдельно.

Даже если вы понимаете, что не можете платить кредит и думаете, что с этим делать, не стоит прятаться от банка. Объясните причину задержки и сообщите, какую сумму можете внести сейчас.

Если просрочка уже появилась, лучше не затягивать с обращением в банк. На этом этапе еще можно уточнить, готов ли кредитор изменить график, предложить реструктуризацию или другой вариант погашения. Если задолженность возникла по микрозайму, отдельно важно посмотреть, к чему приводит просрочка займа и как меняется сумма долга после пропуска платежа.

Что должнику делать дальше, если нечем платить долги по кредитам, зависит от суммы задолженности, дохода и имущества. Когда трудности временные, еще можно пытаться договориться об изменении выплат. Если долг слишком большой и погасить его при нынешнем доходе не получается, стоит рассмотреть банкротство.

Кроме того, должник может подать заявление о сохранении прожиточного минимума из дохода. Такая возможность действует при исполнительном производстве, если соблюдены установленные законом условия.

Приставам разрешено удерживать в счет погашения долга часть дохода должника, списывать деньги со счетов, а в некоторых случаях — обращать взыскание на имущество. При этом закон защищает отдельные виды выплат и имущество, которое нельзя забрать в счет долга. Например, пособия, выплаты по алиментам, пенсии.

Если договориться с банком не удалось, он может обратиться в суд. После этого взысканием долга могут заняться судебные приставы. Они вправе списывать деньги со счетов, а при необходимости — наложить арест на денежные средства в пределах суммы задолженности. В таком случае пользоваться деньгами на счете полностью или частично не получится. Если ограничения наложили ошибочно, долг уже погашен или под арест попали поступления, на которые нельзя обращать взыскание, стоит разобраться, как снять арест с карты .

Есть компании, которые помогают гражданам проходить процедуру банкротства. Многие из них работают удаленно и предоставляют бесплатные консультации. Далее разберем, на какие критерии обращать внимание при выборе компании для сопровождения банкротства.

Нужно учитывать и ограничения после судебного банкротства. Пять лет при оформлении нового кредита или займа нужно сообщать, что вы проходили процедуру. В этот же срок, если вновь накопятся долги, нельзя снова подать на банкротство.

Отдельного внимания в процедуре банкротства требует имущество. Если есть ипотечная квартира, автомобиль, доля в недвижимости или совместная собственность супругов, последствия лучше выяснить заранее. То же касается крупных сделок, которые совершались перед банкротством: некоторые из них могут проверить в ходе процедуры.

Есть и внесудебный вариант через МФЦ. По статье 223.2 закона № 127-ФЗ им можно воспользоваться при сумме долгов от 25 000 до 1 млн рублей, если человек подходит хотя бы под одно из предусмотренных законом условий. Например, если приставы уже пытались взыскать долг, но не нашли имущества, за счет которого его можно погасить.

Не все долги списываются после банкротства. Например, сохраняются алименты и выплаты за вред жизни или здоровью. Кроме того, суд может отказать в списании задолженности, если установит недобросовестные действия со стороны должника.

Смысл процедуры в том, чтобы решить вопрос со всеми долгами в установленном законом порядке. При судебном банкротстве физических лиц дело рассматривает арбитражный суд, а в процедуре участвует финансовый управляющий. После ее завершения часть оставшихся долгов могут списать.

Иногда уменьшение платежей, каникулы и рефинансирование дают только временную передышку. Если после обязательных расходов денег по-прежнему не хватает на кредиты, просрочки копятся, а закрыть долги за несколько лет при нынешнем доходе не получается, стоит проверить, подойдет ли банкротство.

Важно не воспринимать банкротство как способ просто перестать платить кредиты. Это юридическая процедура со своими условиями, последствиями и ограничениями. Поэтому перед ее началом необходимо оценить доходы, имущество, сделки и состав всех долгов.

Если ситуация выглядит именно так, можно получить консультацию по банкротству физических лиц и выяснить, подходит ли эта процедура конкретному человеку.

после оплаты необходимых расходов денег на кредиты практически не остается.

доход существенно снизился и пока не восстанавливается;

для оплаты одного кредита приходится занимать деньги на другой;

В таком случае стоит оценить, можно ли вообще погасить задолженность в обозримом будущем.

Но бывают ситуации, когда эти варианты уже не помогают. Например, человек имеет несколько кредитов, постоянно задерживает платежи, использует новые займы для погашения старых и при этом не ожидает существенного увеличения дохода.

Банкротство — не первый шаг при любой просрочке. Если человек временно потерял часть дохода, иногда проблему удается решить кредитными каникулами, реструктуризацией или рефинансированием.

Когда банкротство физического лица действительно может быть выходом

Одних цифр в таблице для выбора недостаточно. У компаний отличаются состав услуг, порядок сопровождения и способы общения с клиентами. Поэтому ниже разберем каждого участника подробнее.

от 84 000 ₽ или от 5 750 ₽ в месяц

Для удобства основные условия компаний из подборки собрали в таблице. Цены указаны из открытой информации компаний на конец 2026 года и могут меняться в зависимости от обстоятельств дела.

Насторожить должны обещания списать любые долги за заранее названный короткий срок или гарантированно сохранить любое имущество без анализа документов. Исход банкротства зависит от конкретной ситуации, поэтому специалист сначала должен разобраться в долгах, доходах, имуществе и совершенных сделках.

Помогают дополнить картину судебная практика, независимые рейтинги и отзывы. Отзывы лучше читать на нескольких площадках и обращать внимание на то, как клиенты описывают консультации, подготовку документов, связь с юристом и сопровождение на разных этапах процедуры.

Что происходит, если в деле появляются дополнительные вопросы.

Можно ли общаться с юристом дистанционно.

Не стоит ориентироваться только на обещание низкой цены. Если задумываетесь проходить процедуру, сначала стоит сравнить несколько компаний. Не ограничивайтесь критерием стоимости услуг.

Если человек решил обратиться за юридической помощью, выбор компании становится не менее важным, чем сама процедура.

Топ-10 компаний по банкротству в России

В рейтинг компаний по банкротству в России вошли организации, которые сопровождают банкротство граждан в нескольких регионах или работают дистанционно. При подготовке списка учитывали специализацию, опубликованные условия, возможность полного сопровождения, отзывы клиентов и присутствие на профильных площадках.

1. «Федеральный Центр Банкротства Граждан»

«Федеральный Центр Банкротства Граждан» сопровождает банкротство физических лиц от первой консультации до завершения процедуры. Специалисты помогают подготовить документы, ведут судебное банкротство и работают с клиентами из разных регионов. Часть вопросов можно решить дистанционно. До заключения договора можно бесплатно проконсультироваться с юристом. На консультации специалист разбирает обстоятельства дела, рассказывает о требованиях к банкротству, возможных рисках и последствиях и помогает понять, подходит ли процедура в конкретной ситуации. Компания представлена и на профильных площадках. На Allbankrot стоимость сопровождения указана от 4 900 рублей в месяц, а в общероссийском рейтинге на конец 2026 года ФЦБГ занимает второе место. Дополнить картину помогают отзывы клиентов. На Сравни часто отмечают поддержку со стороны специалистов, понятные объяснения и возможность решать многие вопросы без постоянных поездок. Рейтинг компании на площадке составляет 4,93 из 5. На сайте ФЦБГ можно выбрать как полное сопровождение судебного банкротства, так и отдельную услугу, например подготовку к процедуре, проверку сделок и помощь с реструктуризацией долгов. Перед заключением договора стоит уточнить стоимость для своей ситуации, и какие именно этапы войдут в сопровождение.

2. «Банкрот Консалт»

«Банкрот Консалт» работает с банкротством граждан и сопровождает клиентов как очно, так и дистанционно. Компания помогает подготовить документы и пройти судебную процедуру, а также консультирует по внесудебному банкротству. Первый разбор ситуации можно пройти конфиденциально и бесплатно. Юрист выясняет состав долгов и другие обстоятельства, объясняет, доступно ли банкротство и какие варианты решения подходят в конкретном случае. Во время консультации соблюдается юридическая тайна. После разбора клиенту предлагают возможный план дальнейших действий и условия работы. На Allbankrot компания занимает первое место в общероссийском рейтинге, а стоимость на площадке начинается от 8 460 рублей в месяц. «Банкрот Консалт» представлен и в ПравоТОП. В отзывах на ПравоТОП клиенты отмечают, что юристы подробно объясняют порядок процедуры, остаются на связи и помогают пройти основные этапы без постоянного участия клиента. Для начала можно получить консультацию и разобрать свою ситуацию. Перед оформлением сопровождения стоит уточнить, кто будет основным специалистом по делу, и каким способом компания будет сообщать о прохождении каждого этапа.

3. «2Лекс»

«2Лекс» специализируется на банкротстве физических лиц и делает акцент на дистанционном сопровождении. Компания помогает собрать и подготовить документы, обратиться в арбитражный суд и пройти процедуру до ее завершения. Перед оформлением услуг «2Лекс» предлагает бесплатную консультацию по телефону или онлайн. Во время разговора юрист подробно разбирает ситуацию, отвечает на вопросы об имуществе и рисках, объясняет порядок банкротства и рассчитывает стоимость процедуры. Такой предварительный разбор позволяет понять, подходит ли банкротство и чего ждать от него именно в вашем случае. На Allbankrot стоимость начинается от 7 960 рублей в месяц. Компания также включена в рейтинг ПравоТОП, где указана такая же стоимость сопровождения. По отзывам на Сравни у «2Лекс» рейтинг 4,93 из 5. Среди часто упоминаемых тем — поддержка, профессионализм и рассрочка. В отзывах на ПравоТОП клиенты также пишут о понятных консультациях и возможности передать специалистам большую часть работы по делу. Такой вариант подойдет тем, кому удобнее решать вопросы удаленно. До подписания договора можно уточнить, как будет проходить связь с юристом, и какие действия потребуют личного участия клиента.

4. «Банкротам»

«Банкротам» сопровождает судебное и внесудебное банкротство физических лиц. Можно выбрать полное ведение процедуры или отдельные услуги, например анализ сделок, подготовку документов и представительство в суде. Начать можно с бесплатной консультации. Специалист разбирает долги, доходы и имущество и помогает определить, какой вариант банкротства подходит клиенту. На сайте также есть короткий опрос, который учитывает сумму задолженности, наличие исполнительного производства и имущества. На странице с услугами судебное банкротство «под ключ» указано по цене 9 470 рублей в месяц. В сопровождение входят подготовка заявления и документов, публикации в Федресурсе и «Коммерсанте», взаимодействие с коллекторами и приставами, а также вопросы, связанные с имуществом. Отдельно можно заказать подготовку к внесудебному банкротству, анализ сделок, реструктуризацию долга и представительство в суде. Компания работает с клиентами из разных регионов, часть вопросов можно решить дистанционно. Перед заключением договора стоит запросить расчет для своей ситуации и уточнить актуальную стоимость.

5. «Нетдолгофф»

«Нетдолгофф» помогает физическим лицам пройти банкротство и работает как очно, так и удаленно. Обратиться можно и из региона, где у компании нет офиса. Юристы разбирают состав долгов, формируют пакет для суда и ведут дело на основных этапах. На сайте также есть материалы о банкротстве и ответы на частые вопросы должников. Перед заключением договора стоит уточнить итоговую цену, условия рассрочки и перечень работ по выбранному тарифу. Например, кто будет готовить заявление, вести переписку по делу и представлять интересы клиента в ходе процедуры.

6. «Федеральный Центр Банкротства»

«Федеральный Центр Банкротства» работает с судебным и внесудебным банкротством. Процедуру можно проходить с дистанционным сопровождением: документы передаются удаленно, а часть необходимых запросов и взаимодействия со сторонами специалисты берут на себя. На сайте компании стоимость сопровождения судебного банкротства указана от 84 000 рублей, рассрочка — от 5 750 рублей в месяц. Для внесудебной процедуры и расширенного сопровождения действуют отдельные предложения. Перед заключением договора стоит обратить внимание на выбранный тариф и проверить, какие расходы включены в заявленную цену.

7. «ПроффБанкрот»

«ПроффБанкрот» сопровождает банкротство граждан и предлагает несколько тарифов в зависимости от сложности дела. На странице с ценами стоимость одного из основных вариантов сопровождения начинается от 143 000 рублей. Для граждан с крупными долгами, имуществом или отдельными категориями кредиторов предусмотрены другие тарифы. Внесудебное банкротство через МФЦ также выделено в отдельную услугу. До заключения договора сравните, какие действия входят в подходящий тариф, и какие расходы оплачиваются отдельно. Например, включены ли в стоимость подготовка документов, представительство в суде и обязательные расходы по самой процедуре.

8. «Делу время»

«Делу время» специализируется на банкротстве физических лиц и публикует информацию о стоимости и составе услуг. В начале 2026 года банкротство «под ключ» стоило 200 000 рублей. В эту сумму компания включала вознаграждение финансового управляющего, обязательные публикации в Федресурсе, запросы в государственные органы и почтовые расходы. Такую цену проще сопоставлять с предложениями других компаний, поскольку часть обязательных затрат на процедуру уже учтена. Перед заключением договора стоит запросить расчет для своего дела и проверить актуальный состав услуг.

9. «Банкирро»

«Банкирро» оказывает услуги по банкротству физических лиц и работает с клиентами в нескольких регионах. Компания предлагает сопровождение процедуры и консультации по долговым вопросам. На профильных площадках встречаются отзывы клиентов о работе юристов и прохождении банкротства. Например, на Ratingbankrotstva опубликованы отзывы, в которых клиенты отмечают связь со специалистами и объяснение этапов процедуры. Стоимость зависит от обстоятельств конкретного дела, поэтому перед оформлением услуг лучше получить расчет и уточнить состав сопровождения.

10. «Единый Центр Банкротств»

«Единый Центр Банкротств» сопровождает процедуры банкротства и работает как через офисы, так и онлайн. На сайте представлены примеры завершенных дел с номерами арбитражных производств. Компания публикует отзывы клиентов, а также сведения о списанной задолженности и сроках отдельных завершенных дел. В Москве работает отдельный офис, кроме того, предусмотрено онлайн-сопровождение. Цена рассчитывается с учетом обстоятельств клиента. Перед заключением договора можно уточнить, какие расходы войдут в расчет, и как будет организована работа с юристом на протяжении процедуры.

Как формируется рейтинг компаний по банкротству