Расчетный счет для бизнеса: за что платить, а что включено в тариф

Чтобы выбрать пакет осознанно, стоит посчитать полную стоимость операций, а не только цену обслуживания.
Что такое расчетный счет и РКО
Расчетный счет — это счет для операций бизнеса: поступления от клиентов, оплата контрагентам, налоги, зарплата сотрудникам. РКО (расчетно-кассовое обслуживание) — это пакет операций и сервисов вокруг счета: платежи, переводы, касса, карта, интернет-банк.
За что бизнес платит
Тарифы отличаются набором услуг, поэтому сравнивать их нужно конкретно по своим операциям, а не по цене «от».
Статья расходов
Как измерить до выбора
Что проверить в тарифе
Абонентская плата
Ожидаемое число операций в месяц
Есть ли бесплатный период и за что платите сверх него
Платежи ЮЛ/ИП
Сколько платежей уходит в месяц
Сколько включено в пакет и цена за превышение
Переводы физлицам и себе
Сумма переводов собственнику и сотрудникам
Лимит льготных переводов и комиссия сверх него
Наличные
Как часто вносите и снимаете
Лимит бесплатных операций, комиссия за снятие
Бизнес-карта
Нужна ли карта для расходов
Стоимость выпуска и обслуживания
Эквайринг
Принимаете ли оплату картой или онлайн
Тариф, срок зачисления выручки
Онлайн-касса
Нужна ли ККТ по вашим расчетам
Стоимость, регистрация, интеграция
Уведомления
Как хотите получать информацию
Платность SMS или push
ВЭД
Есть ли платежи в валюте
Валютный контроль, комиссии, документы
Формула стоимости РКО
Чтобы понять реальную нагрузку, сложите не абонплату, а все составляющие:
Стоимость РКО в месяц = абонплата + операции сверх включенного лимита + переводы + наличные + подключенные сервисы.
Пример
Абонплата — X. В месяц уходит 60 платежей контрагентам, в пакет включено 20, значит 40 считаются сверх лимита. Плюс несколько переводов физлицам и одно снятие наличных. Сложив все это за месяц, вы получите число, которое можно сравнить с другим тарифом — и итоговая стоимость почти всегда отличается от цены на витрине.
Чем отличаются РКО, эквайринг и онлайн-касса
Это три разные услуги, хотя в тарифах они стоят рядом.
РКО — обслуживание счета: поступление и хранение выручки, отправка платежей.
Эквайринг — прием оплаты картой или онлайн
Онлайн-касса (ККТ) — формирование чека: необходимость определяется законом и моделью расчетов.
На примере интернет-магазина: покупатель платит картой → эквайринг принимает оплату → выручка приходит на расчетный счет → ККТ формирует чек по сделке. Если считать это одной услугой, легко переплатить за ненужное или не подключить обязательное.
Тарифы РКО
Подробная информация о стоимости РКО и тарифах на банковское обслуживание юридических лиц и ведение счетов
Три сценария выбора
Начинающий бизнес с небольшим числом платежей. Задайте вопросы: сколько операций реально уходит в месяц; нужны ли наличные и как часто; есть ли бесплатный период на старте. Пакет с широким набором сервисов здесь, скорее всего, избыточен.
Сервисный бизнес с безналичными платежами. Считайте: сколько переводов физлицам (сотрудникам, подрядчикам); насколько важна скорость платежей; нужна ли карта для расходов. Ориентируйтесь на пакет под ваш поток переводов.
Торговля и онлайн-продажи. Проверьте: как принимаете оплату (касса, сайт, и то и другое); какой тариф эквайринга; как быстро зачисляется выручка; нужна ли онлайн-касса и ее интеграция. Здесь стоимость формируют эквайринг и касса, а не абонплата.
В каждом сценарии «лучшего» тарифа нет — есть подходящий именно для ваших операций.
Чек-лист перед заявкой
Сколько платежей контрагентам уходит в месяц?
Какая сумма переводов физлицам и собственнику?
Как часто вносите и снимаете наличные?
Какими каналами принимаете оплату (карта, онлайн)?
Какие интеграции и сервисы нужны?
Есть ли платежи в валюте?
До какой даты действует акция или тариф?
FAQ
Нужен ли расчетный счет ИП?
Если ИП ведет расчеты с клиентами и контрагентами безналично, платит налоги и нанимает сотрудников, отдельный предпринимательский счет упрощает учет и разводит личные и деловые деньги. Нужен ли счет в конкретной ситуации — уточняйте у банка и по своей модели расчетов.
Входит ли эквайринг в РКО?
Это отдельная услуга. Эквайринг может идти в связке с пакетом, но тариф и условия у него свои. В тарифах РКО его либо нет, либо он подключается дополнительно.
Что происходит после лимита платежей?
Операции сверх включенного в пакет лимита оплачиваются по тарифу за каждую. Поэтому считать нужно не абонплату, а ожидаемое число платежей в месяц.
Можно ли подключить онлайн-кассу вместе со счетом?
Да, онлайн-кассу можно подключить как отдельный элемент инфраструктуры приема оплаты. Нужна ли ККТ именно вам, определяется законом и моделью расчетов.
Что дальше
Посмотрите тарифы БСПБ и сравните предложения с вашими операциями по чек-листу выше: число платежей, переводы, наличные, прием оплаты. В каждом случае вы можете обратиться к персональному менеджер, он поможет выбрать наилучший пакет для вашего сценария расчетов.
Тарифы РКО
Подробная информация о стоимости РКО и тарифах на банковское обслуживание юридических лиц и ведение счетов
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