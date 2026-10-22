Расчетный счет для бизнеса: за что платить, а что включено в тариф

Чем отличаются РКО, эквайринг и онлайн-касса

Это три разные услуги, хотя в тарифах они стоят рядом.

РКО — обслуживание счета: поступление и хранение выручки, отправка платежей.

Эквайринг — прием оплаты картой или онлайн

Онлайн-касса (ККТ) — формирование чека: необходимость определяется законом и моделью расчетов.

На примере интернет-магазина: покупатель платит картой → эквайринг принимает оплату → выручка приходит на расчетный счет → ККТ формирует чек по сделке. Если считать это одной услугой, легко переплатить за ненужное или не подключить обязательное.