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Ведение бизнеса
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Расчетный счет для бизнеса: за что платить, а что включено в тариф

Расчетный счет для бизнеса: за что платить, а что включено в тариф

Предприниматель сравнивает тарифы РКО и видит в первую очередь абонентскую плату. Реальные же расходы появляются на платежах, наличных, переводах и подключенных сервисах. Расчетный счет для бизнеса редко оказывается дорогим сам по себе — стоимость формируется из того, как именно вы им пользуетесь.

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Чтобы выбрать пакет осознанно, стоит посчитать полную стоимость операций, а не только цену обслуживания.

Что такое расчетный счет и РКО

Расчетный счет — это счет для операций бизнеса: поступления от клиентов, оплата контрагентам, налоги, зарплата сотрудникам. РКО (расчетно-кассовое обслуживание) — это пакет операций и сервисов вокруг счета: платежи, переводы, касса, карта, интернет-банк.

За что бизнес платит

Тарифы отличаются набором услуг, поэтому сравнивать их нужно конкретно по своим операциям, а не по цене «от».

Статья расходов

Как измерить до выбора

Что проверить в тарифе

Абонентская плата

Ожидаемое число операций в месяц

Есть ли бесплатный период и за что платите сверх него

Платежи ЮЛ/ИП

Сколько платежей уходит в месяц

Сколько включено в пакет и цена за превышение

Переводы физлицам и себе

Сумма переводов собственнику и сотрудникам

Лимит льготных переводов и комиссия сверх него

Наличные

Как часто вносите и снимаете

Лимит бесплатных операций, комиссия за снятие

Бизнес-карта

Нужна ли карта для расходов

Стоимость выпуска и обслуживания

Эквайринг

Принимаете ли оплату картой или онлайн

Тариф, срок зачисления выручки

Онлайн-касса

Нужна ли ККТ по вашим расчетам

Стоимость, регистрация, интеграция

Уведомления

Как хотите получать информацию

Платность SMS или push

ВЭД

Есть ли платежи в валюте

Валютный контроль, комиссии, документы

Формула стоимости РКО

Чтобы понять реальную нагрузку, сложите не абонплату, а все составляющие:

Стоимость РКО в месяц = абонплата + операции сверх включенного лимита + переводы + наличные + подключенные сервисы.

Пример

Абонплата — X. В месяц уходит 60 платежей контрагентам, в пакет включено 20, значит 40 считаются сверх лимита. Плюс несколько переводов физлицам и одно снятие наличных. Сложив все это за месяц, вы получите число, которое можно сравнить с другим тарифом — и итоговая стоимость почти всегда отличается от цены на витрине.

Чем отличаются РКО, эквайринг и онлайн-касса

Это три разные услуги, хотя в тарифах они стоят рядом.

  • РКО — обслуживание счета: поступление и хранение выручки, отправка платежей.

  • Эквайринг — прием оплаты картой или онлайн

  • Онлайн-касса (ККТ) — формирование чека: необходимость определяется законом и моделью расчетов.

На примере интернет-магазина: покупатель платит картой → эквайринг принимает оплату → выручка приходит на расчетный счет → ККТ формирует чек по сделке. Если считать это одной услугой, легко переплатить за ненужное или не подключить обязательное.

Тарифы РКО

Подробная информация о стоимости РКО и тарифах на банковское обслуживание юридических лиц и ведение счетов

Три сценария выбора

  1. Начинающий бизнес с небольшим числом платежей. Задайте вопросы: сколько операций реально уходит в месяц; нужны ли наличные и как часто; есть ли бесплатный период на старте. Пакет с широким набором сервисов здесь, скорее всего, избыточен.

  2. Сервисный бизнес с безналичными платежами. Считайте: сколько переводов физлицам (сотрудникам, подрядчикам); насколько важна скорость платежей; нужна ли карта для расходов. Ориентируйтесь на пакет под ваш поток переводов.

  3. Торговля и онлайн-продажи. Проверьте: как принимаете оплату (касса, сайт, и то и другое); какой тариф эквайринга; как быстро зачисляется выручка; нужна ли онлайн-касса и ее интеграция. Здесь стоимость формируют эквайринг и касса, а не абонплата.

В каждом сценарии «лучшего» тарифа нет — есть подходящий именно для ваших операций.

Чек-лист перед заявкой

  1. Сколько платежей контрагентам уходит в месяц?

  2. Какая сумма переводов физлицам и собственнику?

  3. Как часто вносите и снимаете наличные?

  4. Какими каналами принимаете оплату (карта, онлайн)?

  5. Какие интеграции и сервисы нужны?

  6. Есть ли платежи в валюте?

  7. До какой даты действует акция или тариф?

FAQ

Нужен ли расчетный счет ИП?

Если ИП ведет расчеты с клиентами и контрагентами безналично, платит налоги и нанимает сотрудников, отдельный предпринимательский счет упрощает учет и разводит личные и деловые деньги. Нужен ли счет в конкретной ситуации — уточняйте у банка и по своей модели расчетов.

Входит ли эквайринг в РКО?

Это отдельная услуга. Эквайринг может идти в связке с пакетом, но тариф и условия у него свои. В тарифах РКО его либо нет, либо он подключается дополнительно.

Что происходит после лимита платежей?

Операции сверх включенного в пакет лимита оплачиваются по тарифу за каждую. Поэтому считать нужно не абонплату, а ожидаемое число платежей в месяц.

Можно ли подключить онлайн-кассу вместе со счетом?

Да, онлайн-кассу можно подключить как отдельный элемент инфраструктуры приема оплаты. Нужна ли ККТ именно вам, определяется законом и моделью расчетов.

Что дальше

Посмотрите тарифы БСПБ и сравните предложения с вашими операциями по чек-листу выше: число платежей, переводы, наличные, прием оплаты. В каждом случае вы можете обратиться к персональному менеджер, он поможет выбрать наилучший пакет для вашего сценария расчетов.

Тарифы РКО

Подробная информация о стоимости РКО и тарифах на банковское обслуживание юридических лиц и ведение счетов

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