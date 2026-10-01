Самозанятость или ИП: как понять, что пора менять статус

В чем разница между самозанятостью и ИП

Самозанятость (режим НПД — налог на профессиональный доход) — это упрощенный способ легализовать доход от услуг или продажи товаров собственного производства. Регистрация полностью онлайн, без визита в налоговую. Налог платится только с того, что заработали, отчетности нет.

ИП (индивидуальный предприниматель) — полноценный статус для ведения бизнеса. Регистрация через ФНС или Госуслуги, нужен расчетный счет, есть обязательные взносы и отчетность. Зато нет жестких ограничений по доходу, можно нанимать сотрудников, работать с любыми видами деятельности и участвовать в тендерах.