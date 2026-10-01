Самозанятость или ИП: как понять, что пора менять статус

В чем разница между самозанятостью и ИП
Самозанятость (режим НПД — налог на профессиональный доход) — это упрощенный способ легализовать доход от услуг или продажи товаров собственного производства. Регистрация полностью онлайн, без визита в налоговую. Налог платится только с того, что заработали, отчетности нет.
ИП (индивидуальный предприниматель) — полноценный статус для ведения бизнеса. Регистрация через ФНС или Госуслуги, нужен расчетный счет, есть обязательные взносы и отчетность. Зато нет жестких ограничений по доходу, можно нанимать сотрудников, работать с любыми видами деятельности и участвовать в тендерах.
Сравнительная таблица: самозанятость vs ИП
Критерий
Самозанятость (НПД)
ИП
Регистрация
Онлайн через приложение «Мой налог» или Госуслуги, бесплатно
Через ФНС или Госуслуги, госпошлина 800 ₽ (бесплатно онлайн)
Лимит дохода
До 2,4 млн ₽ в год
Без ограничений
Налог
4% с дохода от физлиц, 6% от юрлиц и ИП
Зависит от режима: УСН 6%, УСН 15%, патент, ОСН
Обязательные взносы
Нет
Да, фиксированные страховые взносы (~50 000 ₽ в 2026) + 1% с дохода свыше 300 000 ₽
Отчетность
Нет
Есть (декларация раз в год, книга учета доходов и расходов)
Расчетный счет
Необязателен
Обязателен для работы с юрлицами
Наемные сотрудники
Нельзя
Можно
Виды деятельности
Услуги, продажа товаров собственного производства, аренда жилья
Любые, кроме запрещенных законом
Работа с бывшим работодателем
Нельзя в течение 2 лет после увольнения
Можно
Участие в тендерах
Нет
Да
Торговля чужими товарами
Нельзя (только собственного производства)
Можно
Когда самозанятости достаточно
Самозанятость подходит, если вы:
работаете один, без помощников и сотрудников;
зарабатываете до 2,4 млн ₽ в год (200 000 ₽ в месяц);
оказываете услуги (дизайн, фото, консультации, ремонт, репетиторство) или продаете товары собственного производства (выпечка, украшения, одежда);
не планируете участвовать в госзакупках и тендерах;
работаете с физлицами и небольшим количеством компаний.
Преимущества: минимальная бюрократия, низкий налог, нет фиксированных взносов. Если месяц не работали — ничего не платите.
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Когда пора переходить на ИП
Переход на ИП становится необходимым или выгодным в следующих ситуациях:
1. Доход превысил 2,4 млн ₽ в год
Это жесткий лимит для самозанятости. Как только доход достиг этой суммы, статус самозанятого автоматически слетает, и налоговая присылает уведомление. Вернуться на НПД можно только с 1 января следующего года. До этого момента придется платить налоги как физлицо (13% НДФЛ) или срочно открывать ИП.
2. Нужны сотрудники
Самозанятый не может официально нанимать работников. Если проект требует помощников, курьеров, ассистентов — только ИП. Можно привлекать других самозанятых как подрядчиков, но это усложняет управление и не всегда удобно.
3. Клиенты требуют счет и работу через расчетный счет
Крупные компании предпочитают работать с ИП: проще закрывающие документы, понятнее бухгалтерия. Самозанятый может выставлять чеки через приложение, но не все заказчики готовы с этим работать.
4. Вы торгуете товарами (не собственного производства)
Самозанятый может продавать только то, что сделал сам. Купить товар оптом и перепродать — нельзя. Для торговли нужен статус ИП.
5. Хотите участвовать в тендерах и госзакупках
Самозанятые не имеют права участвовать в тендерах. Если ваша ниша — работа с государственными заказами, муниципальными контрактами или крупными компаниями, которые требуют участия в закупках, без ИП не обойтись.
6. Работаете с бывшим работодателем
Если вы уволились и хотите продолжать работать с бывшей компанией как подрядчик, самозанятость не подойдет в течение двух лет после увольнения. Налоговая расценит это как уход от НДФЛ и страховых взносов. ИП такого ограничения не имеет.
Налоговые режимы для ИП: что выбрать после самозанятости
При открытии ИП нужно выбрать налоговый режим. Самые популярные:
УСН «Доходы» (6%)
Платите 6% с выручки, расходы не учитываются. Подходит для услуг, где расходов мало (консультации, IT, дизайн). Нет лимита по доходу до 200 млн ₽ в год.
Пример. Заработали 3 млн ₽ за год. Налог: 3 000 000 × 6% = 180 000 ₽. Плюс фиксированные взносы ~50 000 ₽ и 1% с суммы свыше 300 000 ₽ (~27 000 ₽). Итого: 257 000 ₽.
УСН «Доходы минус расходы» (15%)
Платите 15% с разницы между доходами и расходами. Подходит для торговли и производства, где много расходов (закупка товаров, аренда, зарплата). Расходы нужно подтверждать документами.
Пример. Доход 3 млн ₽, расходы 2 млн ₽. Налог: (3 000 000 − 2 000 000) × 15% = 150 000 ₽. Плюс взносы ~77 000 ₽. Итого: 227 000 ₽.
Патент (6%)
Покупаете патент на год (или меньше) по фиксированной стоимости, которая зависит от региона и вида деятельности. Подходит для розничной торговли, общепита, бытовых услуг, перевозок. Лимит дохода — до 60 млн ₽ в год, но на практике патент выгоден до 5–10 млн ₽.
Пример. Парикмахерская в Санкт-Петербурге. Патент на год ~80 000 ₽. Плюс взносы ~77 000 ₽. Итого: 157 000 ₽ в год независимо от дохода (в пределах лимита).
Пошаговый алгоритм перехода с самозанятости на ИП
Шаг 1. Закройте статус самозанятого
Зайдите в приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС и снимитесь с учета как плательщик НПД. Это можно сделать в любой момент. Если превысили лимит дохода, налоговая снимет вас автоматически.
Шаг 2. Подготовьте документы для регистрации ИП
Вам понадобится:
паспорт
ИНН (если есть)
заявление по форме Р21001 (заполняется онлайн)
выбор кодов ОКВЭД (виды деятельности)
заявление о переходе на УСН (если планируете работать на упрощенке)
Шаг 3. Подайте заявление на регистрацию ИП
Это можно сделать тремя способами:
Через Госуслуги — онлайн, бесплатно, результат за 3 рабочих дня.
Через сайт ФНС — в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», бесплатно.
Лично в налоговой или МФЦ — госпошлина 800 ₽, срок тот же.
Шаг 4. Откройте расчетный счет
Выберите банк с удобными условиями для ИП: низкая комиссия за обслуживание, бесплатные платежи, онлайн-бухгалтерия в подарок. Банк «Санкт-Петербург» предлагает расчетные счета для ИП с бесплатным обслуживанием первые месяцы и кэшбэком на бизнес-расходы.
Шаг 5. Выберите налоговый режим
Если не подали заявление о переходе на УСН вместе с регистрацией ИП, сделайте это в течение 30 дней. Иначе автоматически попадете на общую систему налогообложения (ОСН) — там выше налоги и сложнее отчетность.
Шаг 6. Настройте учет
Заведите книгу учета доходов и расходов (КУДиР) — это обязательный документ для всех ИП на УСН. Можно вести вручную в Excel или подключить онлайн-бухгалтерию.
Регистрация бизнеса
Потребуется паспорт и СНИЛС
Чек-лист: когда точно пора на ИП
Доход приближается к 2,4 млн ₽ в год или уже превысил.
Нужно нанять хотя бы одного сотрудника.
Клиенты (особенно юрлица) просят работать через расчетный счет.
Хотите участвовать в тендерах или госзакупках.
Продаете чужие товары (не собственного производства).
Планируете открыть офлайн-точку: магазин, кафе, студию.
Бывший работодатель предлагает работать как подрядчик, а с момента увольнения прошло меньше 2 лет.
Если отметили два и более пункта — самозанятость становится тормозом. Переход на ИП откроет новые возможности и снимет ограничения.
Поддержка от БСПБ
Поддержка от БСПБ
Банк «Санкт-Петербург» работает и с самозанятыми, и с ИП. Для самозанятых — возможность возмещать уплаченный налог бонусами ЯРКО. Для ИП — бесплатная регистрация через банк с подготовкой документов, выпуском цифровой подписи и сопровождением персональным менеджером, а также расчетный счет с выгодными условиями, бесплатным обслуживанием первые месяцы и кэшбэком.
Зарегистрироваться как самозанятый или открыть расчетный счет для ИП можно на сайте банка.
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