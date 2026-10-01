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Самозанятость (НПД)
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Самозанятость или ИП: как понять, что пора менять статус

Самозанятость или ИП: как понять, что пора менять статус

Вы начали как самозанятый, и все было удобно: онлайн-регистрация за пять минут, налог 4–6%, никаких отчетов. Прошел год, заказов стало больше, доход растет — и появляется вопрос: не настало ли время открывать ИП? В статье разбираем, когда и почему стоит менять статус, чем отличаются налоговые режимы и как перейти без потерь.

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В чем разница между самозанятостью и ИП

Самозанятость (режим НПД — налог на профессиональный доход) — это упрощенный способ легализовать доход от услуг или продажи товаров собственного производства. Регистрация полностью онлайн, без визита в налоговую. Налог платится только с того, что заработали, отчетности нет.

ИП (индивидуальный предприниматель) — полноценный статус для ведения бизнеса. Регистрация через ФНС или Госуслуги, нужен расчетный счет, есть обязательные взносы и отчетность. Зато нет жестких ограничений по доходу, можно нанимать сотрудников, работать с любыми видами деятельности и участвовать в тендерах.

Сравнительная таблица: самозанятость vs ИП

Критерий

Самозанятость (НПД)

ИП

Регистрация

Онлайн через приложение «Мой налог» или Госуслуги, бесплатно

Через ФНС или Госуслуги, госпошлина 800 ₽ (бесплатно онлайн)

Лимит дохода

До 2,4 млн ₽ в год

Без ограничений

Налог

4% с дохода от физлиц, 6% от юрлиц и ИП

Зависит от режима: УСН 6%, УСН 15%, патент, ОСН

Обязательные взносы

Нет

Да, фиксированные страховые взносы (~50 000 ₽ в 2026) + 1% с дохода свыше 300 000 ₽

Отчетность

Нет

Есть (декларация раз в год, книга учета доходов и расходов)

Расчетный счет

Необязателен

Обязателен для работы с юрлицами

Наемные сотрудники

Нельзя

Можно

Виды деятельности

Услуги, продажа товаров собственного производства, аренда жилья

Любые, кроме запрещенных законом

Работа с бывшим работодателем

Нельзя в течение 2 лет после увольнения

Можно

Участие в тендерах

Нет

Да

Торговля чужими товарами

Нельзя (только собственного производства)

Можно

Когда самозанятости достаточно

Самозанятость подходит, если вы:

  • работаете один, без помощников и сотрудников;

  • зарабатываете до 2,4 млн ₽ в год (200 000 ₽ в месяц);

  • оказываете услуги (дизайн, фото, консультации, ремонт, репетиторство) или продаете товары собственного производства (выпечка, украшения, одежда);

  • не планируете участвовать в госзакупках и тендерах;

  • работаете с физлицами и небольшим количеством компаний.

Преимущества: минимальная бюрократия, низкий налог, нет фиксированных взносов. Если месяц не работали — ничего не платите.

Самозанятым выгодно с Банком «Санкт-Петербург»

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Когда пора переходить на ИП

Переход на ИП становится необходимым или выгодным в следующих ситуациях:

1. Доход превысил 2,4 млн ₽ в год

Это жесткий лимит для самозанятости. Как только доход достиг этой суммы, статус самозанятого автоматически слетает, и налоговая присылает уведомление. Вернуться на НПД можно только с 1 января следующего года. До этого момента придется платить налоги как физлицо (13% НДФЛ) или срочно открывать ИП.

2. Нужны сотрудники

Самозанятый не может официально нанимать работников. Если проект требует помощников, курьеров, ассистентов — только ИП. Можно привлекать других самозанятых как подрядчиков, но это усложняет управление и не всегда удобно.

3. Клиенты требуют счет и работу через расчетный счет

Крупные компании предпочитают работать с ИП: проще закрывающие документы, понятнее бухгалтерия. Самозанятый может выставлять чеки через приложение, но не все заказчики готовы с этим работать.

4. Вы торгуете товарами (не собственного производства)

Самозанятый может продавать только то, что сделал сам. Купить товар оптом и перепродать — нельзя. Для торговли нужен статус ИП.

5. Хотите участвовать в тендерах и госзакупках

Самозанятые не имеют права участвовать в тендерах. Если ваша ниша — работа с государственными заказами, муниципальными контрактами или крупными компаниями, которые требуют участия в закупках, без ИП не обойтись.

6. Работаете с бывшим работодателем

Если вы уволились и хотите продолжать работать с бывшей компанией как подрядчик, самозанятость не подойдет в течение двух лет после увольнения. Налоговая расценит это как уход от НДФЛ и страховых взносов. ИП такого ограничения не имеет.

Налоговые режимы для ИП: что выбрать после самозанятости

При открытии ИП нужно выбрать налоговый режим. Самые популярные:

УСН «Доходы» (6%)

Платите 6% с выручки, расходы не учитываются. Подходит для услуг, где расходов мало (консультации, IT, дизайн). Нет лимита по доходу до 200 млн ₽ в год.

Пример. Заработали 3 млн ₽ за год. Налог: 3 000 000 × 6% = 180 000 ₽. Плюс фиксированные взносы ~50 000 ₽ и 1% с суммы свыше 300 000 ₽ (~27 000 ₽). Итого: 257 000 ₽.

УСН «Доходы минус расходы» (15%)

Платите 15% с разницы между доходами и расходами. Подходит для торговли и производства, где много расходов (закупка товаров, аренда, зарплата). Расходы нужно подтверждать документами.

Пример. Доход 3 млн ₽, расходы 2 млн ₽. Налог: (3 000 000 − 2 000 000) × 15% = 150 000 ₽. Плюс взносы ~77 000 ₽. Итого: 227 000 ₽.

Патент (6%)

Покупаете патент на год (или меньше) по фиксированной стоимости, которая зависит от региона и вида деятельности. Подходит для розничной торговли, общепита, бытовых услуг, перевозок. Лимит дохода — до 60 млн ₽ в год, но на практике патент выгоден до 5–10 млн ₽.

Пример. Парикмахерская в Санкт-Петербурге. Патент на год ~80 000 ₽. Плюс взносы ~77 000 ₽. Итого: 157 000 ₽ в год независимо от дохода (в пределах лимита).

Пошаговый алгоритм перехода с самозанятости на ИП

Шаг 1. Закройте статус самозанятого

Зайдите в приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС и снимитесь с учета как плательщик НПД. Это можно сделать в любой момент. Если превысили лимит дохода, налоговая снимет вас автоматически.

Шаг 2. Подготовьте документы для регистрации ИП

Вам понадобится:

  • паспорт

  • ИНН (если есть)

  • заявление по форме Р21001 (заполняется онлайн)

  • выбор кодов ОКВЭД (виды деятельности)

  • заявление о переходе на УСН (если планируете работать на упрощенке)

Шаг 3. Подайте заявление на регистрацию ИП

Это можно сделать тремя способами:

  • Через Госуслуги — онлайн, бесплатно, результат за 3 рабочих дня.

  • Через сайт ФНС — в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», бесплатно.

  • Лично в налоговой или МФЦ — госпошлина 800 ₽, срок тот же.

Шаг 4. Откройте расчетный счет

Выберите банк с удобными условиями для ИП: низкая комиссия за обслуживание, бесплатные платежи, онлайн-бухгалтерия в подарок. Банк «Санкт-Петербург» предлагает расчетные счета для ИП с бесплатным обслуживанием первые месяцы и кэшбэком на бизнес-расходы.

Шаг 5. Выберите налоговый режим

Если не подали заявление о переходе на УСН вместе с регистрацией ИП, сделайте это в течение 30 дней. Иначе автоматически попадете на общую систему налогообложения (ОСН) — там выше налоги и сложнее отчетность.

Шаг 6. Настройте учет

Заведите книгу учета доходов и расходов (КУДиР) — это обязательный документ для всех ИП на УСН. Можно вести вручную в Excel или подключить онлайн-бухгалтерию.

Регистрация бизнеса

Потребуется паспорт и СНИЛС

Чек-лист: когда точно пора на ИП

  • Доход приближается к 2,4 млн ₽ в год или уже превысил.

  • Нужно нанять хотя бы одного сотрудника.

  • Клиенты (особенно юрлица) просят работать через расчетный счет.

  • Хотите участвовать в тендерах или госзакупках.

  • Продаете чужие товары (не собственного производства).

  • Планируете открыть офлайн-точку: магазин, кафе, студию.

  • Бывший работодатель предлагает работать как подрядчик, а с момента увольнения прошло меньше 2 лет.

Если отметили два и более пункта — самозанятость становится тормозом. Переход на ИП откроет новые возможности и снимет ограничения.

Поддержка от БСПБ

Поддержка от БСПБ

Банк «Санкт-Петербург» работает и с самозанятыми, и с ИП. Для самозанятых — возможность возмещать уплаченный налог бонусами ЯРКО. Для ИП — бесплатная регистрация через банк с подготовкой документов, выпуском цифровой подписи и сопровождением персональным менеджером, а также расчетный счет с выгодными условиями, бесплатным обслуживанием первые месяцы и кэшбэком.

Зарегистрироваться как самозанятый или открыть расчетный счет для ИП можно на сайте банка.

Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFJM3H3X

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